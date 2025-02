Mainz - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

Unser Mainz – St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Mainz sorgte für die größte Überraschung in der Hinrunde, leistete sich zuletzt aber zu viele Patzer. Im Wett Tipp heute reicht es gegen den Tabellen-14. trotzdem zu einem Erfolgserlebnis.

Die MEWA Arena wird am 22. Februar 2025 Schauplatz eines weiteren spannenden Bundesliga-Duells sein, wenn Mainz 05 auf St. Pauli trifft. Am 23. Spieltag der Saison spielt der Sechstplatzierte Mainz 05 gegen den Tabellen-14. St. Pauli. Mainz kommt mit 35 Punkten und einer stabilen Form (2S, 1U, 2N) in die Partie, während St. Pauli mit 21 Punkten und einer etwas wackeligen Form von drei Spielen ohne Sieg (1U, 2N) aufwartet.