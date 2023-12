Manchester City – Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester City - Crystal Palace Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.12.2023 lautet: Das Duell der Gegensätze bringt im Etihad Stadium nur einen Favoriten zum Vorschein. Dieser trägt in unserem Wett Tipp heute den Namen Manchester City.

Manchester City beendete zuletzt in der Premier League mit einem wenig glanzvollen 2:1 bei Aufsteiger Luton Town eine Negativserie von vier sieglosen Liga-Begegnungen (3U, 1N). Crystal Palace holte nur einen Punkt an den jüngsten fünf Premier-League-Spieltagen. Zuletzt gegen Liverpool hatten “The Eagles” sogar ein Chancenplus, unterlagen aber letztlich dennoch mit 1:2.

Im Etihad Stadium wird es für den Underdog nichts zu holen geben. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Manchester City mit HC -1 & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,94 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Crystal Palace auf “Sieg Manchester City mit HC -1) & Über 2,5 Tore”:

Manchester City vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Mannen aus Manchester zu. Der Heimsieg bringt lediglich den durchschnittlich 1,17-fachen Wetteinsatz mit sich.

Wer nach satten Gewinnen giert und ein hohes Verlustrisiko hinnehmen kann, dem steht es frei, den Auswärtssieg zu präferieren. Dieser wird bei der Mehrheit der Sportwetten Anbieter mit einer gängigen Quote von über 15,00 versüßt. Am Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore” zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

Manchester City vs. Crystal Palace Prognose: Bleiben die Citizens zu Hause ungeschlagen?

Der amtierende englische Meister hinkt in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher und ist derzeit nur auf dem vierten Tabellenplatz in der Premier League anzutreffen, wobei der Tabellen-Primus Liverpool mit vier Punkten Vorsprung noch in Reichweite ist.