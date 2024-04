Mallorca – Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 13.04.2024

Unser Mallorca - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 13.04.2024 lautet: Der spanische Rekordmeister dominiert derzeit die Liga und lässt sich in unserem Wett Tipp heute auch von RCD Mallorca nicht die Butter vom Brot nehmen.

RCD Mallorca bot zuletzt im spanischen Pokal-Finale gegen Bilbao eine starke Vorstellung und ging sogar in Front. Am Ende verpassten die Kicker von der Balearen-Insel dennoch im Elfmeterschießen (2:4) den Titel und müssen nun den Fokus auf die Liga legen. Real Madrid teilte am Donnerstag im CL-Viertelfinal-Hinspiel beim torreichen 3:3 daheim gegen Manchester City die Punkte. Der Halbfinal-Einzug steht somit auf der Kippe.

Aufgrund der spielerischen Überlegenheit sehen wir die Blancos in der Favoritenrolle. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Real Madrid“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid“:

Real Madrid liegt in der Tabelle 14 Plätze vor RCD Mallorca.

Die Königlichen holten in der laufenden Saison 44 Punkte mehr und fungieren als auswärtsstärkstes Team der Liga.

In 5 der letzten 6 Kräftemessen mit den Mallorquinern setzte sich der Liga-Primus durch, 4 Mal ohne Gegentor.

Mallorca vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Favoriten am Drei-Weg-Markt lässt den Blick recht zügig zum spanischen Rekordmeister schweifen. Die Gäste sind den Hausherren in sämtlichen Belangen spürbar überlegen und zeichnen sich durch mehr als den zehnfachen Kader-Marktwert aus. Dennoch gestaltete RCD zwei der vergangenen drei Duelle gegen das Weiße Ballett im Estadi de Son Moix siegreich. Ein erneuter Heimsieg bringt teilweise mehr als den fünffachen Wetteinsatz mit sich.

Der Außenseiter agierte auf heimischem Boden bisher sehr defensiv und wickelte mehr als 70 Prozent der Paarungen mit weniger als 2,5 Toren ab. Auch diesmal offenbart der Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ in der Betway Sportwetten App eine Tendenz zu maximal zwei Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mallorca vs. Real Madrid Prognose: Sorgt David im Spiel gegen Goliath für eine Überraschung?

Mallorca-Coach Javier Aguirre bestreitet mit seiner Elf am kommenden Samstag das 90. Pflichtspiel an der Seitenlinie. Seine Gesamtbilanz von 33 Siegen, 23 Unentschieden und 33 Niederlagen kann sich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln durchaus sehen lassen.

Mit einem Kader-Gesamtwert von 87,1 Millionen Euro gibt es nur wenige Mannschaften im spanischen Oberhaus, die mit noch weniger Mitteln arbeiten müssen.

Wenngleich der Vorsprung auf die Abstiegszone weiterhin sechs Punkte beträgt, lassen nur zwei Erfolgserlebnisse an den vergangenen sechs Spieltagen auf keine überragende Formkurve schließen.

Dennoch gilt es zu erwähnen, dass drei der jüngsten vier Heimspiele zu einem Triumph führten. Zwei der drei Erfolge kamen jedoch gegen Rayo Vallecano (2:1) und Granada (1:0) zustande. Hierbei handelt es sich um zwei Konkurrenten, die in der Tabelle hinter Mallorca liegen. Im eigenen Stadion sind die Recken von Trainer Aguirre auf eine stabile Defensive fokussiert und hielten in sechs der 15 Heimspiele die Null.

Mallorca - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 2:4 n.E. Athletic Bilbao (A), 0:0 FC Valencia (A), 1:0 FC Granada (H), 0:1 FC Barcelona (A), 1:0 FC Girona (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:3 Manchester City (H), 2:0 Athletic Bilbao (H), 4:2 CA Osasuna (A), 4:0 Celta Vigo (H), 1:1 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Mallorca vs. Real Madrid: 0:1 (A), 1:0 (H), 1:4 (A), 0:3 (H), 1:6 (A).

Nachdem es für die Königlichen im Vorjahr mit satten zehn Punkten Rückstand nur zur Vizemeisterschaft reichte, thront der spanische Rekordmeister nach 30 Spieltagen einsam an der Tabellenspitze und zeigt acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Barcelona auf. Real spielte zuletzt auf nationaler Ebene starken Fußball und feierte drei Siege am Stück. Dabei kamen alle Erfolge mit mindestens zwei Toren Vorsprung zum Vorschein. Die Abwehr hielt zudem zwei Mal die Null.

In der Fremde ist der Real-Express nur sehr schwer zu stoppen. Zehn Siege, vier Remis und eine Niederlage lassen die Königlichen zum auswärtsstärksten Team der Liga werden. Mit 29 Auswärtstoren stellt der Rekordmeister in den gegnerischen Stadien die beste Offensive. Bislang trafen die Hauptstädter in jedem Fernduell im spanischen Oberhaus. Die Defensive hielt viermal auswärts einen „Clean Sheet“ und muss sich insgesamt in der Fremde 13 Gegentore ankreiden lassen. Sechs der insgesamt zehn Auswärtssiege kamen mit mindestens zwei Toren Differenz zum Vorschein. Eine Handicapwette (-1) bringt bei Bet3000 eine Quote von 2,75 mit sich. Darüber hinaus bietet der Bookie deutschen Kunden die Möglichkeit auf Sportwetten ohne Steuer.

Unser Mallorca – Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid

Mit über einer Milliarde Euro stellt das stärkste Auswärtsteam im spanischen Oberhaus den mit Abstand teuersten Kader und ist den Hausherren aus Mallorca in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen.

Wenngleich das 3:3 unter der Woche gegen Manchester City in der Champions League Kräfte gekostet hat, sollte es in jedem Fall für einen Sieg gegen RCD Mallorca reichen. Der Direktvergleich bestätigt diese These mit fünf Erfolgen in den letzten sechs direkten Kräftemessen (1N).