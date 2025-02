Manchester City - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten 15.02.

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 07:00 Uhr Manchester City - Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Zeigen die Skyblues eine Reaktion?

Unser Manchester City - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.02.2025 lautet: Die Citizens müssen die Saison 2024/25 noch irgendwie retten, doch im Wett Tipp heute wartet die nächste Enttäuschung auf die Männer von Coach Pep Guardiola.

Am Dienstag kam es in den Champions-League-Playoffs zum Hinspiel-Kracher zwischen Manchester City und Real Madrid. Obwohl die Skyblues im heimischen Etihad zweimal in Führung lagen, gingen sie am Ende mit einer 2:3-Pleite vom Feld und stehen nun in der Königsklasse vor einem historisch frühen Aus.

Auch in den anderen Wettbewerben läuft der englische Serienmeister der vergangenen Jahre seinen Zielen hinterher. Am Samstag steht in der Premier League ein weiteres schwieriges Heimspiel an. In der Manchester City Newcastle Prognose machen die Quoten den Hausherren aber immerhin Hoffnung.

Wir schätzen die Ausgangslage allerdings etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,89 bei Merkur Bets den Manchester City Newcastle Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Newcastle auf “Doppelte Chance X2”:

Manchester City hat nur 5 der letzten 15 PL-Spiele gewonnen

Newcastle konnte die vergangenen 6 Pflichtpartien in der Fremde alle für sich entscheiden

In 38 Pflichtspielen dieser Saison mussten die Skyblues schon 12 Pleiten hinnehmen

Manchester City vs Newcastle Quoten Analyse:

Beide Teams stehen in der Premier League vor dem direkten Duell mit 41 Punkten (12S, 5U, 7N) auf den Plätzen 5 und 6. Auch die Tordifferenz (+13) ist gleich. Nur die geschossenen Tore sprechen für die Skyblues (48 zu 42). Trotzdem schlagen sich die Manchester City vs Newcastle Quoten recht deutlich auf die Seite der Gastgeber, doch der Unterschied ist nicht mehr so deutlich, wie er vor der Krise der Citizens gewesen wäre.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Bookies, die auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, eine Höchstquote von 1,90. Auf der Gegenseite gibt es für einen Dreier der Gäste Manchester City gegen Newcastle Wettquoten zwischen 3,40 und 3,75.

Manchester City vs Newcastle Prognose: Die Magpies sind auswärts besonders stark

Schaut man auf den Marktwert, gilt Manchester City immer noch als wertvollste Fußballmannschaft der Welt, doch in dieser Saison können die Skyblues ihre Qualität nicht auf den Rasen bringen. In 38 Partien der Spielzeit 2024/25 gingen die Männer von Coach Pep Guardiola schon zwölf Mal als Verlierer vom Feld. Mit dieser Bilanz droht der Verein so früh wie seit 2012/13 nicht mehr aus der Champions League auszuscheiden. Auch in der Premier League ist der Meisterzug mit 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Liverpool wohl schon abgefahren.

Immer wieder kassiert der englische Meister späte Gegentore und gibt damit aussichtsreiche Spiele aus der Hand. Schon fünf Mal ging City 2024/25 nach einer Führung noch als Verlierer vom Platz. Die Citizens haben in dieser Spielzeit insgesamt bereits mehr Gegentore kassiert als in der gesamten letzten Saison. 20 davon fielen erst nach der 75. Minute. Noch nie hatte die Mannschaft unter Guardiola so einen hohen xGA-pro-Schuss-Wert wie in diesem Jahr (0,14). So eine Statistik deutet auf fehlende Fitness und Konzentration hin. Von den letzten 15 PL-Partien konnten nur fünf gewonnen werden (3U, 7N).

In der Saison 1954/55 konnte Newcastle im FA Cup seinen letzten Titel gewinnen. Diese lange Wartezeit könnte in dieser Saison endlich zu Ende gehen, denn mit zwei 2:0-Siegen in Hin- und Rückspiel gegen Arsenal haben die Magpies das Endspiel im Ligapokal erreicht. Dort trifft man am 16. März im Wembley Stadion auf den Liverpool FC. Schon in der Saison 2022/23 hatte der NUFC im Finale des EFL-Cups gestanden, musste sich dort aber Manchester United mit 0:2 geschlagen geben. Auch in der Premier League hat sich der Verein für diese Spielzeit einiges vorgenommen.

Nachdem man mit dem siebten Platz am Ende der vergangenen Saison das internationale Geschäft verpasst hat, hoffen die Fans und die Verantwortlichen auf die Rückkehr in die Königsklasse, wo man 2023/24 nach 20 Jahren erstmals wieder am Start war. Aktuell ist der erste CL-Rang auch nur zwei Punkte entfernt. Das hat man einer tollen Serie von zwölf Siegen aus den letzten 14 Pflichtspielen zu verdanken (2N), die uns auch beim Manchester City Newcastle Tipp bestätigt. Vor allem in der Fremde waren die Männer von Coach Eddie Howe mit sechs Siegen in Folge zuletzt sehr stark.

Manchester City - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:3 Real Madrid (H), 2:1 Leyton Orient (A), 1:5 Arsenal (A), 3:1 FC Brügge (H), 3:1 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 3:2 Birmingham City (A), 2:0 Arsenal (H), 1:2 Fulham (H), 3:1 Southampton (A), 1:4 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Newcastle: 1:1 (A), 2:0 (H), 3:2 (A), 0:1 (A), 1:0 (H)

City ist nicht unbedingt ein Lieblingsgegner von Newcastle. Das müssen wir bei unserer Manchester City Newcastle Prognose berücksichtigen. Von den letzten 34 Duellen in der Premier League gegen die Magpies hat Manchester City nur eines verloren (27S, 6U). Im Januar 2019 gab es im St. James’ Park ein 1:2.

Zudem hat der NUFC die letzten 15 PL-Gastspiele bei den Skyblues alle verloren. Bei den vergangenen fünf Reisen ins Etihad blieb man sogar ohne eigenen Treffer. Wettbewerbsübergreifend wartet United seit 20 Gastspielen und September 2000 bei den Citizens auf einen Sieg (2U, 18N).

Am Samstag müssen wir Gäste-Stürmer Alexander Isak auf dem Zettel haben. Der Schwede hat in seinen letzten acht PL-Auswärtsspielen zehn Tore erzielt. Gut möglich, dass im Etihad ein weiterer Treffer dazukommt.

Für den Manchester City Newcastle Tipp "Isak trifft" hat Bet365 eine Quote von 2,40 parat.

15. Februar 2025, 16:00 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

15. Februar 2025, 16:00 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fans der Premier League wissen, wo sie ihren Lieblings-Fußball sehen können: Sky zeigt alle Spiele der höchsten englischen Spielklasse, davon über 250 Spiele live. So ist auch das Duell zwischen Manchester City und Newcastle bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Der Ball rollt im Etihad Stadium von Manchester am Samstag schon ab 16 Uhr.

Manchester City vs Newcastle: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Nunes, Dias, Aké, Gvardiol - Nico, Kovacic - Savinho, Marmoush, Foden - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno (Tor), Khusanov, Doku, McAtee, Nico, O’Reilly, Gündogan, Lewis, Stones, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish

Startelf Newcastle: Dubravka - Livramento, Schär, Krafth, Hall - Bruno Guimaraes, Tonali, Osula - J. Murphy, Isak, Wilson

Ersatzbank Newcastle: Pope (Tor), Longstaff, Willock, Trippier, Kelly, Miley, Lewis, Targett

Für unsere Manchester City Newcastle Prognose ist natürlich auch ein Blick auf die jeweilige Personalsituation wichtig.

Die Hausherren müssen ohne Spieler wie Burn, Lewis, Botman, Gordon, Barnes, Joelinton und Lascelles auskommen. Bei den Gästen werden Profis wie Rodri, Grealish, Bobb und Akanji schmerzlich vermisst.

Unser Manchester City - Newcastle Tipp: Doppelte Chance X2

Natürlich können die Skyblues eine sensationelle Bilanz gegen die Magpies in den Ring werfen. Zudem wird City nach der Pleite in der Champions League auf Wiedergutmachung aus sein, doch mehr als einen Punkt trauen wir den Hausherren nicht zu. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass das “System Guardiola” aktuell nicht mehr funktioniert. Die Mannschaft und ihre großartigen Spieler scheinen am Ende einer Ära angekommen zu sein.

Zudem trifft man auf einen formstarken Gegner, denn Newcastle hat wettbewerbsübergreifend zwölf der letzten 14 Spiele gewonnen. Dabei war der NUFC mit sechs Siegen am Stück vor allem in der Fremde stark.