Makkabi Berlin – Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten|13.8.23

Unser Makkabi Berlin - Wolfsburg Tipp zum DFB Pokal Spiel am 13.08.2023 lautet: Der deutsch-jüdische Sportverein aus Berlin wird beim Kräftemessen mit Wolfsburg nur wenig zu lachen haben. Alles andere als ein deutlicher Sieg des Bundesligisten kommt einem Fußballwunder gleich.

Zum ersten Mal in der Geschichte schlugen die Berliner Sparta Lichtenberg in der Verlängerung des Berliner Landespokals 3:1 und lösten das Ticket für den DFB-Pokal. Der Ausflug auf die große Bühne dürfte aber nur von kurzer Dauer sein. Gegen Wolfsburg ist alles andere als eine deutliche Niederlage als große Überraschung zu bewerten.

Darum tippen wir bei Makkabi Berlin vs Wolfsburg auf „Sieg Wolfsburg (Halbzeit Handicap -1) & Unter 8,5 Tore“:

Makkabi Berlin vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Frage nach einem Favoriten am Drei-Weg-Markt stellt sich nicht wirklich. Anhand der Wettanbieter-Einschätzung erscheint alles andere als ein deutlicher Sieg der Niedersachsen fast ausgeschlossen. Eine Tatsache, die anhand einer Makkabi Berlin Wolfsburg Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,006 für den Triumph des VfL in der regulären Spielzeit bestätigt wird.