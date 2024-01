Manchester City - Huddersfield Tipp Prognose, Quoten|7.1.

Unser Manchester City - Huddersfield Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 07.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass City schon im ersten Durchgang alles klar macht.

Am Wochenende steht die 3. Runde des englischen FA Cups auf der Agenda, in die nun auch Titelverteidiger Manchester City einsteigt. Viele sprechen von einer Art Freilos, immerhin darf man zu Hause gegen Zweitligist Huddersfield Town antreten. Auch für die Gäste ist es der erste Auftritt im FA Cup in dieser Saison. Die Rollen sind allerdings klar verteilt und wir gehen davon aus, dass die Citizens schon in der ersten Halbzeit den deutlichen Klassenunterschied klar aufzeigen.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Manchester City Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Huddersfield auf „Manchester City Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“:

Mit 45 Treffern ist Manchester City die Tormaschine der Premier League.

Huddersfield steht in der Championship nur auf Platz 21 von 24.

In den letzten beiden direkten Duellen schoss City 9 Tore.

Manchester City vs Huddersfield Quoten Analyse:

Im Duell David gegen Goliath gibt es für einen Tipp auf die Gastgeber nicht nennenswerte Wettquoten von höchstens 1,05. Auf der anderen Seite kann man mit einer erfolgreichen Wette auf die Gäste aus 100 Euro Einsatz bis zu 5.000 Euro Gewinn machen. Klar ist, dass wir diesen Tipp, den man mühelos über die Betano App abgeben könnte, nicht empfehlen.

Die Buchmacher trauen Huddersfield noch nicht einmal einen Treffer zu. Für die Wett-Option „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten bis 2,55. Handicap-Wetten zugunsten der Skyblues lohnen sich erst dann, wenn man davon ausgeht, dass diese mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen. Dann erst erhält man Quoten knapp über 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Huddersfield Prognose: Einbahnstraßen-Fußball im Etihad

Im letzten Spiel des Kalenderjahres fuhr Manchester City einen ungefährdeten Pflichtsieg ein. In der Heim-Partie gegen Premier League-Schlusslicht Sheffield United gab es einen nie in Frage gestellten 2:0-Erfolg. 18:4 Torschüsse, 12:2 Ecken und 82 Prozent Ballbesitz für den Favoriten sprechen eine ganz klare Sprache.

Für den frischgebackenen Klub-Weltmeister war es der vierte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Insgesamt sind die Citizens seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, von denen sie sechs gewannen. Dabei wirkte in keiner dieser letzten sieben Partien Top-Stürmer Erling Haaland mit. Der Norweger laboriert noch immer an einer Fußverletzung.

Doch auch wenn Haaland fit wäre, würde er wohl am Sonntag eine Pause bekommen. Diese dürften auch andere Top-Stars im vollgepackten englischen Fußball-Kalender erhalten. Obwohl sich die Frage stellt: Wer aus der zweiten Reihe Man Citys ist kein Weltstar? Insofern sollte auch eine vermeintliche B-Elf der Gastgeber für ein Spiel auf ein Tor sorgen.

Mit 45 Treffern sind die Skyblues die Tormaschine der Premier League. Mit 24 Toren schossen sie über die Hälfte zu Hause, wo sie bislang eine Liga-Partie weniger bestritten als auswärts. In fünf ihrer letzten sechs Pflichtspiele trafen sie bereits im ersten Durchgang.

Manchester City - Huddersfield Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Sheffield United (H), 3:1 Everton (A), 4:0 Fluminense (N), 3:0 Urawa Red Diamonds (N), 2:2 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Huddersfield: 1:4 Leicester City (A), 1:2 Middlesbrough (H), 3:0 Blackburn Rovers (H), 0:2 Norwich City (A), 1:1 Millwall (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Huddersfield: 3:0 (A), 6:1 (H), 0:0 (H), 2:1 (A), 5:1 (H)

Huddersfield reist derweil mit einer deutlichen Schlappe ins Etihad Stadium. Am Neujahrstag verloren die Terrier ihr erstes Ligaspiel des neuen Kalenderjahres klar mit 1:4 bei Leicester City. Überhaupt konnte die Mannschaft, die zuletzt von 2017 bis 2019 zwei Spielzeiten in der Premier League absolvierte, nur eines der letzten acht Liga-Matches gewinnen.

Mit vier hat Huddersfield über die Hälfte der übrigen sieben Partien verloren. In der Championship steht der Klub gerade noch auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der Vorsprung auf Rang 22 beträgt nur drei Punkte. Schon 44 Gegentore haben die Gäste in 26 Liga-Spielen kassiert.

Nur einmal in ihren letzten elf Partien konnten die Terrier hinten die Null halten. Selbst kommen sie auf 26 geschossene Tore, was den fünftschlechtesten Wert in der laufenden Championship-Saison darstellt.

In ihrer Abstiegs-Saison 2018/19 gerieten sie bei Man City mit 1:6 unter die Räder, ehe sie dann auch zu Hause klar mit 0:3 verloren. Im letzten Pokalduell gab es im Etihad Stadium eine 1:5-Klatsche, nachdem man mit dem torlosen Remis zu Hause noch dieses Wiederholungsspiel erzwungen hatte. Nach alldem lässt sich über die bereits erwähnten Handicapwetten ohne Zweifel nachdenken. Wer eine solche bei Betano spielen will, kann hierfür die Betano 20 € Freiwette nutzen.

Unser Manchester City - Huddersfield Tipp: „Manchester City Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“

Es ist eine dieser Partien, bei der es nur um die Höhe des Sieges geht. Wir gehen davon aus, dass diese Begegnung von der ersten Sekunde an in Richtung des Tores der Terrier verläuft und die Citizens dieses Match klar gewinnen werden. Die Qualitätsunterschiede sind zu groß, auch wenn die Skyblues hier nicht mit dem ersten Anzug auflaufen werden. Schon im ersten Durchgang rechnen wir daher mit mehr als nur einem blauen Treffer.