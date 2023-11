Manchester City - Bournemouth Tipp, Prognose, Quote | 4.11.

Unser Manchester City - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.11.2023 lautet: Daheim ist Man City einfach eine Macht. Die Heimstärke der Skyblues dürfte sich gegen die „Cherries“ in unserem Wett Tipp heute erneut bestätigen.

Nach zehn Premier-League-Spieltagen der Saison 2023/24 sind zwei Teams noch ohne Niederlage. Überraschenderweise gehört Serienmeister Manchester City nicht dazu. Die Skyblues haben schon zwei Pleiten auf dem Konto, bei acht Siegen. Im Rennen um die Meisterschaft darf sich die Elf von Pep Guardiola nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Das Heimspiel gegen Bournemouth hat laut Wettquoten wenig Potenzial für eine Überraschung.

Auch wir spielen mit einer Quote von 1,82 bei NEObet den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Bournemouth auf „Sieg Manchester City mit HC -2″:

Manchester City hat 2023 alle PL-Heimspiele gewonnen

Bournemouth hat alle Premier-League-Duelle gegen die Skyblues verloren

Seit 53 Duellen sind die Citizens gegen Teams von den letzten 4 Plätzen der PL-Tabelle ungeschlagen

Manchester City vs Bournemouth Quoten Analyse:

Der Premier-League-Meister und amtierende Königsklassen-Champion empfängt den letztjährigen Aufsteiger. Schon bei dieser Konstellation ist die Ausgangslage für die Manchester City vs Bournemouth Prognose klar.

Die Gastgeber sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,10 die haushohen Favoriten. Wer den Gästen einen Dreier zutraut, bekommt dafür durchschnittliche Quoten von 26,1. Durch einen Sportwetten Bonus wird das Risiko einer gewagten Wette auf jeden Fall deutlich gemildert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Bournemouth Prognose: Alle Faktoren sprechen für einen klaren Heimsieg

Im Kader von Manchester City stehen zahlreiche Nationalspieler und Weltklasse-Profis, doch vor allem ein Spieler scheint den Unterschied zu machen. Hier sprechen wir nicht von Ausnahme-Stürmer Erling Haaland, der mit seinen Toren natürlich auch immens wichtig ist. Doch mit Rodri, dem einzig dauerhaften Sechser im System von Coach Pep Guardiola, steht und fällt alles bei den Skyblues. Ohne den Spanier setzte es ab Ende September Pleiten gegen Newcastle, Wolverhampton und Arsenal.

Mit Rodri sind die Citizens seit 24 Premier-League-Spielen ungeschlagen (22S, 2U). In der Liga-Tabelle steht der Meister aktuell „nur“ auf Rang 3 und hat zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Tottenham. Daheim ist City aber weiterhin bärenstark. Im Kalenderjahr 2023 hat das Team aus Manchester alle 14 Heimspiele in der Liga gewonnen. Sieben Gegentore bedeuten die beste Abwehr, 22 Treffer den zweitbesten Sturm. Die Bilanz aus den letzten 53 Duellen gegen Teams auf den Plätzen 17 bis 20 steht bei 48 Siegen und fünf Remis.

Im Vorjahr kehrte Bournemouth unter Scott Parker in die Premier League zurück. Nach einem 0:9 in Liverpool und nur vier Spieltagen wurde der Trainer aber entlassen. Nachfolger Gary O‘Neil führte den AFC am Ende zum Klassenerhalt, mit einem Polster von drei Plätzen und fünf Punkten. In dieser Saison soll der neue Übungsleiter Andoni Iraola die „Cherries“ in ruhiges Gewässer steuern. Der Start 2023/24 verlief aber alles andere als erfolgreich.

Erst am vergangenen Samstag glückte mit einem 2:1 daheim gegen Mitaufsteiger Burnley der erste Sieg. In der Fremde kommt Bournemouth in vier Gastspielen nur auf einen Punkt bei einem Torverhältnis von 4:11. Acht erzielte Tore werden nur von Schlusslicht Sheffield (7) unterboten. 21 Gegentreffer sind aktuell der drittschlechteste Wert. Am Mittwoch schied das Team von Coach Iraola mit einer knappen 1:2-Heimniederlage gegen Liverpool im Achtelfinale des EFL-Cups aus.

Manchester City - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Manchester United (A), 3:1 Young Boys (A), 2:1 Brighton (H), 0:1 Arsenal (A), 3:1 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 1:2 Liverpool (H), 2:1 Burnley (H), 1:2 Wolverhampton (H), 0:3 Everton (A), 0:4 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Bournemouth: 4:1 (A), 4:0 (H), 2:1 (H), 2:1 (H), 3:1 (A)

Manchester City hat alle zwölf Premier-League-Duelle gegen Bournemouth gewonnen. Gegen die „Cherries“ sind die Skyblues in allen Wettbewerben mit 17 Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

In den zwölf PL-Partien gegen den AFC kommen die Citizens auf 38 Tore, das sind 3,17 Treffer pro Spiel. City-Stürmer Haaland konnte in 45 Liga-Partien 47 Mal einnetzen. Kommen am Samstag zwei weitere Buden hinzu, gibt es dafür bei NEObet eine 2,40. Für Neu- und Bestandskunden hat der Buchmacher mit dem NEObet Promo Code aktuell eine Gratiswette im Angebot.

Unser Manchester City - Bournemouth Tipp: Sieg Manchester City mit HC -2

Bei diesem ungleichen Duell gibt es am Drei-Weg-Markt wenig Unklarheiten. Nur die Höhe des Heimsiegs steht zur Diskussion. Die Skyblues erzielen gegen die „Cherries“ im Schnitt über drei Treffer pro Spiel. Da wir Erling Haaland und Co. am Samstag gegen die drittschwächste Abwehr der Liga erneut einen klaren Sieg zutrauen, macht für uns eine Handicap-Wette auf die Hausherren am meisten Sinn.