Mainz - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Mainz - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: Mal abgesehen von der vernichtenden Niederlage in Leipzig spielten die Schwaben bisweilen guten Fußball und sind auch in Mainz leicht zu favorisieren.

Mit einem 0:4 in Bremen machte Mainz zuletzt den Fehlstart in die neue Saison perfekt. Dabei gerieten die Mainzer bereits nach drei Minuten in Rückstand. Über das gesamte Match mangelte es schlichtweg am Zug zum Tor. Stuttgart überrollte die Gäste aus Freiburg innerhalb der ersten 19 Minuten und lag mit 3:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis durch zwei weitere Treffer auf 5:0 in die Höhe geschraubt.

Wir räumen den Gästen aus Stuttgart leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis nicht aus. Darüber hinaus ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. AdmiralBet hält eine Quote von 1,80 für diesen Markt bereit.

Darum tippen wir bei Mainz vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Mainz befindet sich im Formtief und holte nur einen mageren Zähler aus den bisherigen 3 Liga-Duellen.

Die Schwaben erzielten bereits 11 Tore an 3 Bundesliga-Spieltagen. Zudem kamen 2 Siege und eine Niederlage in Leipzig zustande.

Der VfB hat keine der letzten 3 Partien in der MEWA Arena verloren (2S, 1U).

Mainz vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der klassische Drei-Weg-Markt bringt keinen direkten Anwärter auf drei Punkte zum Vorschein. Laut Buchmacher-Bewertung ist mit einem Kräftemessen auf Augenhöhe zu rechnen. Die Mainz VfB Stuttgart Wettquoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,50 und 2,70. Im Falle eines Remis steht ein Wert von durchschnittlich 3,40 im Raum.

Wer seine Fühler nach dem Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ausstreckt, dürfte recht schnell erkennen, dass die Wettanbieter mit drei oder mehr Toren rechnen. Genauere Informationen zu allen von uns getesteten Bookies sind im Wettanbieter Vergleich nachzulesen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs. VfB Stuttgart Prognose: Beißen sich die Schwaben vorne fest?

Mainz belegte in der vergangenen Saison einen Platz im gesicherten Mittelfeld und musste sich um Themen wie den Klassenerhalt keine Gedanken machen. Aufgrund der momentanen Leistungen könnte sich dies aber ändern. Nur ein Punkt resultierte aus den bisherigen drei Bundesliga-Spieltagen. Dem Remis gegen Frankfurt stehen auf der anderen Seite zwei deutliche Niederlagen gegen Union Berlin (1:4) und Bremen (0:4) gegenüber.

Nur der Aufsteiger aus Darmstadt holte in der laufenden Spielzeit noch weniger Punkte und kassierte zudem mehr Gegentore. Satte neun Buden wurden den Mannen von Trainer Bo Svensson eingeschenkt. Die Offensive kann diese Schwäche keineswegs kompensieren und blickt lediglich auf zwei erzielte Tore.

Saisonübergreifend war nur eines der jüngsten sechs Heimspiele von Erfolg gekrönt (3U, 2N). In den vergangenen 18 Begegnungen auf heimischem Boden brachte der Verein aus der Karnevalsstadt 32 Tore zustande, hielt aber nur viermal die Null.

Nachdem der VfB im Vorjahr nur über die Relegation die Klasse hielt, steht in dieser Saison der direkte Klassenerhalt im Vordergrund. Mit sechs Punkten aus drei Spielen wurden bisher die Hausaufgaben gemacht.

Mainz - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:4 Bremen (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:4 Union Berlin (A), 1:0 Elversberg (A), 2:2 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 5:0 Freiburg (H), 1:5 RB Leipzig (A), 5:0 Bochum (H), 4:0 Balingen (A), 3:1 HSV (A).

Letzte Spiele Mainz vs. VfB Stuttgart: 1:4 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 0:2 (A).

Die einzige Niederlage kam mit 1:5 bei RB Leipzig zum Vorschein. Beide Heim-Duelle brachten gegen Freiburg und Bochum jeweils 5:0-Kantersiege.

Hinter Leverkusen und Bayern rangieren die Schützlinge aus dem Schwabenland auf Rang 3. Die Mannen aus Baden-Württemberg sind kein gern gesehener Gast in der MEWA-Arena. Aus den letzten drei Heimspielen konnte Mainz nämlich nur einen Punkt gegen den VfB holen. Die beiden Misserfolge sind mit jeweils 1:4 sehr deutlich ausgefallen.

Vor allem die Offensive der Stuttgarter präsentiert sich eiskalt. 41 Torschüsse wurden an den bisherigen drei Spieltagen abgegeben. Elfmal wurde der Ball im gegnerischen Kasten versenkt. In dieser Saison spielte kein anderer Bundesligist so effizient wie Stuttgart. Sportwetten-Fans, die ihre Mainz VfB Stuttgart Wetten auf mobilem Wege platzieren wollen, können die AdmiralBet App verwenden.

Unser Mainz - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Mainz ist nach drei Spieltagen bereits gehörig unter Druck und kann sich keinen weiteren Misserfolg leisten. Es bleibt abzuwarten, ob Trainer Bo Svensson am 3-4-2-1 gegen Stuttgart festhält. Bisweilen war diese Aufstellung nicht erfolgversprechend.

Bei den Gästen, die sich zuletzt in einem Test mit 8:3 gegen St. Gallen warmgeschossen haben, deutet vieles auf ein 4-2-3-1 mit Stürmer Serhou Guirassy hin. Über die Außen sorgen vermutlich Chris Führich und Silas für offensive Momente.