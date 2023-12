Manchester City - Fluminense Tipp, Prognose, Quote | 22.12.2023

Unser Manchester City - Fluminense Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 22.12.2023 lautet: Das Finale der Klub-WM steigt zwischen Man City und Fluminense Rio de Janeiro. Wir sehen den englischen Meister in unserem Wett Tipp heute klar im Vorteil.

Während die Saison von Fluminense in der heimischen Liga schon beendet ist, stecken die Citizens noch mitten im Kampf um die Titelverteidigung in der englischen Premier League. Dabei mussten die Skyblues zuletzt jedoch ein paar Dämpfer verkraften. Gegen Fluminense, das die Liga etwas enttäuschend nur auf dem 7. Platz beendete, sollte das Team von Trainer Pep Guardiola jedoch deutliche Vorteile haben.

Daher wählen wir für das Finale der Klub-WM den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City mit HC -1″ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Fluminense auf „Sieg Manchester City mit HC -1″:

Der Marktwert der Citizens (1,27 Mrd.) beträgt das Zwölffache des Gegners aus Rio de Janeiro (107 Mio.).

Manchester City gewann das Halbfinale der Klub-WM mit 3:0 gegen Urawa.

Fluminense konnte nur 3 der letzten 9 Ligaspiele gewinnen.

Manchester City vs Fluminense Quoten Analyse:

Das mit Superstars gespickte Team aus England geht natürlich auch in den Augen der besten Wettanbieter als klarer Favorit ins Spiel gegen Fluminense und bekommt eine Siegquote von 1,33 zugewiesen. Sollten die Brasilianer jedoch die Überraschung schaffen und die Skyblues besiegen, wartet die achtfache Auszahlung des Wett-Einsatzes.

Dass beide Teams treffen, wird dabei als nicht übermäßig wahrscheinlich angesehen. Die Quote für eine „Beide Teams treffen“-Wette liegt bei 1,95, etwas schlechter als eine Wette dagegen mit einer Quote von 1,75. Wer jedoch trotzdem auf mindestens einen Treffer der Brasilianer im Match gegen Man City setzen möchte, könnte einen Sportwetten Gutscheincode verwenden, um die Gewinnchancen zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Fluminense Prognose: Wer kann den ersten Klub-WM-Titel der Vereinshistorie gewinnen?

In der heimischen Liga rutschten die Skyblues zuletzt etwas in der Tabelle ab und stehen momentan auf dem vierten Platz, mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. In den letzten sechs Partien konnte nur noch ein Sieg eingefahren werden. Zudem zeigte sich die Defensive nicht sehr sicher und es mussten in diesem Zeitraum zwölf Gegentore verkraftet werden.

Die Offensive der Citizens ist jedoch weiterhin das Maß aller Dinge in der englischen Premier League. Mit 40 erzielten Toren führt Manchester City die gesamte Liga an. Der zuverlässigste Scorer ist dabei selbstverständlich Erling Haaland, dem bisher 14 Tore und vier Torvorlagen gelangen. Auch Julian Alvarez spielt eine solide Saison und führt seine Farben bei den Torvorlagen mit sieben Assists an.

Nachdem Fluminense die letzte Saison noch als Dritter beenden konnte, standen die Männer aus Rio de Janeiro nach dem letzten Spiel der aktuellen Saison Anfang Dezember auf einem enttäuschenden siebten Platz. Mit 14 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Palmeiras hatte man mit dem Meisterschaftskampf relativ wenig am Hut. Vor allem die Defensive konnte dabei zu selten überzeugen - 47 Gegentreffer in 38 Spielen waren einfach zu viel, um am Ende die Tabellenspitze angreifen zu können.

Trainer Fernando Diniz lässt seine Männer vorzugsweise in einem 4-2-3-1-Spielsystem auflaufen. Am treffsichersten zeigte sich in der abgelaufenen Saison Stürmer German Cano mit zehn Toren. Die meisten Scorerpunkte sammelte jedoch Jhon Arias, der jeweils sieben Treffer und Torvorlagen markierte.

Manchester City - Fluminense Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Urawa Reds (N), 2:2 Crystal Palace (H), 3:2 Roter Stern Belgrad (A), 2:1 Luton Town (A), 0:1 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Fluminense: 2:0 Al Ahly (N), 2:3 Gremio (H), 0:1 Palmeiras (A), 3:0 Santos (A), 2:1 Coritiba (H)

Letzte Spiele Manchester City vs. Fluminense: -

Außerhalb des regulären Liga-Betriebs waren beide Teams in diesem Jahr erfolgreich unterwegs. Fluminense konnte sowohl die Copa Libertadores gewinnen als auch die Campeonato Carioca als Gesamtsieger beenden. Manchester City marschierte hingegen bisher durch die aktuelle Champions League und gewann alle sechs Spiele der Gruppenphase. Dabei erzielten die Citizens in allen Spielen exakt drei eigene Treffer.

Die beiden Teams spielen im Profifußball zum ersten Mal gegeneinander. Zudem treten beide Mannschaften das erste Mal bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft an. Im Halbfinale konnten sich die Skyblues relativ locker mit 3:0 gegen die Urawa Reds durchsetzen. Fluminense bezwang Al Ahly ebenfalls ohne Gegentreffer mit 2:0. Wer glaubt, dass Manchester City auch im siebten Pokalspiel in dieser Saison drei Treffer erzielen wird, könnte sich die ganz nette Quote von 2,20 für eine „Manchester City Über 2,5 Tore“-Wette schmecken lassen. Ein solcher Tipp würde sich vor allem in Verbindung mit einer Freiwette bei einem der besten Wettanbieter anbieten.

Unser Manchester City - Fluminense Tipp: Sieg Manchester City HC -1

Der amtierende englische Meister hat in jedem Bereich des Kaders qualitativ sehr deutliche Vorteile und tritt zudem in Pokal-Wettbewerben mitunter noch dominanter auf als in der heimischen Liga. Fluminense ist in der Defensive durchaus anfällig und sollte gegen den enorm starken Angriff der Citizens vor einige unlösbare Probleme gestellt werden.