Manchester City - Manchester United Tipp, Prognose, Quote

Unser Manchester City - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.03.2024 lautet: Für City geht es um den Titelkampf, United ringt um die europäischen Plätze. Im Wett Tipp heute orientieren wir uns an den letzten Ergebnissen der Citizens.

Manchester City (59 Punkte) hat mit Arsenal (58) und Liverpool (60) zwei ebenbürtige Gegner im Titelkampf und darf sich im Manchester-Derby keinen Ausrutscher erlauben. Stadtrivale Manchester United belegt derzeit den sechsten Tabellenplatz (44), den Blick fest auf die fünftplatzierten Spurs (47) ausgerichtet.

Neben dem Prestige stehen in diesem Stadtderby wichtige Zähler für die unterschiedlichen Ziele in der Premier League auf dem Spiel. Wir erwarten dominante Gastgeber und spielen in unserem Wett Tipp heute „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Manchester United auf „Unter 3,5 Tore“:

Die Citizens erzielten in ihren letzten 3 Pflichtspielen jeweils nur ein Tor.

In 4 der letzten 5 City-Spiele fielen insgesamt „Unter 3,5 Tore“.

Die letzten 3 direkten Aufeinandertreffen endeten jeweils mit „Unter 3,5 Toren“.



Manchester City vs Manchester United Quoten Analyse:

In sieben Rückrunden-Spielen sammelten die Citizens (19) bereits sechs Punkte mehr als Manchester United (13) und erhöhten den Abstand in der Tabelle zwischen den beiden Stadtrivalen auf 16 Zähler. Die maximale Siegquote von 1,33 für einen Heimsieg der Skyblues ist in unseren Augen passend gewählt.

Ein Sieg der Red Devils kratzt in der Spitze an den zweistelligen Quoten (9,90) und sollte ausschließlich mit einer Wette ohne Einzahlung gespielt werden. Ansonsten solltet ihr die Finger von einer Außenseiter-Wette lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Manchester United Prognose: Ein neuer Trend der Citizens

In der Regel steht Manchester City für kontrollierten Offensivfußball und viele Tore aus dem Spiel heraus. Knapp 70 Prozent der bisherigen Ligaspiele schlossen die Skyblues mit Über 1,5 erzielten Treffern ab (69 Prozent).

Die Zahl der Torjubel nahm in den vergangenen Wochen deutlich ab, der Erfolg hatte dennoch Bestand. Pep Guardiola sah von seiner Mannschaft zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen nur einen Treffer.

Trotzdem blieben die Hausherren in allen drei Partien ungeschlagen (2S, 1U), was vor allem mit ihrer Defensive in Verbindung gebracht werden konnte. Nur Arsenal (18,5 xGA) ließ während der ersten 26 Spieltage weniger erwartbare Gegentore als Manchester City zu (24,9 xGA).

Die nötigen Voraussetzungen für Spiele ohne Gegentor bestehen bei der Mannschaft von Pep Guardiola schon seit langem, zuletzt wurden diese erstmals auch in den Ergebnissen sichtbar. Knapp 70 Prozent der Ligaspiele schloss City mit Über 0,5 Gegentoren pro Spiel ab, allerdings nur 15 Prozent mit mehr als 1,5 Gegentoren.

Manchester City - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (H), 1:1 Chelsea (H), 3:1 Kopenhagen (A), 2:0 Everton (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 Fulham (H), 2:1 Luton (A), 2:1 Aston Villa (A), 3:0 West Ham (H), 4:3 Wolverhampton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Manchester United: 3:0 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 6:3 (H), 4:1 (H).



Zu Hause hielt der amtierende englische Meister in 38 Prozent seiner Auftritte den eigenen Kasten sauber. Ebenso hoch fällt die Rate an Saisonspielen mit Über 3,5 Toren in der Partie aus.

Die Red Devils sind in dieser Spielzeit nicht wirklich für einen grandiosen Offensivfußball bekannt. Im Ligavergleich der erwartbaren Tore belegt Manchester United gerade noch den 10. Platz (40,7 xG).

Auswärts versucht die Auswahl von Erik ten Hag, ihre Spiele torarm zu gestalten und mit Effizienz zu überzeugen. Durchschnittlich fielen in den Gastauftritten der Red Devils nur 2,54 Tore. Zusätzlich endeten 85 Prozent ihrer Auswärtsspiele mit Unter 3,5 Toren in der Partie.

Zuletzt gewann Manchester City vier von sechs direkten Aufeinandertreffen mit mindestens zwei Toren Differenz. Bei Tipwin erhaltet ihr für einen „Sieg Manchester City (HC -1)“ eine ansprechende Quote von 1,75.

Unser Manchester City - Manchester United Tipp: Unter 3,5 Tore

Vier der letzten fünf Begegnungen von Manchester City unterboten die anvisierte Marke von Unter 3,5 Toren im Spiel. Neben der geringen Torausbeute der Citizens lag das an der verstärkten Defensivarbeit der Guardiola-Auswahl, die nur ein Gegentor in den vorangegangenen drei Pflichtspielen zuließ.