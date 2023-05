Manchester City - Leeds Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Manchester City - Leeds Tipp zum Premier League Spiel am 06.05.2023 lautet: Die Citizens haben einen Lauf und schenken dem Gegner wohl mindestens drei Stück ein.

Auf dem Weg zur Verteidigung des englischen Meistertitels bekommt es Man City am Samstag mit den Gästen von Leeds United zu tun. Die Whites benötigen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch die werden sie im Etihad wohl nicht holen. Wir erwarten einen klaren Heimsieg und entscheiden uns für den Tipp „Man City Über 2,5 Tore“, für den es bei Happybet eine Quote von 1,57 gibt.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Leeds auf „Man City Über 2,5 Tore“

Man City hat die letzten 12 Pflichtspiele in nationalen Wettbewerben gewonnen

Leeds ist seit 5 Partien sieglos, hat 4 dieser Begegnungen verloren

In den letzten 8 Pflichtspielen zu Hause trafen die Citizens mindestens dreifach

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Leeds Quoten Analyse:

Jeder unserer Top-Online-Buchmacher ist sich sicher: Die Citizens werden dieses Duell klar gewinnen! Die Quoten von bestenfalls 1,16 für einen Tipp auf einen Heimsieg sind nicht der Rede wert. Selbst Wetten auf einen Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied knacken nur gerade so die Marke von 2,00.

Ein Tipp auf einen Sieg der Gäste ist mit Wettquoten bis 20,00 verknüpft. Selbst die Doppelte Chance X2 liefert noch Quoten über der Marke von 5,00. Bei den Torwetten knackt erst ein Tipp auf mindestens fünf Treffer den Wert von 2,00. Selbst das Over 3,5 bringt nur Wettquoten um 1,75.

Manchester City vs Leeds Prognose: Spaziergang für die Skyblues

Unter der Woche gewann Manchester City sein Nachholspiel gegen West Ham am Ende klar mit 3:0 und holte sich so die Tabellenführung von Arsenal zurück. Es brauchte etwas Geduld, da alle drei Treffer erst ab der 50. Minute fielen. Mit dem Erfolg machten die Citizens einen weiteren Schritt in der vor einigen Wochen noch für unmöglich gehaltenen Titelverteidigung.

Der Vorsprung auf die Gunners beträgt zwar nur einen Punkt, allerdings hat City immer noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Mit dem Erfolg über die Hammers feierte Man City den zwölften Pflichtspielsieg in einem nationalen Wettbewerb in Folge. Wettbewerbsübergreifend ist der Klub seit dem 5. Februar 2023 oder umgerechnet 19 Partien ungeschlagen.

Mit seinem 35. Saisontor beim Dreier über West Ham stellte Erling Haaland einen neuen Premier-League-Rekord auf. Noch nie erzielte ein Spieler in einer Saison mehr Treffer - und fünf Partien hat der Norweger noch. Mit insgesamt 87 Treffern ist Manchester City die Tormaschine in Englands Oberhaus.

Zu Hause haben die Citizens ihre letzten 14 Pflichtspiele alle gewonnen. In zwölf dieser 14 Heimpartien erzielten sie mindestens drei Tore. Zuletzt war das in acht Heimspielen in Folge der Fall. Bevor es am Dienstag gegen Real Madrid in der Champions League geht, will man sich im blauen Teil Manchesters weiter für die Königlichen warmschießen.

Manchester City - Leeds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Man City: 3:0 West Ham (PL, H), 2:1 Fulham (PL, A), 4:1 Arsenal (PL, H), 3:0 Sheffield United (FAC, H), 1:1 Bayern (CL, A)

Letzte 5 Spiele Leeds: 1:4 Bournemouth (PL, A), 1:1 Leicester (PL, H), 1:2 Fulham (PL, A), 1:6 Liverpool (PL, H), 1:5 Crystal Palace (PL, H)

Letzte 5 Spiele Man City vs Leeds: 3:1 (PL, A), 4:0 (PL, A), 7:0 (PL, H), 1:2 (PL, H), 1:1 (PL, A)

Bei diesen Zahlen dürfte Leeds United mit nur wenig Hoffnung ins Etihad reisen. Erschwerend hinzu kommt, dass die eigenen Leistungen zuletzt erschreckend waren. Seit fünf Partien sind die Whites sieglos, vier dieser letzten fünf Ligaspiele haben sie verloren. Mittlerweile sind sie auf Rang 17 von 20 angekommen.

Auf dem rettenden Ufer stehen sie auch nur, weil sie gegenüber dem punktgleichen Team von Nottingham Forest das weniger schlechte Torverhältnis haben. Das Restprogramm mit unter anderem noch Partien gegen den aktuell Dritten Newcastle und Tottenham ist äußerst knackig.

Mit 67 Gegentoren ist Leeds die Schießbude der Liga. Die letzte weiße Weste gab es am 25. Februar 2023 beim 1:0-Erfolg über das aktuelle Schlusslicht Southampton. Seitdem konnten die Weißen elf Mal in Folge nicht zu Null spielen und kassierten Ergebnisse wie ein 1:4 bei Arsenal, 1:5 gegen Crystal Palace, 1:6 gegen Liverpool oder zuletzt 1:4 bei Bournemouth.

An das letzte Gastspiel im Etihad haben Fans und Verantwortliche sicherlich keine guten Erinnerungen. In der Vorsaison gingen sie bei Man City mit 0:7 unter. In den beiden folgenden Heimduellen mit den Skyblues gab es eine 0:4- und eine 1:3-Pleite. Mit einer 2-3-12-Bilanz ist Leeds das aktuell zweitschlechteste Auswärtsteam der Premier League.

Unser Manchester City - Leeds Tipp: Manchester City Über 2,5 Tore

Manchester City wird ein Feuerwerk abbrennen und dieses wird auch nicht Feuerwehrmann Sam Allardyce, den Leeds unter der Woche als Trainer für den Rest der Saison holte, löschen können. Die Citizens haben einen unfassbaren Lauf und schießen vor allem zu Hause alles und jeden kurz und klein. Am Ende dürften die Whites vielleicht sogar froh sein, wenn es bei nur drei Gegentoren bleibt. Aber die sollte es dann doch mindestens geben.