Mainz - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Mainz - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Der FSV sieht gegen die Werkself kein Land.

Am Samstag kommt es in der Mewa Arena zu einem aktuell scheinbar ungleichen Duell zwischen dem FSV Mainz und Bayer Leverkusen. Während die Gastgeber aus Rheinhessen die Rote Laterne halten, steht die Werkself punktgleich mit den Bayern an der Spitze der Bundesliga.

In der aktuellen Situation gehen wir von einem ungefährdeten Sieg der Gäste aus, die hier mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen sollten. Entsprechend entscheiden wir uns für die Wette „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1.76 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Mainz vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“:

Leverkusen hat keines der 7 Pflichtspiele in dieser Saison verloren und 6-mal gewonnen.

In jeder der 7 Pflichtpartien in dieser Spielzeit traf Bayer mindestens doppelt.

Saisonübergreifend ist Mainz seit 10 Bundesligaspielen sieglos.

Mainz vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter sind sich einig: Bayer wird diese Partie gewinnen. Das legen jedenfalls Quoten von höchstens 1.60 für Wetten auf einen Auswärtssieg nahe. Auf der anderen Seite erhält man bei einem richtigen Tipp auf die Mainzer in etwa das Fünffache des Wetteinsatzes wieder.

Ein Tor trauen die Bookies dem FSV aber zu. Die Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ erreichen Höchstwerte von 1.62. Wie klar die Buchmacher die Gäste aber vorne sehen, wird auch daran deutlich, dass die Wettquoten für den Tipp „Über 2,5 Tore im Spiel“ noch nicht einmal die Marke von 1.60 erreichen. Hier gibt es im Schnitt Werte von 1.55.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Leverkusen Prognose: Bayer ballert sich zum Sieg

„Mainz, wie es singt und lacht“ - der bekannte Ausspruch, der auf den FSV aktuell so gar nicht passt. Am letzten Wochenende verloren die Rheinhessen das Krisenduell bei bis dato ebenfalls sieglosen Augsburgern mit 1:2 und das, obwohl sie bereits nach sechs Minuten mit 1:0 führten.

Allein in dieser Saison war es die vierte Pleite im fünften Ligaspiel. Nur ein Punkt und ein Torverhältnis von 4:14 bedeuten aktuell den letzten Tabellenplatz. Allerdings ist es noch früh in der Saison. Heidenheim auf Rang 13 zum Beispiel hat nur drei Zähler mehr. Insofern könnte der FSV mit einem Dreier am Samstag schon wieder Boden gut machen.

Doch so richtig traut den Nullfünfern den Sieg wohl kaum einer zu. Saisonübergreifend wartet Mainz seit zehn Bundesligaspielen auf einen Dreier. Das ist die zweitlängste Sieglos-Serie der Klubgeschichte. Acht dieser letzten zehn Buli-Partien hat der Karnevalsverein verloren. Hinzu kommt, dass die Rheinhessen einfach nicht mehr zu Null spielen können.

Die letzte weiße Weste behielten sie am 1. April 2023 ausgerechnet bei RB Leipzig. Seitdem haben die Mainzer in 13 Ligaspielen in Folge immer mindestens einen Gegentreffer kassiert. Auch das ist die zweitlängste Serie der Vereinshistorie und wird derzeit nur von Köln getoppt. In vier der fünf Ligaspiele dieser Saison kassierte der FSV mindestens zwei Gegentore.

Mainz - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Augsburg (A), 1:3 Stuttgart (H), 0:4 Bremen (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:4 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:1 Heidenheim (H), 4:0 Häcken (H), 2:2 Bayern (A), 5:1 Darmstadt (H), 3:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Leverkusen: 3:2 (A), 0:3 (H), 3:2 (H), 0:1 (A), 2:2 (A)

Mit Leverkusen reist nun ein Team an, das in jedem der sieben Pflichtspiele in dieser Saison mindestens doppelt getroffen hat. In sechs dieser sieben Partien traf die Werkself sogar mindestens dreifach. Keines der sieben Matches in dieser Spielzeit hat sie verloren und sechs von ihnen gewonnen. Zudem gab es ein 2:2 in der Allianz Arena bei den Bayern.

Am letzten Wochenende musste Bayer die Tabellenführung an die punktgleichen Münchner abgeben, weil man selbst „nur“ mit 4:1 gegen Heidenheim gewann, während der FCB den VfL Bochum mit 7:0 schlug. Insgesamt stehen bei Leverkusen nach fünf Spieltagen 17 Tore in der Bilanz - Klub-Rekord.

Mit 13 Punkten nach fünf Spieltagen spielt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zudem ihre geteilt beste Saison im Oberhaus. 16 Zähler nach sechs Runden wären neuer Vereinsrekord. Ein Gesicht des aktuellen Erfolgs ist zweifelsohne Victor Boniface, der nach fünf Spieltagen auf sechs Treffer und zwei weitere Vorlagen kommt.

Gegen Mainz ist die Bilanz aus den jüngsten fünf Duellen mit je zwei Siegen und Niederlagen bei einem Remis ausgeglichen. Vor diesen letzten fünf Begegnungen konnte Bayer sechsmal in Folge gewinnen. In Mainz gewann die Werkself neun der 17 Gastspiele. Seit dem Aufstieg des FSV im Jahr 2004 siegte Leverkusen nur in Mönchengladbach öfter.

Unser Mainz - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore

In dieser Partie bieten sich gleich mehrere Optionen an. Je nach dem, für welchen Wettanbieter ihr euch entscheidet, solltet ihr vorher prüfen, ob er nicht vielleicht einen Sportwetten Bonus anbietet. Wir gehen jedenfalls stark von einem Leverkusener Dreier aus gegen einen FSV, der seit zehn Bundesligaspielen sieglos ist und allein in dieser Saison vier von fünf Partien verloren hat. Gegen die derzeit drittschlechteste Abwehr der Liga mit 14 Gegentoren sollte Bayer zudem mehr als nur einen Treffer zustande bringen.