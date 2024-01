Manchester City - Burnley Tipp, Prognose, Quoten|31.01.24

Unser Manchester City - Burnley Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.01.2024 lautet: Vincent Kompany kehrt als Burnley-Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. In unserem Wett Tipp heute erkennen wir einen positiven Trend der Gäste.

Im vergangenen Jahr trafen Manchester City und Burnley in zwei Begegnungen aufeinander, welche die Skyblues insgesamt mit 9:0 für sich entschieden. Vor dem ersten Duell im neuen Jahr spielten sich die Hausherren in Bestform und gewannen sieben Pflichtspiele in Serie. In Anbetracht der immensen Qualität der Hausherren könnte ein solcher Lauf einen deutlichen Heimsieg heraufbeschwören, doch wir erwarten eine geringere Torausbeute in diesem Spiel. Burnley kassierte sowohl gegen Tottenham (0:1) als auch Liverpool (0:2) nicht mehr als zwei Gegentore.