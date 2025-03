Manchester City - Brighton Tipp, Prognose, Quoten 15.03

Unser Manchester City - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.03.2025 lautet: Während die Citizens weiterhin durch die Saison stolpern, haben die Seagulls mit sechs ungeschlagenen Pflichtspielen einen Lauf. Im Wett Tipp heute gehen die Gäste nicht als Verlierer vom Feld.

Am 15. März 2025 um 16:00 Uhr erwartet uns im Etihad Stadium ein spannendes Premier-League-Duell zwischen Manchester City und Brighton. Die Citzens, aktuell auf Platz 5 der Tabelle mit 47 Punkten, treffen auf Brighton, das mit nur einem Punkt weniger auf Platz 7 liegt. Die Partie verspricht in der Manchester City Brighton Prognose Hochspannung, da beide Teams um wichtige Punkte kämpfen, um ihre Positionen in der Liga zu verbessern.