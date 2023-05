Manchester City - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Manchester City - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 21.05.2023 lautet: Mit einem Heimsieg gegen die Blues kann Man City die nächste Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Uns fällt auch überhaupt nichts ein, was gegen einen Heimsieg spricht.

Ist es in diesem Jahr endlich soweit? Seit 2016 betreut Pep Guardiola Manchester City und hat mit der Mannschaft schon einige Titel gewonnen. Nur in der Champions League gingen die Skyblues bisher immer leer aus. Das souveräne 4:0 am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel im Etihad Stadium gegen Titelverteidiger Real Madrid macht aber viel Hoffnung auf den ersten Henkelpott der Vereinsgeschichte.

Bevor die Citizens aber am 10. Juni im Endspiel der Königsklasse auf Inter Mailand treffen, gibt es in den heimischen Wettbewerben noch zwei Titel zu gewinnen. Die Meisterschaft in der Premier League winkt schon am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Chelsea. Die Wettquoten lassen hier keine Zweifel aufkommen. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Sieg Man City & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Chelsea auf „Sieg Man City & Über 2,5 Tore“:

Manchester City ist das beste Heimteam der Premier League

Chelsea hat lediglich eines von 8 Spielen unter Frank Lampard gewonnen

Die Skyblues haben mit 92 Toren in 35 Spielen die beste PL-Offensive

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Chelsea Quoten Analyse:

In dieser Saison ist die Ausgangslage bei der Manchester City vs Chelsea Prognose klar. Während die Skyblues kurz vor der Meisterschaft stehen, dümpeln die Blues im grauen Mittelfeld umher.

So sind die Gäste bei den besten Buchmachern im Sportwetten Vergleich mit Siegquoten im Schnitt von 11,9 die haushohen Außenseiter. Auf der Gegenseite kann man mit einem Erfolg der Gastgeber lediglich durchschnittliche Quoten von 1,25 abstauben.

Manchester City vs Chelsea Prognose: City kann sich nur selbst schlagen

Sicher hatte Manchester City in dieser Saison auch manchmal Probleme. Schließlich musste die Mannschaft in 35 Ligaspielen vier Remis und vier Niederlagen hinnehmen. Zudem ist man früh im Ligapokal ausgeschieden. Doch in der entscheidenden Phase der Saison hat Pep Guardiola seine Spieler in eine nahezu perfekte Form gebracht. Die Skyblues sind seit 23 Pflichtspielen ungeschlagen und feierten in diesem Zeitraum 19 Siege. Seit der letzten Pleite im Februar lag City in der Liga nur zehn Minuten und 56 Sekunden in Rückstand.

Wohl kein anderes Team kann den Ball und den Gegner mit sensationellem Positionsspiel und Pressing in Vollendung so laufen lassen. Natürlich hat man mit Haaland seit dieser Saison auch noch einen absoluten Weltklasse-Stürmer zur Verfügung. Doch die Citizens können auch verteidigen. Ein vorzeitiges Meisterstück war sicherlich der 4:0-Sieg am Mittwoch gegen Real Madrid. 20 der letzten 22 PL-Heimspiele hat Manchester gewonnen, die letzten neun mit einem gesamten Torverhältnis von 28:7.

Am vorletzten Spieltag gab es für Chelsea doch noch was zu feiern. Das 3:1 in Bournemouth war nach sechs Niederlagen in Folge endlich der erste Sieg der Blues unter Coach Frank Lampard. Damit sammelten die Londoner auch die restlichen Punkte, die man noch für den sicheren Klassenerhalt brauchte. Doch schon am Wochenende reichte es daheim gegen Aufsteiger Nottingham dann nur noch zu einem 2:2.

So sehnt man an der Stamford Bridge dringend das Saisonende herbei, im Sommer steht ein großer Umbruch an. Nach 35 absolvierten Partien steht der CFC auf Rang 11. 36 erzielte Tore sind der Negativwert in den Top 12 der PL-Tabelle. Daheim holte die Mannschaft auch nur 24 Punkte. Lediglich fünf Teams haben weniger Heimpunkte gesammelt. Seit dem Beginn der Vorsaison hat Chelsea keines der 14 Spiele gegen Mannschaften, die in der Tabelle besser platziert waren, gewonnen.

Manchester City - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 4:0 Real Madrid (H), 3:0 Everton (A), 1:1 Real Madrid (A), 2:1 Leeds (H), 3:0 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Nottingham (H), 3:1 Bournemouth (A), 1:3 Arsenal (A), 0:2 Brentford (H), 0:2 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Chelsea: 4:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A)

Im Champions-League-Finale 2021 setzte sich Chelsea noch mit 1:0 gegen Manchester City durch. Seitdem haben die Blues die letzten fünf Vergleiche gegen die Skyblues aber alle verloren und blieben dabei jedes Mal ohne einen eigenen Treffer. In dieser Saison gab es diese Paarung schon dreimal. Im Liga- und im Verbands-Pokal setzte sich City daheim mit 2:0 und 4:0 durch. Zudem gewannen die Citizens das Liga-Hinspiel an der Stamford Bridge mit 1:0.

Unser Manchester City - Chelsea Tipp: Sieg Man City & Über 2,5 Tore

Im europäischen Fußball gibt es aktuell womöglich niemanden, der Manchester City stoppen kann - und Chelsea wohl ziemlich sicher auch nicht. Diesen Matchball im heimischen Stadion werden sich die Skyblues nicht nehmen lassen. Mit 59 Heimtoren sind die Citizens im Etihad besonders treffsicher. Bisher gab es nur drei Teams in der PL-Geschichte, die in einer kompletten Saison auf mehr als 60 Heimtreffer kamen. So dürften auch am Sonntag wieder einige Tore fallen.