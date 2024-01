Mainz - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Mainz - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.01.2024 lautet: Schon in der ersten Saisonhälfte hatten der FSV und der VfL vor allem im Spiel nach vorne große Probleme. Auch in unserem Wett Tipp heute droht eine zähe und torarme Partie.

Nach der kurzen Winterpause treffen in der Bundesliga am Samstag zwei Teams aufeinander, die mit der ersten Saisonhälfte überhaupt nicht zufrieden waren. Der 1. FSV Mainz 05 musste auf Relegationsplatz 16 überwintern. Auch die Ansprüche des VfL Wolfsburg wurden mit Platz 10, fünf Punkte hinter dem ersten Europapokal-Rang, nicht erfüllt. Doch nun hoffen beide Teams auf das Motto: “Neues Jahr, neues Glück!”

Ein wirklicher Favorit ist aber nicht auszumachen. Wir entscheiden uns daher bei dieser Partie mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten für den Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Wolfsburg auf “Unter 2,5 Tore”:

Mainz hat die zweitschwächste Offensive der Bundesliga



In 7 Heimspielen erzielten die 05er gerade mal 5 Tore



Wolfsburg kommt in 8 Gastspielen dieser Saison auch nur auf 8 Treffer



Mainz vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Mainz ist mit vier Punkten das schwächste Heimteam der Liga. Die Wölfe haben sechs ihrer neun Saisonpleiten in der Fremde kassiert. So schicken die Buchmacher die Hausherren bei der Mainz vs Wolfsburg Prognose als leichte Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg gibt es bei den besten Wettanbietern, zu denen auch Betano gehört, Quoten im Schnitt von 2,23. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 3,34 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Wolfsburg Prognose: Beide Teams haben Probleme in der Offensive

Im 15. Bundesliga-Jahr hintereinander schwebt Mainz in akuter Abstiegsgefahr. Nach dem Rücktritt von Coach Bo Svensson durfte sich Jan Siewert als Nachfolger versuchen. Der neue Mann holte sieben Punkte in sieben Spielen. Ein Sieg und vier Remis waren aber zu wenig, um im Tabellenkeller Boden gutzumachen. Die Rheinhessen haben weiter zahlreiche Baustellen. So ist der FSV mit nur vier Punkten das heimschwächste Team der Bundesliga. Zudem ist die Offensive viel zu harmlos. Die besten Schützen kommen auf zwei Treffer.

Nur Köln (10) hat an den ersten 16 Spieltagen seltener getroffen als die 05er (13). Neuverpflichtungen sind nicht in Sicht. Die Verantwortlichen hoffen, dass Jonathan Burkardt oder Ludovic Ajorque in Schwung kommen. Beim 2:1-Testspiel gegen den niederländischen Meister Feyenoord sah das Offensivspiel ganz ordentlich aus. Immerhin sank unter Siewert der Gegentorschnitt von 2,7 auf 0,6. Vor drei Jahren hatte Mainz nach dem 16. Spieltag sogar nur sieben Punkte auf dem Konto und schaffte trotzdem den Klassenverbleib.

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte halten die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg weiter an Niko Kovac fest. Der Coach soll die Wölfe trotz der schwachen Ausbeute aus den ersten 16 Partien ins internationale Geschäft führen. Mit weniger will man sich bei den Niedersachsen nicht zufriedengeben. Fußballerisch hat das Team aber noch viel Luft nach oben. Eine große Weiterentwicklung ist bisher nicht zu erkennen. In der kurzen Pause versuchte es Kovac mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit. Zudem wackelt die Dreierkette.

Im Trainingslager wurden Systeme wie ein 4-2-3-1 oder ein 4-2-2-2 eingeübt. Vor allem muss sich der VfL in der Fremde verbessern. Die Mannschaft verlor sechs der letzten sieben Auswärtspartien. Nur das letzte Gastspiel, bei dem man in Darmstadt lange Zeit in Unterzahl agieren musste, wurde gewonnen. Hoffnungsträger in der Offensive bleibt Jonas Wind, der auf neun Tore und vier Torvorlagen kommt. Trotzdem sind 20 Tore nach 16 Spielen, genauso viele wie Schlusslicht Darmstadt, zu wenig.

Mainz - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:1 Feyenoord (A), 1:1 Dortmund (A), 0:1 Heidenheim (H), 0:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H)



Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:2 Schalke (A), 1:2 Bayern (H), 1:0 Darmstadt (A), 0:1 Freiburg (H), 0:1 Gladbach (A)



Letzte 5 Spiele Mainz vs Wolfsburg: 0:3 (A), 0:3 (H), 0:5 (A), 3:0 (H), 3:2 (A)



Wolfsburg führt die Bilanz gegen die Nullfünfer mit 19 Siegen zu zehn Niederlagen an. Auch zu Gast bei den Rheinhessen hat der VfL mit acht Erfolgen zu sechs Pleiten die Nase vorne. Seit drei Vergleichen ist der FSV ohne Punkt und Tor gegen die Niedersachsen. In neun der letzten zehn Duelle blieb bei dieser Paarung immer ein Team ohne Gegentor. Zudem spielten die Wölfe im Oberhaus gegen keinen anderen Klub öfter zu Null als gegen Mainz (15 Mal).

Setzt sich diese Serie am Samstag fort, gibt es bei Betano für die Wette “Beide Teams treffen: Nein” eine Quote von 2,15. Diese Wette kann einfach und schnell über die Betano App gespielt werden.

Unser Mainz - Wolfsburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Teams wollen mit einem Dreier im ersten Spiel des Jahres 2024 die alten Sorgen hinter sich lassen. Doch ein klassischer Dreiweg-Tipp fällt hier schwer. Mainz ist das schwächste Heimteam der Liga. Doch auch die Wölfe haben sich bisher auswärts überhaupt nicht wohl gefühlt. So spricht einiges für ein torarmes Spiel. Während die Offensive der Nullfünfer weiter eine Baustelle bleibt, wurde immerhin die Defensive stabilisiert. Auf der Gegenseite sind die Niedersachsen viel zu sehr von Jonas Wind abhängig. Hinter dem dänischen Stürmer kann der VfL aber nicht mehr viel aufbieten.