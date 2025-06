Manchester City - Al-Hilal Tipp, Prognose & Quoten | 01.07.2025

Drei Siege aus drei Spielen, 13:2 Tore und eine neue Dynamik im Spiel nach vorne. So oder so ähnlich könnte eine kurze Bilanzierung zur Gruppenphase der Citizens aussehen. In unserer Manchester City Al-Hilal Prognose dominiert der Champions-League-Sieger aus dem Jahre 2023 den Ballbesitz, vernachlässigt aber keinesfalls die Restverteidigung.

Al-Hilal verhinderte in der Gruppenphase ebenfalls eine Niederlage (1S, 2U) und zwang unter anderem Real Madrid einen unangenehmen Vergleich auf (1:1). Simone Inzaghi hat in kürzester Zeit eine auffallend starke Defensive geformt. So spielen wir mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets den Manchester City Al-Hilal Wett Tipp heute “Beide Teams treffen: Nein”.