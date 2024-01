Mainz – Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 19.01.2024

Unser Mainz - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.01.2024 lautet: Beide Kontrahenten verpassten nach der Winterpause einen Sieg. In unserem Wett Tipp heute sehen wir auch in diesem Duell keinen klaren Favoriten auf drei Punkte.

Sowohl Mainz als auch Union Berlin spielen bisher eine sehr durchwachsene Saison und müssen um die Klasse bangen. Auch nach der Winterpause kamen beide Mannschaften am 17. Bundesliga-Spieltag nicht über ein Remis hinaus. Mainz teilte mit Wolfsburg die Punkte und die Eisernen erkämpften sich im Breisgau nur ein torloses Remis.

In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Gästen aus Berlin marginale Vorteile ein und tendieren zu „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,68 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Mainz vs Union Berlin auf „Doppelte Chance X2″:

Mainz holte nur einen Heimsieg in dieser Saison (2U, 5N).

Der FSV stellt mit 6 Toren die schlechteste Heim-Offensive der Bundesliga.

Die Köpenicker verloren nur eines der jüngsten 5 BL-Duelle (2S, 2U).

Mainz vs Union Berlin Quoten Analyse:

Entgegen unseres Mainz Union Berlin Tipps sehen die Wettanbieter die Gastgeber vom Rhein in der leichten Favoritenrolle und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 2,10. Bemerkenswert, da die 05er nur eines der letzten vier Heimspiele gegen die Eisernen siegreich gestalteten konnten (1U, 2N).

Die mangelnde offensive Durchschlagskraft beider Teams ist auch den Bookies nicht entgangen und nimmt Einfluss auf den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“. Für „Unter 2,5 Tore“ wird im Schnitt eine Mainz Union Berlin Wettquote von 1,73 bereitgestellt. Wer das eigene Verlustrisiko eindämmen möchte, kann beispielsweise auf eine Gratiswette der zahlreichen Buchmacher zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. Union Berlin Prognose: Bleiben die Berliner auch im 7. BL-Auswärtsspiel sieglos?

Jan Siewert löste bereits Anfang November 2023 Bo Svensson als Trainer in Mainz ab. Eine wirkliche Verbesserung trat unter seiner Federführung bisweilen nicht ein. Vielmehr hat sich die Ausbeute pro Spiel von durchschnittlich 1,38 auf 1,00 Punkte verschlechtert.

Nur eines der bisherigen acht Bundesliga-Duelle unter seiner Federführung wurde siegreich gestaltet. Darüber hinaus kamen fünf Remis und zwei Niederlagen zustande. Der Offensive fehlt es mit fünf Toren in den acht Paarungen an jeglicher Durchschlagskraft.

Mainz fungiert neben dem Aufsteiger aus Darmstadt als heimschwächstes Team der Liga. Nur eines der acht Duelle in der Mewa-Arena brachte drei Punkte mit sich (2U, 5N).

Mit sechs Toren stellen die 05er die schwächste Offensive auf heimischem Boden. Die Abwehr muss sich zu Hause 13 Gegentore ankreiden lassen.

Mainz - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 Dortmund (A), 0:1 Heidenheim (H), 0:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 Freiburg (A), 2:0 Köln (H), 0:3 Bochum (A), 2:3 Real Madrid (H), 3:1 Gladbach (H).

Letzte Spiele Mainz vs. Union Berlin: 1:4 (A), 1:2 (A), 0:0 (H), 1:3 (A), 1:2 (H).

Union Berlin stellte im Vorjahr Rang 4 sicher und löste somit das Ticket für die Champions League. Die Dreifachbelastung schien den Klub aber in jeglicher Hinsicht zu überfordern. Im DFB-Pokal schieden die Hauptstädter in der 2. Runde gegen den VfB Stuttgart (0:1) aus und verabschiedeten sich zudem in der CL-Gruppe C als Tabellenschlusslicht aus dem internationalen Geschäft.

Das Ausscheiden im Pokal und der Königsklasse hat jedoch auch einen Vorteil. Nun liegt der Fokus voll und ganz auf der Bundesliga. Dort haben die Eisernen unter dem neuen Coach Nenad Bjelica an Boden gewonnen und verbesserten sich auf den 15. Platz.

Nur eines der vergangenen fünf Liga-Duelle ging verloren. Dem 0:3 in Bochum stehen auf der anderen Seite zwei Siege und zwei Remis gegenüber. Gegen sämtliche Teams, die sich in der Abstiegszone befinden, sprangen bisweilen deutliche Siege heraus. Dennoch sollte nicht vorenthalten werden, dass die Köpenicker auswärts nicht überzeugten und aus den jüngsten sieben Fernduellen im deutschen Oberhaus nur einen Punkt holten.

Unser Mainz – Union Berlin Tipp: Doppelte Chance X2

Ein Blick auf die derzeitige Formkurve beider Bundesligisten bringt klare Vorteile bei den Gästen aus Berlin zum Vorschein. Immerhin wurden zwei der letzten vier Spieltage siegreich gestaltet.

Wenngleich Mainz zu Hause bisher enttäuschende Performances an den Tag legte, kann aufgrund der Auswärtsschwäche der Eisernen ein Remis nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Direktvergleich gibt uns recht. Unabhängig vom Austragungsort haben die 05er keines der letzten fünf Aufeinandertreffen mit den Köpenickern siegreich gestaltet (1U, 4N).