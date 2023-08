Manchester City - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 6.8.23

Unser Manchester City - Arsenal Tipp zum Community Shield Spiel am 06.08.2023 lautet: Einen Favoriten sehen wir im Kräftemessen nicht, gehen aber von einem offensiv geführten Match mit mehr als 2,5 Toren aus.

Mit dem englischen Meister Manchester City und dem Vizemeister Arsenal stehen sich zwei Spitzenteams gegenüber. Normalerweise treffen im Community Shield der Premier-League-Gewinner und der FA-Cup-Sieger aufeinander. Da beide Titel an die Skyblues gingen, dürfen die Gunners im Wembley Stadion auf den ersten Saison-Titel hoffen.

In unserem Wett-Tipp erachten wir eine Siegwette als zu gewagt, tendieren aber zu drei oder mehr Toren. NEObet hält dafür eine Quote von 1,64 bereit.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Arsenal auf „Über 2,5 Tore“:

Arsenal und Manchester City hatten in der vergangenen Premier-League-Saison mit 88 und 94 Toren die besten Offensiven.

Beide Mannschaften absolvierten mehr als 65 Prozent der Liga-Begegnungen in der letzten Saison mit 3 oder mehr Toren.

Sowohl die Skyblues als auch die Gunners verfügen über Ausnahmetalente in der Offensive und bestritten 4 der letzten 5 Aufeinandertreffen mit 3 oder mehr Toren.

Manchester City vs Arsenal Quoten Analyse:

Ein Favorit in dieser Partie ist schnell gefunden. Die Bookies lassen nämlich Manchester City als Anwärter auf den Sieg bzw. Titel erkennen. Eine Tatsache, die am Drei-Weg-Markt durch eine Manchester City Arsenal Wettquote in Höhe von ca. 1,70 bestätigt wird.

Tipp-Freunde, die hingegen die Gunners auf dem Zettel haben, erhalten für einen Triumph in der regulären Spielzeit mehr als den 4,3-fachen Wetteinsatz. Im Allgemeinen lässt sich beim Abschluss von Manchester City Arsenal Wetten mit der Nutzung eines Sportwetten Bonus das Verlustrisiko deutlich minimieren.

Manchester City vs. Arsenal Prognose: Werden die Citizens ihrer leichten Favoritenrolle gerecht?

Pep Guardiola konnte sich im vergangenen Fußballjahr einen Traum erfüllen und holte mit Man City, erstmals seit seinem Amtsantritt im Juli 2016, die Champions League. Zudem wurden die Premier League und der FA Cup gewonnen. Inwiefern die Gier nach weiteren Titeln aufrechterhalten werden kann, wird sich bereits im Community Shield zeigen.

In der vergangenen Saison dominierten die Skyblues das Geschehen nach Belieben und eilten von einem Rekord zum nächsten. Vor allem Neuzugang Erling Haaland war maßgeblich am Erfolg des Teams beteiligt und netzte in seiner ersten Premier-League-Spielzeit 36 Mal im gegnerischen Kasten ein.

Viel Geld haben die Skyblues in dieser Sommerpause nicht in neue Spieler investiert. Lediglich Mateo Kovacic kam für rund 29 Millionen Euro von Chelsea, um das zentrale Mittelfeld zu verstärken. Der einstige Kapitän Ilkay Gündogan hat den Klub in Richtung FC Barcelona verlassen.

Der eine oder andere Sportwetten-Fan hatte Arsenal in der vergangenen Spielzeit als Meister gesehen. Zwischenzeitlich thronten die Gunners nämlich einsam an der Spitze der Tabelle, ließen aber im Liga-Endspurt zahlreiche Punkte liegen. Nach der an Manchester City verlorenen Meisterschaft lechzen die Mannen aus London nach einer Revanche.

Manchester City - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Inter Mailand (CL, A), 2:1 Manchester United (PL, H), 0:1 Brentford (PL, A), 1:1 Brighton (PL, A), 1:0 Chelsea (PL, H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:0 Wolverhampton (PL, H), 0:1 Nottingham (PL, A), 0:3 Brighton (PL, H), 2:0 Newcastle (PL, A), 3:1 Chelsea (PL, H).

Letzte Spiele Manchester City vs. Arsenal: 4:1 (PL, H), 3:1 (PL, A), 1:0 (FA-Cup, H), 2:1 (PL, A), 5:0 (PL, H).

Vor allem in der Ferne gaben die Gunners in der vergangenen Saison eine sehr gute Figur ab und behielten in zwölf von 19 Liga-Auswärtsspielen die Oberhand (3U, 4N).

Defensiv offenbarten die Schützlinge von Trainer Mikel Arteta immer wieder Probleme und mussten sich in der vergangenen Spielzeit 43 Gegentore ankreiden lassen. Um das defensive Mittelfeld zu stärken, wurde Declan Rice für 116,6 Millionen Euro von West Ham verpflichtet. Für Zündstoff sorgte die Verpflichtung von Kai Havertz. Der 24-Jährige kam von Chelsea und wird sich erst beweisen müssen.

Unser Manchester City - Arsenal Tipp: Über 2,5 Tore

Mit Manchester City (1,16 Mrd. Euro) und Arsenal (1,20 Mrd. Euro) stehen sich die beiden teuersten Kader der Premier League gegenüber. Beide haben in der letzten Premier League Saison mit 94 (Man City) bzw. 88 Toren (Arsenal) ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Sowohl die Skyblues als auch die Gunners verfügen über enorme Qualitäten im Offensivspiel und werden im direkten Duell den Weg nach vorne suchen. Vier der jüngsten fünf direkten Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams endeten mit mehr als 2,5 Toren.