Mali - Elfenbeinküste Tipp, Prognose, Quoten | 03.02.2024

Unser Mali - Elfenbeinküste Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Spiel am 03.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem engen Viertelfinale zwischen beiden Rivalen aus, räumen der Elfenbeinküste aufgrund des Heimrechts jedoch leichte Vorteile ein.

Mit den eigenen Fans im Rücken schätzen wir in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber als stärker ein und spielen „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 2,02 bei Betano .

Darum tippen wir bei Mali vs Elfenbeinküste auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Mali vs Elfenbeinküste Quoten Analyse:

Wie bei einer Vielzahl der Partien des diesjährigen Afrika Cups bringt auch dieses Duell keinen klaren Favoriten am Drei-Weg-Markt mit sich. Da das Match im Olympic Stadium of Ebimpé und somit auf ivorischem Boden ausgetragen wird, zeigen die Gastgeber mit 2,20 die etwas niedrigere Quote auf.