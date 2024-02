Manchester City - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 20.02.2024

Unser Manchester City - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.02.2024 lautet: Im Dreikampf um die Meisterschaft in England können die Skyblues im Nachholspiel Boden gutmachen. Alles andere als ein Heimdreier wäre im Wett Tipp heute auch eine große Überraschung.

Am Dienstag steigt in der Premier League das Nachholspiel zwischen Manchester City und Brentford, das wegen der Klub-WM-Teilnahme der Skyblues im Dezember ausfallen musste. Mit einem Sieg in dieser Partie wollten sich die Citizens eigentlich die Tabellenführung zurückholen.

Doch da die Männer von Coach Pep Guardiola am Samstag daheim nicht über ein 1:1 gegen Chelsea herauskamen, können sie mit einem Dreier gegen die Bees im besten Fall auf Platz 2 springen und den Rückstand zu Liverpool auf einen Punkt verkürzen. Die Wettquoten lassen wenig Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens zu.

Auch wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1.53 bei Interwetten für die Wette „Sieg Man City mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Brentford auf „Sieg Man City mit HC -1″:

Man City ist seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen

Vor zwei Wochen verloren die Bees ihr Heimspiel gegen die Citizens mit 1:3

Brentford hat 5 der letzten 6 PL-Gastspiele verloren



Manchester City vs Brentford Quoten Analyse:

Im heimischen Etihad sind die Citizens in ausnahmslos allen Spielen favorisiert. Empfängt man dann eine Mannschaft wie die Bees, die aktuell nur auf Platz 15 der Tabelle stehen, fällt die Favoritenstellung ziemlich deutlich aus.

So bekommt ihr bei den Bookies bei der Manchester City vs Brentford Prognose für einen Heimsieg nur durchschnittliche Quoten von 1.20. Auf der Gegenseite erscheint ein Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 14.6 ziemlich unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Brentford Prognose: Findet Haaland sein Ziewasser?

Die kleine Krise im November 2023 mit gerade mal drei Remis und einer Niederlage aus vier Premier-League-Spielen in Folge hatte Manchester City gut verkraftet. Die Bilanz der folgenden acht Ligapartien stand bei sieben Siegen und einem Unentschieden. Damit durfte sich der amtierende Meister wieder Hoffnungen auf die Tabellenführung machen. Doch das 1:1 am Samstag daheim gegen Chelsea war am Ende zu wenig, um Liverpool durch einen Erfolg im Nachholspiel wieder von der Spitze zu verdrängen.

Erst durch einen Treffer von Sechser Rodri in der 83. Minute retteten die Hausherren überhaupt erst einen Punkt. Davor hatte Man City einen großen Chancenwucher betrieben. Alleine Angreifer Erling Haaland verzeichnete gegen Chelsea neun Torschüsse und einen Expected-Goals-Wert von 1,71. Auf der Gegenseite waren die Citizens durch seltene, aber gefährliche Konter der Blues ungewöhnlich verwundbar. Daheim sind die Skyblues mit acht Siegen und vier Remis bei 30:11 Toren noch ungeschlagen.

Der Brentford FC war 2021 nach 74 Jahren Abwesenheit in die höchste englische Spielklasse zurückgekehrt. In den ersten beiden Spielzeiten konnte sich der Verein unter dem dänischen Trainer Thomas Frank mit einem 13. und 9. Platz im Endklassement schnell in der Premier League etablieren. Die Fans hofften auf einen weiteren Aufschwung in dieser Saison. Dieser bleibt bisher aber aus. Nach 24 Spieltagen haben die Bees erst sieben Siege auf dem Konto, bei vier Remis und 13 Niederlagen.

Damit hat man nur drei Plätze und fünf Punkte Polster auf die Abstiegszone. 15 Punkte (4S, 3U, 6N) bei 22:27 Toren reichen für Platz 14 der Heimtabelle. Doch auch im Auswärtsranking hat Brentford mit 10 Zählern (3S, 1U, 7N) und 13:16 Treffern sowie Rang 15 viel Luft nach oben. Immerhin steht Stürmer Ivan Toney nach seiner achtmonatigen Sperre wegen unerlaubter Sportwetten wieder zur Verfügung. Der Angreifer fügte sich mit vier Toren in fünf Spielen auch bestens wieder ein.

Manchester City - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Chelsea (H), 3:1 Kopenhagen (A), 2:0 Everton (H), 3:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H)

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:4 Liverpool (H), 2:0 Wolverhampton (A), 1:3 Manchester City (H), 2:3 Tottenham (A), 3:2 Nottingham Forest

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Brentford: 3:1 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 2:0 (H), 1:0 (H)



Dieses Duell gab es im Februar 2024 schon einmal. Am 23. Spieltag setzten sich die Skyblues mit 3:1 zu Gast in Brentford aus. Bis kurz vor dem Seitenwechsel führten die Hausherren sogar mit 1:0.

Dann drehte aber Phil Foden mit einem Hattrick das Spiel für Manchester City. Die ersten beiden Duell gegen die Bees nach deren Aufstieg 2021 hatten die Citizens jeweils ohne Gegentor gewinnen können (1:0, 2:0).

Dann kassierte die Guardiola-Elf aber zwei Pleiten in Serie gegen die Londoner, ein 1:2 daheim im November 2022 und ein 0:1 im Westen der Hauptstadt im Mai 2023. Diese Negativserie ging durch den jüngsten Erfolg vor zwei Wochen zu Ende.

Unser Manchester City - Brentford Tipp: Sieg Man City mit HC -1

Im engen und spannenden PL-Meisterrennen darf sich Manchester City nicht schon wieder einen Patzer leisten. Das wird daheim gegen Brentford auch nicht passieren. Die Bees verloren schon ihr Heimspiel vor zwei Wochen klar gegen die Skyblues.

Auch am Samstag gab es für die Elf von Coach Frank vor den eigenen Fans gegen Liverpool bei der 1:4-Pleite nichts zu holen. Während die Citizens sehr heimstark sind, hatten die Londoner in den letzten Wochen in der Fremde mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen (1U, 7N) große Schwierigkeiten.