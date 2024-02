Mainz - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2024

Unser Mainz - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.02.2024 lautet: Im Nachholspiel kann 05er-Trainer Siewert seinen Job wohl nur durch einen Sieg retten. Im Wett Tipp heute trauen wir aber den Gästen aus der Hauptstadt mindestens einen Sieg zu.

Unter Coach Jan Siewert haben die Mainzer nur sieben Gegentore in zehn Spielen kassiert. Lediglich Tabellenführer Leverkusen (6) kann in diesem Zeitraum eine bessere Abwehr vorweisen. Zuvor hatten die Nullfünfer in neun Partien 24 Gegentreffer hinnehmen müssen. Auch die jüngsten Leistungen der Nullfünfer entsprachen kaum einem Abstiegskandidaten. Trotzdem haben die Rheinhessen schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und müssen am Mittwoch im Nachholspiel daheim gegen Union Berlin dringend punkten.

Wir haben aber Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Intertops die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Mainz vs Union Berlin auf „Doppelte Chance X2″:

Mainz wartet seit 9 Spielen auf einen Sieg

Die Nullfünfer konnten nur eines von 9 Duellen in der Bundesliga gegen Union für sich entscheiden

Der FSV ist das schwächste Heimteam der Bundesliga

Mainz vs Union Berlin Quoten Analyse:

Schaut man auf die Tabelle, steht uns hier ein Kellerduell bevor. Die Eisernen stehen mit 17 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Der FSV belegt mit elf Zählern den 17. Rang. Trotzdem sind die Hausherren für die Bookies leicht favorisiert.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei der Mainz vs Union Berlin Prognose durchschnittliche Quoten von 2,18. Auf der Gegenseite ist aus Sicht der Wettanbieter ein Dreier der Berliner mit Quoten im Schnitt von 3,56 auch nicht viel unwahrscheinlicher. Eine etwas riskantere Wette fällt euch durch den Einsatz von Freebets sicher leichter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Union Berlin Prognose: Wird die 05er-Offensive endlich wieder gefährlicher?

Kurz vor Weihnachten wurde in Mainz der ehemalige U-23-Coach Jan Siewert zum neuen Cheftrainer gemacht. Zuvor hatte Siewert das Amt als Nachfolger von Bo Svensson auf Interimsbasis ausgeübt. Bisher steht unter dem neuen Mann aber nur ein Sieg auf der Habenseite (5U, 4N). Siewert hat es geschafft, eine zuvor konfuse Mannschaft defensiv zu stabilisieren. Doch die Probleme in der Offensive konnten bisher nicht behoben werden. 14 Treffer sind zusammen mit Köln der Negativwert der Liga.

So wurden kurz vor dem Schließen des Transferfensters mit Nadiem Amiri und Jessic Ngankam zwei neue Offensivkräfte verpflichtet. Vor allem Amiri konnte am Samstag im Heimspiel gegen Bremen als klassischer Zehner das Offensivspiel beleben. Trotzdem stand am Ende eine 0:1-Heimpleite auf der Anzeigetafel. Trotz insgesamt 23 Schüssen kamen die Mainzer nur auf einen xG-Wert von 0,80. So könnte Jan Siewert im Fall eines weiteren Misserfolgs am Mittwoch gegen Union Berlin seinen Job schon wieder verlieren.

Coach Nenad Bjelica wurde von den Verantwortlichen als Nachfolger von Urs Fischer verpflichtet, um die Eisernen in der Liga zu halten. Nach seiner Tätlichkeit gegen Bayern-Spieler Leroy Sané am 24. Januar wurde von vielen Experten in Frage gestellt, ob der Coach noch tragbar sei. Der Verein hält aber vorerst an Bjelica fest. Am Mittwoch gegen Mainz sitzt der Trainer das dritte und letzte Spiel seiner Sperre ab. Rein von den Ergebnissen her hat der Kroate die Köpenicker stabilisiert.

In sieben Spielen unter dem neuen Mann kommt Union auf einen Punkteschnitt von 1,42 pro Spiel. Vorgänger Fischer sammelte in dieser Saison nur 0,54 Zähler pro Begegnung. Nach dem 11. Spieltag hatten die Berliner mit 26 Gegentoren die zweitschwächste Abwehr der Liga. Unter Bjelica setzte es dagegen nur sieben Gegentreffer. Ein Problem bleibt aber die Offensive. Die Eisernen sind zu ausrechenbar. Im Angriff fehlt nach dem Wechsel von Kevin Behrens nach Wolfsburg ein Stürmer, der die Bälle festmachen und verteilen kann.

Mainz - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Werder Bremen (H), 0:1 Eintracht Frankfurt (A), 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 BVB (A), 0:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:2 RB Leipzig (A), 1:0 Darmstadt (H), 0:1 Bayern München (A), 0:0 SC Freiburg (A), 2:0 Arminia Bielefeld (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Union Berlin: 1:4 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:3 (A), 1:2 (H)

Nach 15 Duellen führt Union Berlin den Vergleich gegen Mainz mit sieben Siegen zu fünf Niederlagen an. In der Bundesliga konnten die Nullfünfer allerdings gerade mal einen von neun Vergleichen mit den Eisernen für sich entscheiden.

Dieser Erfolg war ein 1:0 daheim im Februar 2021. Demgegenüber stehen im Oberhaus zwei Remis und sechs Siege für die Köpenicker. In den letzten zehn Liga-Spielen des FSV in der Saison 2023/24 sind weniger als drei Tore gefallen. Wenn sich diese Serie fortsetzt, bekommt ihr dafür bei Betano eine Quote von 1,70. Für mobile Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die Betano App.

Unser Mainz - Union Berlin Tipp: Doppelte Chance X2

In diesem Kellerduell steht viel auf dem Spiel, vor allem für die Mainzer. Mit einem Sieg könnte man den Rückstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt verkürzen. Die Leistung gegen Bremen hat durchaus Hoffnung gemacht. Nun kommt das schwächste Auswärtsteam der Liga. Doch Union Berlin ist alles andere als ein Lieblingsgegner des FSV. Zudem haben die 05er die zweitschwächste Chancenverwertung und sind mit einem Sieg, sechs Toren und fünf Punkten das schwächste Heimteam im Oberhaus. Bei den Eisernen zeigt die Tendenz dagegen mit drei Siegen aus den letzten sechs Spielen wieder nach oben.