Manchester City - Luton Tipp, Prognose, Quoten 13.04.2024

Unser Manchester City - Luton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.04.2024 lautet: Am Sieg der Skyblues am Samstag daheim gegen den Aufsteiger gibt es keine Zweifel. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber einen Ehrentreffer zu.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League trug auch Manchester City am Dienstag zu Gast bei Real Madrid seinen Teil zu einem Spektakel und einem wilden Schlagabtausch bei. Am Ende stand bei diesem Fußball-Leckerbissen zweier Weltklasse-Teams auf Augenhöhe ein 3:3 auf der Anzeigetafel. Bevor in der kommenden Woche das Rückspiel zwischen den beiden Giganten im Etihad ansteht, müssen die Skyblues noch in der Premier League daheim gegen Aufsteiger Luton Town ran. Die Ausgangslage aus Quoten-Sicht ist hier klar.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,35 bei Interwetten für die Wette „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Luton auf „Sieg Manchester City & Beide Teams treffen“

Man City ist seit 40 Pflicht-Heimspielen ungeschlagen

Die Skyblues sind seit 16 PL-Partien ohne Niederlage

In den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison gegen die Skyblues kamen die Hatters auf drei Tore

Manchester City vs Luton Quoten Analyse:

Der Meister empfängt den Aufsteiger. Diese Konstellation sorgt bei der Manchester City vs Luton Prognose für eine klare Ausgangslage. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Wettanbietern ohne Steuer gerade Mal Quoten von 1,10. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 24,0 die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Luton Prognose: Wie stark rotiert Guardiola?

Nach dem guten Ergebnis im Hinspiel bei Real Madrid darf Manchester City weiter auf das Triple in dieser Saison hoffen. Nur im Liga-Pokal musste man Liverpool den Vortritt lassen. In der Premier League sind die Skyblues seit 16 Spielen ungeschlagen. Zudem erzielte der Titelverteidiger in den jüngsten beiden Partien gegen Aston Villa (4:1) und bei Crystal Palace (4:2) jeweils vier Tore. Allerdings mussten die Citizens in den vergangenen elf Liga-Heimspielen auch fünf Remis hinnehmen.

So steht die Truppe von Coach Pep Guardiola aktuell „nur“ auf Rang 3 der PL-Tabelle. Der Rückstand auf die Gunners und die Reds beträgt aber lediglich einen Zähler. Zudem ist man im heimischen Etihad schon seit 40 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage (34S, 6U). Nur noch zwei Spiele fehlen hier zur Einstellung des Vereinsrekords. Top-Stürmer Erling Haaland tut sich allerdings aktuell schwer. Dem Norweger fehlt zur Zeit immer wieder die Einbindung ins Kombinationsspiel.

Da Luton Town 1992 letztmals aus dem englischen Oberhaus abgestiegen war, verpasste der Verein nur um wenige Wochen die Einführung der Premier League. Zwischenzeitlich spülte es die Hatters danach bis in die fünfte Liga. Doch in diesem Jahr bestreitet der Klub aus Bedfordshire endlich sein erstes PL-Jahr. Doch ob noch ein zweites hinzu kommt, ist fraglich. Besser als Rang 16 war der Aufsteiger in dieser Saison nie platziert. Aktuell stehen die Männer von Coach Rob Edwards auf dem ersten Abstiegsrang.

Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt vier Punkte. Am Wochenende feierte Luton mit einem 2:1 daheim gegen Bournemouth den sechsten Saisonsieg, demgegenüber stehen aber schon 19 Niederlagen (7U). Auch in der Fremde hat nur Schlusslicht Sheffield (6) weniger Punkte gesammelt als der LTFC (10). 38 Gegentore auf des Gegners Platz sind Liga-Höchstwert. In 16 Versuchen haben die Hatters noch nie ein Gastspiel bei einem amtierenden Erstliga-Meister gewonnen (3U, 13N).

Manchester City - Luton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:3 Real Madrid (A), 4:2 Crystal Palace (A), 4:1 Aston Villa (H), 0:0 Arsenal (H), 2:0 Newcastle United (H)

Letzte 5 Spiele Luton: 2:1 Bournemouth (H), 0:2 Arsenal (A), 1:2 Tottenham (A), 1:1 Nottingham Forest (H), 3:4 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Luton: 6:2 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 4:0 (H)

In dieser Saison trafen beide Vereine das erste Mal seit 24 Jahren wieder aufeinander. Das Hinspiel in der Premier League im Dezember gewann City zu Gast in Luton knapp mit 2:1. Ende Februar wurde diese Paarung im FA Cup erneut an der Kenilworth Road ausgetragen.

Dieses Mal siegte Manchester nach einem Fünferpack von Stürmer Erling Haaland sogar mit 6:2. Pep Guardiola kann in der Premier League eine gute Bilanz gegen Aufsteiger vorweisen. In 47 Spielen gab es 38 Siege, sieben Remis und nur zwei Niederlagen.

Phil Foden hat in seinen letzten neun PL-Spielen neun Tore erzielt. Kommt am Samstag ein weiteres dazu, bekommt ihr dafür bei Happybet eine Quote von 2,10. Wie gut die App des Anbieters ist und welche Vorteile sie bietet, verraten wir im Happybet App Testbericht.

Unser Manchester City - Luton Tipp: Sieg Manchester City & Beide Teams treffen

Sicher wird City zum Teil schon mit dem Kopf beim Rückspiel in der kommenden Woche gegen Real Madrid sein. So wird der Trainer auch etwas durchwechseln. Doch in der Liga dürfen sich die Skyblues im engen Meisterrennen auch keinen Patzer leisten. So stellt sich uns nicht die Frage, ob die Hausherren gewinnen, sondern nur auf welche Art und Weise? Luton konnte in den ersten beiden Saisonspielen gegen die Citizens ebenfalls treffen. Manchester City blieb in den letzten neun Pflichtspielen nur zwei Mal ohne Gegentreffer.