Manchester City – Brighton Tipp, Prognose, Quote| 21.10.23

Unser Manchester City - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.10.2023 lautet: Die Skyblues sind klar zu favorisieren. Alles andere als ein Heimsieg gegen ein aufstrebendes Brighton würde uns überraschen.

Vor der Länderspielpause kassierten die Citizens in London gegen Arsenal eine knappe 0:1-Niederlage und taten sich schwer. Dabei setzen die Gäste nur wenig offensive Akzente und bissen sich an der Defensive der Hausherren die Zähne aus. Brighton zeigte sich jüngst vor heimischer Kulisse kämpferisch gegen Liverpool, am Ende stand immerhin ein 2:2.

Wir rechnen mit einem engen Spiel, in dem die Gastgeber am Ende den Platz als Sieger verlassen. Darüber hinaus gehen wir in unserem Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus. Bwin hält eine Quote von 2,20 bereit.

Darum tippen wir bei Manchester City vs. Brighton auf „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“:

Die Citizens holten 9 Punkte aus 3 PL-Heimspielen.



Brighton erzielte in den vergangenen 17-PL-Auswärtsspielen mindestens einen Treffer.



„The Seagulls“ haben keines der bisherigen 11 Spiele bei den Skyblues gewonnen (2U, 9N).



Manchester City vs. Brighton Quoten Analyse:

Die Bookies fahren am Drei-Weg-Markt eine klare Linie und sehen die Hausherren als klaren Anwärter auf den Sieg. Ein Umstand, der anhand einer Manchester City Brighton Wettquote in Höhe von ca. 1,35 untermauert wird.

Bisweilen haben „The Seagulls“ noch nie in Manchester gewonnen. Tippfreunde, die entgegen der Statistik wetten wollen, dürfen sich im Erfolgsfall über mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen. Um diese Quote zu beanspruchen, können sich Sportwetten-Fans bei Bwin anmelden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs. Brighton Prognose: Sorgt Brighton in Manchester für eine Überraschung?

Momentan ist bei den Mannen von Trainer Pep Guardiola gehörig Sand im Getriebe. Auf nationaler Ebene setzte es kürzlich drei Niederlagen am Stück. Neben dem 0:1 bei Newcastle im EFL-Cup kamen auch in der Premier League zwei Misserfolge gegen Wolverhampton (1:2) und zuletzt Arsenal (0:1) zustande.

Aufgrund der schlechten Ergebnisse haben die Skyblues die Tabellenführung an Tottenham verloren und rutschten hinter Arsenal gar auf Rang 3 ab.

Satte 13 Heimsiege haben die Citizens in der Premier League am Stück errungen. Die letzte Niederlage kam im November 2022 durch ein 1:2 gegen Brentford zustande. Im Vorjahr traf die Guardiola-Elf in jedem PL-Heimspiel, eine Statistik, die auch in diesem Fußballjahr fortgeführt wird.

Brighton hat zuletzt Federn gelassen und wartet seit zwei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Bei Aston Villa setzte es eine vernichtende 1:6-Packung, zuletzt wurden mit Liverpool die Punkte geteilt. Auch in der Europa League resultierte nur ein Punkt aus den beiden Ansetzungen gegen Marseille (2:2) und AEK Athen (2:3).

Manchester City - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:1 Arsenal (A), 3:1 RB Leipzig (H), 1:2 Wolverhampton (A), 0:1 Newcastle (A), 2:0 Nottingham (H).



Letzte 5 Spiele Brighton: 2:2 Liverpool (H), 2:2 Marseille (A), 1:6 Aston Villa (A), 0:1 Chelsea (A), 3:1 Bournemouth (H).



Letzte Spiele Manchester City vs. Brighton: 1:1 (A), 3:1 (H), 3:0 (H), 4:1 (A), 2:3 (A).



Trotz allem dürfen die Recken von Trainer Roberto De Zerbi mit den erbrachten Leistungen zufrieden sein und belegen ähnlich wie im Vorjahr derzeit Rang 6 im Oberhaus des englischen Fußballs. Auf gegnerischem Boden sind die Schützlinge aus dem südenglischen Brighton and Hove nicht zu unterschätzen und behielten in zwei der drei Partien die Oberhand. In allen drei Auswärtsbegegnungen stand ein eigener Treffer zu Buche.

Allgemein hinterließ die Offensive einen bleibenden Eindruck und verkörpert mit 21 erzielten Treffern die beste der gesamten Premier League. Evan Ferguson ist mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Seit mittlerweile vier Spieltagen wartet der erst 18-jährige Stürmer auf einen Torerfolg. Bwin hält für einen Treffer des Angreifers gegen die Skyblues eine Quote von 3,80 bereit. Um mehr Sicherheit beim Abschluss dieser Manchester City Brighton Wette zu genießen, könnte sich die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung anbieten.

Unser Manchester City – Brighton Tipp: Sieg Manchester City & Beide Teams treffen

Beide Teams legten zuletzt Probleme an den Tag und wussten nicht zu überzeugen. Vor allem der amtierende englische Meister kann mit den Leistungen nicht zufrieden sein. Selbst Superstar Erling Haaland wartet seit nunmehr zwei Spieltagen auf einen Treffer.

Trotz allem sollten die Hausherren über genügend Qualität verfügen, um sich gegen Brighton ohne große Mühe durchzusetzen. Der Direktvergleich auf heimischem Boden (9S, 2U) untermauert diesen Gedankengang. Die Gäste sind aber vor allem offensiv sehr gefährlich und stellen mit 21 Toren den besten Angriff der Liga.