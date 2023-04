Manchester City - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 11.04.2023

Unser Manchester City - Bayern Tipp zum Champions League Spiel am 11.04.2023 lautet: Die Bayern treffen am Dienstag erstmals auf ihren Ex-Trainer Pep Guardiola. Vieles spricht für ein enges Duell und wenige Tore.

Mit dem Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale in der Vorwoche daheim gegen Freiburg musste sich der FC Bayern schon aus dem ersten Wettbewerb dieser Saison verabschieden. Ab Dienstag kommt es nun in der Champions League zu einem Duell, das auch gut und gerne finalwürdig wäre. Im Hinspiel gegen Manchester City sind die Münchner im Etihad Stadion zu Gast. Das Rückspiel steigt in der kommenden Woche in der Allianz Arena. Zum siebten Mal treffen beide Vereine aufeinander. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen komplett ausgeglichen. Im ersten Aufeinandertreffen schlagen sich die Buchmacher klar auf die Seite der Hausherren. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 2,30 bei Bet365 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Bayern auf „Unter 2,5 Tore“:

Man City spielte in dieser CL-Saison schon 5 Mal zu Null.

Die Bayern blieben in dieser Königsklassen-Spielzeit 7 Mal ohne Gegentor.

In den letzten 6 Duellen zwischen den Coaches Guardiola und Tuchel fielen insgesamt (ohne Elfmeterschießen) nur 7 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Bayern Quoten Analyse:

Die Bayern sind in dieser CL-Saison als einziges Team noch ohne Punktverlust. Während die Skyblues immer noch auf den ersten Titel in der Königsklasse warten, holten die Münchner den Henkelpott 2013 und 2020.

Trotzdem sind die Hausherren bei der Manchester City vs Bayern Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,76 die klaren Favoriten der Buchmacher. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Gäste nur mit Quoten im Schnitt von 4,45 bezahlt.

Manchester City vs Bayern Prognose: Zeigen sich die Bayern von ihrer besten Seite?

Am Wochenende konnte Man City den Rückstand in der Premier-League-Tabelle auf Spitzenreiter Arsenal um zwei Zähler verkürzen. Während die Skyblues mit 4:1 in Southampton siegten, mussten sich die Gunners mit einem 2:2 in Liverpool begnügen. Aktuell sind die Citízens noch sechs Punkte hinter Rang 1 zurück, haben aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Mittelpunkt steht natürlich Erling Haaland. Der Norweger kommt in 38 Spielen für Manchester auf 44 Treffer. Vor allem im eigenen Stadion ist die Mannschaft von Coach Pep Guardiola stark. In 22 Pflicht-Heimpartien gab es 20 Siege. In der Königsklasse feierte City in den jüngsten zehn K.o.-Heimspielen neun Siege. In 29 PL-Matches kassierten die Skyblues aber auch schon vier Pleiten, drei davon auf des Gegners Platz.

Nur wenige Tage nach der bitteren Heimpleite im Pokal gegen Freiburg glückte den Bayern die Revanche. Die Münchner siegten am Samstag im Breisgau mit 1:0. Trainer Thomas Tuchel vermisste bei seiner Mannschaft ein bisschen Präzision und Ruhe im Abschluss. Zudem fehlt immer noch die Leichtigkeit und damit auch das Vertrauen in die Kreativität. So ließen die Gäste einige gute Chancen liegen.

Dank dem Sieg hat der FCB weiter zwei Punkte Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle auf den einzigen Verfolger Dortmund. In der Königsklasse ist die Bilanz in dieser Saison noch makellos und das, obwohl es schon gegen Gegner wie Inter Mailand, den FC Barcelona oder Paris St. Germain ging. Von den letzten zehn Auswärtspartien in der K.o.-Phase der Champions League haben die Bayern mit dem 0:1 in Villarreal in der Vorsaison nur ein einziges verloren.

Manchester City - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:1 Southampton (A), 4:1 Liverpool (H), 6:0 Burnley (H), 7:0 Leipzig (H), 1:0 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 Freiburg (A), 1:2 Freiburg (H), 4:2 Dortmund (H), 1:2 Leverkusen (A), 5:3 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Bayern: 3:2 (H), 0:1 (A), 3:2 (A), 1:3 (H), 2:0 (H)

Zwischen 2011 und 2014 trafen Manchester City und die Bayern insgesamt sechsmal in der CL-Gruppenphase aufeinander. Jede Mannschaft feierte dabei zwei Heimsiege und kassierte eine Heimpleite. Die Bayern haben nur zwei der letzten zehn Gastspiele in England verloren. Zudem erreichte man in sechs der vergangenen sieben K.o.-Runden gegen PL-Vereine immer die nächste Runde. Die Skyblues haben die jüngsten zehn Heimpartien gegen Mannschaften aus Deutschland allesamt gewonnen, bei einem Torverhältnis von 39:10. Nach zehn Duellen zwischen den Trainern Pep Guardiola und Thomas Tuchel steht die Bilanz hier bei sechs Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus Sicht des Spaniers.

Unser Manchester City - Bayern Tipp: Unter 2,5 Tore

Seit Manchester City von den Scheichs regiert wird, stand der Verein nur ein einziges Mal im Champions-League-Finale, und zwar im Jahr 2021. Dieses verloren die Skyblues knapp mit 0:1 gegen Chelsea und Trainer Tuchel. Die Bayern hoffen, dass ihrem Trainer ein erneutes Meisterstück gegen den Favoriten glückt. Sicher trifft hier auch die beste PL-Offensive auf den besten Bundesliga-Angriff. Da hier extrem viel auf dem Spiel steht und beide Mannschaften auch starke Abwehrreihen haben, rechnen wir mit einem torarmen Duell. Zudem weiß Tuchel, wie man die Offensiv-Maschine von City ausbremsen kann.