Malta - England Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Unser Malta - England Tipp zum EM-Quali Spiel am 16.06.2023 lautet: Bei diesem ungleichen Duell zwischen Malta und England geht es sicherlich nur um die Höhe des Sieges des Favoriten. Wir trauen den Three Lions einen Erfolg mit mindestens drei Toren Vorsprung zu.

In der Qualifikationsgruppe C für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stehen mit England und Italien gleich zwei absolute Top-Nationen. Die Briten führen die Tabelle nach zwei Spielen mit zwei Siegen und 4:1 Toren an. Diese Position wollen die „Three Lions“ auch in den kommenden beiden Partien verteidigen. Das Gastspiel am Freitag in Malta dürfte dabei nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sein. Das spiegeln vor dem Duell auch die Wettquoten wider. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,45 bei Bet3000 für die Wette „Sieg England mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Malta vs England auf „Sieg England mit HC -2″:

Malta wartet noch auf den ersten Punkt gegen England

In 4 Pflichtspielen sind die Falken gegen die Three Lions noch ohne Tor

In 5 Duellen kassierten die Malteser 14 Gegentreffer gegen die Briten

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Malta vs England Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Steuer, lassen bei der Malta vs England Prognose keine Zweifel aufkommen. Schließlich trifft hier die Nummer 172 der Weltrangliste auf die Nummer 5.

Für einen Sieg der „Three Lions“ gibt es somit nur niedrige Quoten im Schnitt von 1,04. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 47,1 extrem unwahrscheinlich.

Malta vs England Prognose: Kann Malta den Favoriten ärgern?

Die Auswahl von Malta steht im FIFA-Ranking lediglich auf Rang 172. Nur drei UEFA-Nationen sind noch schlechter platziert. Dadurch erklärt sich auch das Standing der Falken im europäischen Fußball. Immer wieder können die Roten aber Achtungserfolge landen. So war das Jahr 2022 mit fünf Siegen, einem Remis und „nur“ vier Niederlagen recht erfolgreich. Darunter befand sich auch ein 2:1-Heimsieg gegen Israel oder ein 2:2 daheim gegen Griechenland.

Wenig überraschend starteten die Malteser mit zwei Niederlagen in die EM-Quali. Auf ein 1:2 in Nordmazedonien folgte ein 0:2 daheim gegen Italien. Am vergangenen Freitag bestritt die Mannschaft von Coach Michele Marcolini schon ein Testspiel in Luxemburg, welches mit 1:0 gewonnen wurde. Bis auf zwei Ausnahmen verdienen alle Nationalspieler ihr Geld in der heimischen Liga. Der Kapitän vom belgischen Erstligisten Royal Saint-Gilloise Teddy Teuma verpasst die Partien verletzungsbedingt.

Die englische Nationalmannschaft hatte mit dem Aus bei der WM 2022 im Viertelfinale gegen Frankreich und dem Abstieg aus der Nations-League-Gruppe A zuletzt einige Enttäuschungen hinnehmen müssen. Trotzdem halten die Verantwortlichen weiter an Nationaltrainer Gareth Southgate fest. Zum Auftakt der EM-Qualifikation setzten die „Three Lions“ in der Neuauflage des EM-Finales 2021 mit dem 2:1-Sieg in Italien gleich wieder ein Ausrufezeichen.

Auch das zweite Quali-Spiel daheim gegen die Ukraine wurde mit 2:0 gewonnen. Nun stehen die Pflichtaufgaben gegen Malta und Mazedonien an. Im Kader steht mit Eberechi Eze von Crystal Palace ein Neuling. Auch Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Tyrone Mings (Aston Villa) und Lewis Dunk (Brighton) wurden nach langer Zeit wieder einberufen. Vom frischgebackenen Champions-League-Sieger Manchester City kommen gleich fünf Profis. Eine Pause bekommt dagegen Raheem Sterling.

Malta - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malta: 1:0 Luxemburg, 0:2 Italien, 1:2 Nordmazedonien, 0:1 Irland, 2:2 Griechenland

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Ukraine, 2:1 Italien, 1:2 Frankreich, 3:0 Senegal, 3:0 Wales

Letzte 5 Spiele Malta vs England: 0:4, 0:2, 1:2, 0:5, 0:1

Die Bilanz zwischen Malta und England ist eindeutig. Nach fünf Spielen stehen fünf Siege für die „Three Lions“ sowie ein Torverhältnis von 14:1 zu Buche. Das einzige Gegentor gegen die Falken kassierten die Briten im Jahr 2000 in einem Testspiel. In der Quali für die EM 1972 hatte die FA-Auswahl mit 1:0 und 5:0 gewonnen. Die letzten Vergleich gab es in der Quali für die WM 2018. Hier siegten die Engländer mit 2:0 und 4:0.

Unser Malta - England Tipp: Sieg England mit HC -2

Bei diesem Duell wäre alles andere als ein Sieg der Gäste eine riesige Sensation. Potenzial für eine Überraschung hat diese Partie allerdings nicht. Stattdessen geht es nur um die Höhe des Sieges der „Three Lions“. Die Briten bringen extrem viel Qualität sowie Offensivpower mit und müssten dieses Spiel klar gewinnen.