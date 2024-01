Mali - Burkina Faso Tipp, Prognose & Quoten | 30.01.2024

Unser Mali - Burkina Faso Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 30.01.2024 lautet: Mali hat in der Gruppenphase den besseren Eindruck gemacht. Im Wett Tipp heute müssen die „Aigles“ in einem engen und defensiv geführten Spiel aber eine harte Nuss knacken.

Mali hat sich in der Gruppe E des Afrika Cups 2024 ohne Niederlage als Sieger durchgesetzt (1S, 2U). Im Achtelfinale treffen die Adler nun auf Burkina Faso. Die „Etalons“ sicherten sich in der Gruppe D den zweiten Platz hinter Angola.

Am Dienstag kämpfen beide Nationen um den Einzug ins Viertelfinale. Die Wettquoten lassen ein enges Match erwarten, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite von Mali. Wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Beide HZ Unter 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Mali vs Burkina Faso auf „Beide HZ Unter 1,5 Tore“:

Mali holte in der Gruppenphase mit nur 3 Treffern 5 Punkte

Auch Burkina Faso kam in 3 Vorrunden-Partien lediglich auf 3 Tore

Die „Etalons“ erzielten in 3 Pflichtspielen gegen die Adler gerade mal einen Treffer



Mali vs Burkina Faso Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, hat Mali auf Rang 51 die Nase vorne. Doch Burkina Faso liegt im FIFA-Ranking nur sechs Plätze hinter dem kommenden Gegner. So kommen auch die Bookies zu keiner ganz klaren Einschätzung.

Die Adler sind nach ihrem Sieg in der Gruppe E mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,26 leicht favorisiert. Doch auch ein Weiterkommen der „Etalons“ scheint mit Quoten im Schnitt von 3,85 aus Sicht der Wettanbieter nicht wirklich abwegig. Mit welchem Willkommensbonus ihr diesen Tipp am besten spielen könnt, sagt euch unser Sportwetten Bonus Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mali vs Burkina Faso Prognose: Baut Mali seine Serie aus?

Mali wird in Afrika schon seit langer Zeit für seine hervorragende Jugendarbeit gelobt. Doch auf einen wirklichen Lohn für diese Arbeit wartet die westafrikanische Nation noch. So kam das Land im Kampf um die Tickets für die WM 2022 in die Playoffs, verpasste die historische erste Teilnahme aber knapp gegen Tunesien. Bei der Afrikameisterschaft ist der zweite Platz aus dem Jahr 1972 immer noch das beste Ergebnis. Seit dem dritten Rang im Jahr 2013 war immer spätestens im Achtelfinale Endstation.

Unter Coach Eric Chelle musste die Mannschaft in 16 Spielen nur eine Niederlage hinnehmen (11S, 4U) und ist seit zehn Partien ungeschlagen. Allerdings fehlen beim Afrika Cup 2024 auch einige wichtige Stammspieler. Star des Teams ist Mittelfeldmann Yves Bissouma, der bei Tottenham unter Coach Postecoglou aufgeblüht ist. In der Offensive fehlt aber ein treffsicherer Stürmer. Das erste Spiel des laufenden Turniers wurde mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen. Dann folgten zwei Remis gegen Tunesien (1:1) und Namibia (0:0).

2013 feierte Burkina Faso mit dem Einzug ins Finale der Afrikameisterschaft seinen größten Erfolg. 2017 reichte es danach noch zum dritten Platz und 2021 zogen die „Etalons“ ebenfalls ins Halbfinale ein und wurden am Ende Vierter. Seit 2022 wird die Mannschaft vom französischen Coach Hubert Velud betreut. Der Trainer genießt in der heimischen Premier League wenig Rückhalt. In seiner Amtszeit habe das Team keine Fortschritte gemacht. Leader ist immer noch Bertrand Traoré, auch wenn er bei Aston Villa nicht viel spielen darf.

Star des Teams ist aber Edmond Tapsoba, der sich in Leverkusen zu einem der besten Abwehrspieler der Bundesliga entwickelt hat. Die „Hengste“ starteten mit einem 1:0-Sieg gegen Mauretanien ins Turnier. Der Siegtreffer fiel erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. Im zweiten Spiel folgte ein 2:2 gegen Algerien. Hier musste man den finalen Gegentreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit hinnehmen. Im letzten Gruppenspiel konnte sich Burkina Faso dann eine 0:2-Pleite gegen Angola leisten.

Mali - Burkina Faso Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mali: 0:0 Namibia (A), 1:1 Tunesien (A), 2:0 Südafrika (H), 6:2 Guinea-Bissau (H), 1:1 Zentralafrikanische Republik (H)

Letzte 5 Spiele Burkina Faso: 0:2 Angola (A), 2:2 Algerien (A), 1:0 Mauretanien (H), 2:1 DR Kongo (A), 1:2 Iran (A)

Letzte 5 Spiele Mali vs Burkina Faso: 1:0 (H), 2:1 (H), 4:1 (A), 1:1 (A), 3:0 (H)



Burkina Faso konnte nur fünf von 23 Duellen gegen Mali für sich entscheiden. Dem gegenüber stehen drei Remis und 15 Niederlagen. Alle Erfolge der „Etalons“ gegen die „Aigles“ stammen aus Testspielen. Vier davon glückten auf heimischem Boden.

Bei der Afrikameisterschaft gab es diese Paarung nur einmal. In der Gruppenphase des Turniers 2004 gewann Mali mit 3:1. So könnte dieses Mal ein Tipp auf die „Doppelte Chance 1X“ Sinn machen. Um spielbare Quoten zu bekommen, müsst ihr die „DC“ mit einer Torwette kombinieren. Wir empfehlen hier „Unter 2,5 Tore“. Dafür gibt es bei Oddset eine Quote von 1,77. Natürlich lohnt sich dann auch der Oddset Sportwetten Bonus.

Unser Mali - Burkina Faso Tipp: Beide HZ Unter 1,5 Tore

Schaut man auf den direkten Vergleich und den Turnierverlauf, hat Mali die Nase zurecht vorne. Die letzten beiden Spiele beendeten die „Aigles“ aber nur mit einem Unentschieden. Zudem standen die „Etalons“ bei den letzten sechs Turnieren dreimal im Halbfinale. Diesmal spricht somit alles für ein enges Duell mit wenigen Toren. Mali holte mit 3:1 Toren fünf Punkte in der Gruppenphase. Bei Burkina Faso lautete das Torverhältnis nach der Vorrunde 3:4. Für „Unter 2,5 Tore“ gibt es dieses Mal nur eine Durchschnittsquote von 1,38. Wir rechnen damit, dass der Wert von 1,5 Toren in beiden Halbzeiten nicht überschritten wird.