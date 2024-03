Manchester City - Kopenhagen Tipp, Prognose, Quoten|6.3.

Unser Manchester City - Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.03.2024 lautet: Das Manchester-Derby war trotz eines frühen Rückstandes eine eindeutige Angelegenheit für die Citizens (3:1). Für unseren Wett Tipp heute wird die Zahl der Treffer entscheidend sein.

Das Hinspiel dominierte Manchester City in Dänemark, gewann mit 3:1 und hatte nach erwartbaren Toren einen gigantischen Vorteil (3,44:0,26 xG). In den drei folgenden Pflichtspielen erzielten die Guardiola-Schützlinge jeweils nur einen Treffer. Neun Tore aus den vergangenen beiden Pflichtspielen lassen jegliche Fragen nach Ladehemmungen jedoch absurd klingen. Kopenhagen vergeigte die Generalprobe, verlor mit 0:2 in Midtjylland.

Wir erwarten ein dominantes Manchester City, spielen eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ und haben die Quote von 2,00 bei NEObet fest auf unserem Radar.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Kopenhagen auf „Über 3,5 Tore“:

Kopenhagen erzielte in 5 von 7 Champions-League-Partien mindestens einen Treffer.

6 von 7 CL-Spielen der Citizens endeten mit Über 3,5 Toren in der Partie.

Manchester City sammelte die meisten erwartbaren Tore aller CL-Teilnehmer (20,8 xG).



Manchester City vs Kopenhagen Quoten Analyse:

Alles andere als ein erneuter Sieg der Mannschaft von Pep Guardiola würde zu einer großen Verwunderung bei den Buchmachern führen. Manchester City gewann neun Champions-League-Spiele in Folge und ist mit Siegquoten bis 1,16 ausgestattet.

England war bislang kein gutes Pflaster für den FC Kopenhagen. Noch nie gewannen die Dänen ein europäisches Spiel auf der Insel. Das erklärt, warum die Siegquoten auch in den Sportwetten Apps zwischen 15,00 und 17,50 liegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Kopenhagen Prognose: Torflut im Etihad Stadium

Der amtierende Champions-League-Sieger kann gegen Kopenhagen sein zehntes CL-Spiel in Serie gewinnen. Mindestens zehn Siege in Folge gelangen bisher nur Real Madrid (10) und Bayern München (15, 10).

Die Sterne für einen erneuten Erfolg der Citizens stehen gut. Pep Guardiola sah in den vergangenen acht Champions-League-Heimspielen mindestens drei Treffer seiner Mannschaft. Jubeln die Gastgeber erneut mindestens drei Mal in diesem Duell, sind sie das erste Team, dem 3+ Treffer in neun aufeinanderfolgenden CL-Heimspielen gelingen.

In dieser Ausgabe der Königsklasse absolvierten die Skyblues sieben Partien, kassierten in sechs Begegnungen mindestens ein Gegentor und schlossen ebenfalls sechs Paarungen mit „Über 3,5 Toren“ in der Partie (Tore und Gegentore) ab.

Offensiv waren die Hausherren in ihren vorangegangenen Auftritten wieder in Bestform. Manchester City zerlegte Manchester United (3,33 xG) sowie zuvor Luton im Pokal (3,77 xG). Beim Hinspiel in Kopenhagen übertrafen die Citizens ebenfalls die Marke von drei erwartbaren Treffern (3,44 xG).

Manchester City - Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Manchester United (H), 6:2 Luton (A), 1:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (H), 1:1 Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Kopenhagen: 0:2 Midtjylland (A), 2:0 Nordsjaelland (H), 3:0 Silkeborg (A), 1:3 Manchester City (H), 3:1 Molde (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Kopenhagen: 3:1 (A), 0:0 (A), 5:0 (H), 2:1 (H), 2:2 (A).



Im gesamten Wettbewerb erspielte sich keine Mannschaft mehr erwartbare Tore als die Guardiola-Elf (20,8 xG). Kopenhagen wiederum ließ bereits 12,3 erwartbare Gegentreffer zu (27.).

Trotzdem qualifizierten sich die Dänen in einer Gruppe mit Galatasaray, Bayern München und Manchester United für die K.o.-Phase. Unter anderem lag dies an der Offensive, die in fünf von sieben Partien mindestens ein Tor auf die Anzeigetafel brachte.

Beim letzten Duell im Etihad Stadium bekam der FC Kopenhagen allerdings die Leviten gelesen und wurde mit einer 0:5-Packung auf die Heimreise geschickt. Das könnte erneut passieren. Manchester City ist in der Königsklasse seit 29 Heimspielen ungeschlagen (27S, 2U).

Die Byens Hold konnten nur zwei ihrer vorangegangenen 13 CL-Partien gewinnen (5U, 6N). Unter diesen Voraussetzungen klingt ein „Sieg Manchester City (HC -2)“ mit einer Quote von 2,10 bei NEObet für eine geeignete Option, um diese NEObet Gratiswette zu verwenden.

Unser Manchester City - Kopenhagen Tipp: Über 3,5 Tore

Kopenhagen reist in keiner guten Verfassung zu Manchester City. Die Gäste kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage in Midtjylland, warten zudem seit Dezember 2016 auf einen Auswärtssieg in der Königsklasse. Manchester City sollte erneut mindestens drei Treffer erzielen können. Außerdem scheint ein Gegentor der Citizens in diesem Jahr fast schon obligatorisch.