Man City - Sheffield United Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Manchester City - Sheffield United Tipp zum FA Cup Spiel am 22.04.2023 lautet: Im Halbfinale des FA Cup war Manchester City das Losglück hold. Alles andere als ein Heimsieg gegen den Zweitligisten Sheffield kommt nicht in Frage.

Nach einer zwischenzeitlich etwas holprigen Saison ist Manchester City inzwischen voll auf Triple-Kurs. In der Champions League haben die Skyblues die Hürde Bayern München souverän genommen und stehen damit im Halbfinale. In der Premier League konnten die Citizens den Rückstand auf Arsenal jüngst auf vier Punkte verkürzen. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand und einem bevorstehenden Heimspiel gegen die Gunners hat der Titelverteidiger die Meisterschaft nun wieder in der eigenen Hand. Und im FA-Cup ist der Einzug ins Finale am Samstag im Etihad gegen den Zweitligisten Sheffield United wohl auch nur Formsache. Im Wembley Stadion ist der Erstligist der haushohe Favorit. Auch wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Betano die Wette „Sieg Man City & Beide Teams treffen - Nein“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Sheffield United auf „Sieg Man City & Beide treffen - Nein“:

Manchester ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen

Sheffield wartet seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen die Skyblues

Die Blades sind seit 6 Liga-Duellen gegen die Citizens ohne Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Sheffield United Quoten Analyse:

Der amtierende Meister und Tabellenzweite der Premier League empfängt im Pokal-Halbfinale einen Zweitligisten. Aus dieser Ausgangslage ergibt sich für die Manchester City vs Sheffield United Prognose eine eindeutige Einschätzung unserer Top-Buchmacher. Ein Heimsieg wird lediglich mit Quoten im Schnitt von 1,15 bezahlt. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 16,5 die krassen Außenseiter.

ManCity vs Sheffield United Prognose: Wie sehr wechselt Guardiola durch?

Nach dem 1:1 in München kann Manchester City die Saison 2022/23 mit einem Triple krönen. Doch in allen drei Wettbewerben warten noch starke Rivalen auf die Skyblues. So wandelt der Verein auf einem schmalen Grat. Die Form der Mannschaft stimmt aber mit 15 Spielen ohne Niederlage und sechs Ligasiegen hintereinander. Im Duell mit den Bayern schaffte es Coach Guardiola auch endlich einmal, in einem wichtigen Spiel nichts taktisch oder personell an einer funktionierenden Mannschaft zu verändern.

Gegen den deutschen Rekordmeister standen die Citizens defensiv sehr stabil und konnten mit ihrer hohen Qualität in der Offensive die wichtigen Tore erzielen. Die Mannschaft hat aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ein Spiel muss nicht unbedingt über 90 Minuten kontrolliert werden, sondern in den entscheidenden Momenten und in den wichtigen Bereichen. Durch die jüngsten Erfolge tritt City auch aktuell sehr selbstbewusst auf.

Sheffield United konnte sich nach dem Aufstieg 2019 zwei Spielzeiten in der Premier League halten. In der vergangenen Saison wurde die Mannschaft in der Championship nach einem schwachen Start von Paul Heckingbottom übernommen. Der neue Coach startete eine tolle Aufholjagd und führte den Verein noch in die Aufstiegs-Playoffs, wo man jedoch im Halbfinale an Nottingham Forest scheiterte.

In diesem Jahr scheint der zweite Versuch zu glücken. Drei Spieltage vor dem Saisonende stehen die Blades auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz und haben 7 Zähler Polster auf Rang 3. In den letzten sieben Pflichtspielen ging der SUFC nur einmal als Verlierer vom Platz, beim 0:2 gegen den Zweitliga-Tabellenführer Burnley. Im FA Cup schaltete Sheffield im Achtelfinale mit einem 1:0-Sieg den Erstligisten Tottenham aus.

Manchester City - Sheffield United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Bayern München (A), 3:1 Leicester City (H), 3:0 Bayern München (H), 4:1 Southampton (A), 4:1 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 1:0 Bristol City (H), 4:1 Cardiff City (H), 0:2 Burnley (A), 1:0 Wigan Athletic (H), 1:0 Norwich City (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Sheffield United: 1:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 2:0 (H), 1:2 (A)

Nach 121 Aufeinandertreffen führt Manchester den direkten Vergleich gegen Sheffield lediglich mit 50 Siegen zu 37 Niederlagen an. Der letzte Sieg in einer gemeinsamen Liga schaffte United gegen City allerdings im Championship in der Saison 1999/2000. Seit 6 Liga-Duellen ist Sheffield ohne Treffer gegen die Skyblues. Der jüngste Sieg der Blades gegen die Citizens stammt aus dem FA-Cup und dem Jahr 2008. Damals setzte sich der SUFC in der vierten Runde daheim mit 2:1 durch. In den 4 vergangenen PL-Duellen blieb Sheffield ohne Punkt gegen Manchester. Diese Statistiken sind auch den Quotenmachern von Betano bekannt.

Unser Manchester City - Sheffield Tipp: Sieg Man City & Beide treffen - Nein

Hier treffen natürlich Welten aufeinander. Sicher wird City-Coach Guardiola nach der Champions League etwas rotieren. Am Endergebnis wird dies aber nichts ändern. Gegen das beste Heimteam der Premier League und die zweitbeste Defensive der ersten englischen Liga trauen wir den Gästen keinen Treffer zu.