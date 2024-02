Mallorca – Real Sociedad Tipp, Prognose, Quoten | 6.2.2024

Unser Mallorca - Real Sociedad Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 06.02.2024 lautet: Beide Mannschaften warten seit zwei La-Liga-Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. In unserem Wett Tipp heute sehen wir auch diesmal keinen klaren Favoriten auf den Sieg.

Seit mittlerweile fünf Spieltagen wartet RCD Mallorca im spanischen Oberhaus auf einen Triumph (2U, 3N). Zuletzt setzte es bei Bilbao eine vernichtende 0:4-Niederlage. Einziger Lichtblick waren die Siege im spanischen Pokal. Mit nur einem Sieg in den jüngsten sieben Liga-Duellen ist die Performance der Basken aus San Sebastián alles andere als überzeugend (5U, 1N). Der letzte Spieltag brachte in Girona ein torloses Remis mit sich.

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match, in dem wir den Gästen Vorteile einräumen. Für „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ bietet Oddset eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Real Sociedad auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Mallorca gewann nur 2 der 11 Liga-Heimspiele (7U, 2N).

Real Sociedad verlor lediglich eines der jüngsten 8 Auswärtsspiele im spanischen Oberhaus (3S, 4U).

Im Estadi de Son Moix verlor Sociedad keines der jüngsten 3 Duelle (2S, 1U). 4 der letzten 6 direkten Duelle auf mallorquinischem Boden endeten mit Über 1,5 Toren.

Mallorca vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Wer sich am Drei-Weg-Markt auf die Suche nach einem klaren Favoriten begibt, wird zu keinem Ergebnis gelangen. Die Buchmacher halten sich sämtliche Optionen offen, obwohl der Gäste-Sieg mit einer durchschnittlichen Quote von 2,30 am niedrigsten bewertet ist. Im Falle eines Heimsiegs steht der bis zu 3,5-fache Wetteinsatz auf der Agenda. RCD Mallorca hat keines der letzten neun Duelle mit den Basken gewonnen (1U, 8N).

Im Allgemeinen tendieren unsere Sportwetten-Anbieter zu einer defensiven Angelegenheit und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein. Wer mit einem Bonus für Sportwetten liebäugelt, wird im umfangreichen Wettbonus Vergleich fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mallorca vs. Real Sociedad Prognose: Bleiben die Basken auch im 10. direkten Duell mit RCD ungeschlagen?

Mallorcas letzter und bisher einziger Gewinn der Copa del Rey geht auf das Jahr 2003 zurück. Auch in dieser Saison fungieren die Mannen von Javier Aguirre als klarer Underdog, wenngleich zuletzt im Viertelfinale mit dem FC Girona ein dicker Brocken bewältigt wurde.

Im spanischen Oberhaus zeichnete sich kürzlich eine Negativserie von fünf sieglosen Begegnungen (2U, 3N) ab. Mit 20 erbeuten Punkten ist der Vorsprung auf die Abstiegszone auf drei Zähler geschrumpft.

Immerhin zwei der drei Saisonsiege resultierten im heimischen Estadi de Son Moix (7U, 2N). Vier der jüngsten sechs Begegnungen zu Hause brachten einen eigenen Treffer mit sich.

Mallorca - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 0:4 Bilbao (A), 0:1 Real Betis (H), 3:2 Girona (H), 1:1 Villarreal (A), 1:0 n.V. Teneriffa (A).

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:0 Girona (A), 0:0 Vallecano (H), 2:1 Celta Vigo (A), 1:0 Celta Vigo (A), 2:0 Osasuna (A).

Letzte Spiele Mallorca vs. Real Sociedad: 0:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:1 (A), 0:2 (H).

Dreimal konnte „La Real“ bisweilen den spanischen Pokal gewinnen. Ein vierter Titelgewinn wird zumindest laut Buchmacher-Einschätzung nicht gänzlich ausgeschlossen.

Vier der bisherigen fünf Pokalspiele in dieser Saison wurden als „Clean Sheet“ abgewickelt. Darüber hinaus absolvierten die Mannen aus dem Baskenland alle Ansetzungen in der Copa del Rey auswärts.

Obwohl sich die Recken von Trainer Imanol Alguacil auf nationaler Ebene zuletzt schwer taten, sind sie vor allem in den Stadien des Gegners nicht zu unterschätzen und holten nach Real Madrid (29), Girona (27) und Barcelona (23) in der Fremde die meisten Punkte (17). Nur eines der jüngsten acht Liga-Auswärtsspiele ging verloren (3S, 4U). In neun der letzten elf Partien auf gegnerischem Terrain stand ein eigener Treffer zu Buche.

Unser Mallorca – Real Sociedad Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Neun Plätze liegen die Basken in der Tabelle vor den Mallorquinern. Zudem zeigt „La Real“ mit 486,6 Millionen Euro mehr als den fünffachen Kader-Marktwert der Hausherren aus Mallorca (90,9 Mio.) auf.

Unabhängig vom Austragungsort hat RCD Mallorca acht der jüngsten neun direkten Kräftemessen verloren (1U). Die Zeichen für einen Triumph des Tabellen-Sechsten verhärten sich mehr und mehr.