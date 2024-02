Mainz - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 03.02.2024

Unser Mainz - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Mainz steht mit dem Rücken zur Wand und muss ernsthaft um die Klasse bangen. Ob es in unserem Wett Tipp heute für einen Heimsieg reicht, ist fraglich.

In Mainz gehen langsam die Lichter aus. Seit nunmehr acht Bundesliga-Partien wartet der FSV auf ein Erfolgserlebnis. Zuletzt zogen die 05er in Frankfurt den Kürzeren (0:1). Mit sieben Punkten aus drei Spielen legte Werder Bremen im neuen Jahr hingegen einen Traumstart hin und bewegt sich im Mittelfeld der Tabelle.

Darum tippen wir bei Mainz vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance X2″:

Mainz vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Obwohl die Mainzer den schwächsten Bundesligisten auf heimischem Boden verkörpern, tendieren die Bookies eher zum Heim- als zum Auswärtserfolg. Fünf Mal setzte sich Bremen in den letzten acht Duellen in Mainz durch. Wer mit einem weiteren Triumph rechnet, darf sich teilweise über den bis zu 3,6-fachen Wetteinsatz freuen.

Wenngleich sieben der jüngsten neun direkten Aufeinandertreffen in der Mewa Arena mit drei oder mehr Toren ausgingen, halten sich die Bookies, darunter auch einige mit zusätzlichem Wettanbieter Bonus , am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ sämtliche Optionen offen.

Mainz vs. Werder Bremen Prognose: Legen die 05er ihre Heimschwäche ab?

Satte 15 Spielzeiten haben die Mainzer bereits im deutschen Oberhaus seit dem Aufstieg 2009 verbracht. In dieser Saison könnte es aber eng werden. Nach 18 absolvierten Spieltagen rangiert der FSV auf dem vorletzten Tabellenplatz und würde somit direkt in die 2. Bundesliga absteigen. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt aber nur einen Punkt.

Mainz - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Derzeit belegen die Hanseaten den neunten Platz in der Tabelle und zeigen ein komfortables Polster von elf Punkten zur Abstiegszone auf. Nachdem Bremen die ersten vier Auswärtsspiele im deutschen Oberhaus am Stück verloren hatte, zeichnete sich ein leichter Aufwärtstrend ab. Nur eines der letzten fünf Duelle in der Ferne ging verloren (1S, 3U). Zuletzt resultierte sogar bei den Bayern der erste Auswärtssieg. Die Offensive stellte auf gegnerischem Boden nicht das Maß aller Dinge dar, verpasste aber nur in einem der neun Ansetzungen in der Fremde einen eigenen Treffer.