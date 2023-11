Mainz – RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Mainz - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Nach dem Aussetzer im DFB-Pokal rechnen wir mit einer Reaktion der „Roten Bullen“ und tendieren zu einem Auswärtssieg.

Mainz sah unter der Woche im DFB-Pokal keine Sonne und musste bei Zweitligist Hertha BSC eine vernichtende 0:3-Niederlage hinnehmen. Bis auf einen Lattenschuss in Durchgang eins war den Gästen jegliche Offensiv-Power abhandengekommen. Leipzigs Traum vom dritten DFB-Pokal-Titel am Stück nahm am Dienstag mit einem 0:1 in Wolfsburg ein jähes Ende. Trotz 62 Prozent Ballbesitz gelang es den Gästen kaum Druck aufzubauen.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute auf „Sieg RB Leipzig“ zu einer Quote von 1,61 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Mainz vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig“:

Mainz fungiert als schwächstes Heim-Team der Bundesliga (1U, 3N).

RB blickt auf drei BL-Auswärtssiege am Stück.

Die Ostdeutschen bestechen mit 489,1 Millionen Euro anhand des beinahe 4,5-fachen Kader-Marktwerts der Mainzer (108,95 Millionen Euro).

Mainz vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Obwohl die „Roten Bullen“ nur eines der letzten sechs Spiele in der Mewa-Arena siegreich gestalteten (2U, 3N), gehen die Bookies von einem Auswärtssieg aus und bewerten diesen mit einer Mainz RB Leipzig Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,60.

Wer hingegen einen Sieg der Mainzer anvisiert, darf sich über den bis zu 5,50-fachen Wetteinsatz freuen. Wobei sich hier aufgrund der geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit die Verwendung eines Sportwetten Bonus anbietet. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten die Bookies drei oder mehr Tore für sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus ist mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. RB Leipzig Prognose: Gelingt Mainz der erste Saisonsieg?

Gegenüber dem Vorjahr haben die 05er aktuell deutlich abgebaut und sind mittlerweile am Ende der Tabelle angekommen.

Nach neun Spieltagen wartet die Elf von Trainer Bo Svensson weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (3U, 6N). Vor allem defensiv heißt es, Stabilität zu gewinnen. Mit 24 Gegentoren stellt Mainz neben Darmstadt (30) den schwächsten Abwehrverbund der Bundesliga.

Ein magerer Punkt in der heimischen Mewa-Arena lässt die 05er zum schwächsten Heim-Team im Oberhaus des deutschen Fußballs avancieren. Zudem verkörpert Mainz die schwächste Heim-Offensive. Eine Tatsache, die anhand von drei Toren untermauert wird.

RB Leipzig konnte in der Bundesliga zuletzt auf ganzer Linie überzeugen und ist seit acht Ansetzungen ungeschlagen (6S, 2U).

Mainz - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:3 Hertha BSC (A), 2:2 Bochum (A), 1:3 Bayern (H), 2:2 Gladbach (A), 0:3 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Wolfsburg (A), 6:0 Köln (H), 3:1 Roter Stern Belgrad (H), 3:1 Darmstadt (A), 0:0 Bochum (A).

Letzte Spiele Mainz vs. RB Leipzig: 3:0 (A), 1:1 (H), 1:4 (A), 1:0 (H), 3:2 (H).

Trotz der starken Leistungen reicht es momentan nur für den fünften Tabellenplatz. Die Champions-League-Qualifikation wäre somit verpasst. Nach dem deutlichen 6:0-Kantersieg in der Red Bull Arena gegen den 1. FC Köln waren die Sachsen auch im DFB-Pokal gegen Wolfsburg der Favorit, wurden aber mit 0:1 eines Besseren belehrt. Am kommenden Bundesliga-Spieltag ist nun mit einer Reaktion zu rechnen.

Neben Hoffenheim, Bayern und Leverkusen fungiert RBL als bestes Auswärtsteam und musste sich lediglich beim Tabellenprimus in Leverkusen mit 2:3 geschlagen geben (3S). Bei nur vier Gegentoren in vier Auswärtsduellen gibt es nichts zu meckern. Zwei der vier Partien in der Fremde endeten als „Clean Sheet“. Loïs Openda überzeugte kürzlich gegen Darmstadt und Köln jeweils mit einem Doppelpack und ist auch in Mainz gesetzt. Oddset gewährt ein sehr reichhaltiges Angebot an Mainz RB Leipzig Wetten und zudem einen lukrativen Willkommensbonus. Weitere Informationen sind im Oddset Test zu finden.

Unser Mainz – RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig

Das Tabellenschlusslicht aus Mainz wird selbst zu Hause gegen die „Roten Bullen“ ziemliche Probleme bekommen. Die Rheinhessen ließen in der Mewa-Arena jeglichen Offensivdrang vermissen und gingen zuletzt dreimal am Stück leer aus. RB Leipzig holte in der Bundesliga drei Auswärtssiege in Folge und wird nach dem schwachen DFB-Pokal-Auftritt eine Reaktion folgen lassen.