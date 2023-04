Manchester City - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Manchester City - Leicester Tipp zum Premier League Spiel am 15.04.2023 lautet: Man City muss auf dem Weg zum Triple vor allem in der Liga Boden gutmachen. Die abstiegsbedrohten Foxes dürften dabei am Samstag nicht zum Stolperstein werden.

Mit dem 3:0-Heimsieg am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die Bayern hat Manchester City einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum großen Ziel getan. Der Henkelpott fehlt dem Verein noch in seiner Trophäensammlung. Gegen den deutschen Rekordmeister setzte sich vor allem die individuelle Klasse der Hausherren durch.

Nun wollen die Skyblues in der Premier League den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal weiter verkürzen. Am Samstag im Heimspiel gegen Leicester sind die Hausherren die klaren Favoriten. Auch wir spielen mit einer Quote von 2,00 bei Chillybets die Wette „Sieg Man City & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Leicester auf „Sieg Man City & Über 3,5 Tore“:

Man City hat 16 der letzten 18 Liga-Heimspiele gewonnen

In den jüngsten 28 PL-Heimspielen erzielten die Skyblues 93 Tore

Leicester ist seit 9 Pflichtspielen ohne Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Leicester Quoten Analyse:

Der amtierende Meister und Tabellenzweite empfängt den Vorletzten. Daraus ergibt sich für die Manchester City vs Leicester Prognose eine klare Ausgangsposition.

Für einen Heimsieg werden nur durchschnittliche Quoten von 1,18 aufgerufen. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Quoten im Schnitt von 15,3 die haushohen Underdogs.

Manchester City vs Leicester Prognose: Verleiht der neue Trainer den Gästen Rückenwind?

Im Spitzenspiel gegen die Bayern war City vor allem variabler. Kevin De Bruyne, der immer wieder auf den rechten Flügel auswich, bekamen die Münchner nicht unter Kontrolle. Auch bei der Zweikampfhärte knüpfte Manchester dem deutschen Rekordmeister den Schneid ab. Da die Münchner ihre eigenen Chancen nicht nutzen konnten, stand aus Sicht der Gäste eine 0:3-Pleite auf der Anzeigetafel.

Die Citizens betonen aber, dass der Vergleich gegen den FCB noch nicht entschieden sei. Grundsätzlich bestätigte der englische Meister mit dem Erfolg seine gute Form. Seit 13 Pflichtspielen ist die Elf von Coach Pep Guardiola ungeschlagen. Die letzten neun Spiele wurden bei einem Torverhältnis von 34:3 allesamt gewonnen. In dieser Saison kassierte City nur eine Heimpleite.

Anfang April war es soweit: Nach nur einem Punkt aus sechs Ligaspielen setzte Leicester City Trainer Brendan Rodgers vor die Tür. Rodgers hatte die Mannschaft im Februar 2019 übernommen und in der Saison 2020/21 zum ersten Triumph im FA Cup geführt. In zwei Spielen unter Interimscoach Adam Sadler blieben die Foxes nach der Trainerentlassung daheim gegen Aston Villa und Bournemouth auch ohne Punkte.

Am Samstag in Manchester gibt nun mit Dean Smith ein neuer Cheftrainer sein Debüt beim LCFC. Smith soll den Verein in der Premier League halten. Die Mannschaft wartet seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg. Aus den letzten acht PL-Partien holte man nur einen Punkt. Leicester ging in 30 Partien dieser Saison 19 Mal als Verlierer vom Feld. Das ist der schwächste Wert seit 2001/02. Auch in der Fremde glückte in den jüngsten sieben Spielen nur ein Dreier.

Manchester City - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Bayern (H), 4:1 Southampton (A), 4:1 Liverpool (H), 6:0 Burnley (H), 7:0 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Leicester: 0:1 Bournemouth (H), 1:2 Aston Villa (H), 1:2 Crystal Palace (A), 1:1 Brentford (A); 1:3 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Leicester: 1:0 (A), 6:3 (H), 1:0 (A), 0:1 (A), 2:0 (A)

City gewann zehn der letzten zwölf Ligaspiele gegen Leicester. Die einzige Niederlage war eine 2:5-Heimpleite im September 2020. Seitdem warten die Foxes auf einen Punkt gegen die Skyblues. So hat der LCFC auch fünf der jüngsten sechs Gastspiele im Etihad Stadium verloren. In den letzten zwei Duellen der beiden Vereine in der Heimstätte der Citizens fielen zusammengenommen 16 Treffer.

Unser Manchester City - Leicester Tipp: Sieg Man City & Über 3,5 Tore

Schon am vergangenen Spieltag konnte Man City zwei Punkte auf Spitzenreiter Arsenal gutmachen. Da der Rückstand, vorausgesetzt die Skyblues gewinnen ihr Nachholspiel, immer noch drei Zähler beträgt, dürfen sich die Citizens keine Patzer leisten. Gegen das formschwache Kellerkind aus Leicester dürften die Hausherren nichts anbrennen lassen, auch wenn bei diesem ein neuer Coach sein Debüt feiert. Gegen die drittschwächste Auswärtsdefensive dürften zudem ein paar Tore fallen.