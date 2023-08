Manchester City - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten | 19.08.2023

Unser Manchester City - Newcastle Tipp zum Premier League Spiel am 19.08.2023 lautet: Am Samstagabend können wir uns auf das Spitzenspiel zwischen Man City und Newcastle freuen. Aktuell haben die Skyblues eine unglaubliche Siegesserie gegen die Magpies.

Somit ist alles angerichtet für ein frühes Fußballfest in der neuen Spielzeit. Die Buchmacher favorisieren den amtierenden Meister und Champions-League-Sieger dennoch deutlich. Wir können uns ebenfalls sehr gut einen Heimsieg der Guardiola-Elf vorstellen. Unser Tipp: „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Newcastle auf „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“:

Manchester City vs Newcastle Quoten Analyse:

Das war eine eindeutige Ansage zum Saisonauftakt! Newcastle hat gegen Aston Villa keine Gnade walten lassen und mit 5:1 gewonnen. Als Tabellenführer reisen die Magpies zum Spitzenspiel ins Etihad Stadium und gehen mit Quoten bis 5,00 an die Sache heran.

Manchester City bezwang am ersten Spieltag den Aufsteiger aus Burnley souverän mit 3:0. Einen Wermutstropfen hatte der Sieg: Kevin de Bruyne hat sich erneut verletzt und wird mehrere Monate fehlen. Das hindert die Buchmacher keinesfalls an einer Favoritenrolle der Hausherren, die mit Siegquoten bis 1,70 glänzen. Für Wetten ohne Steuern haben wir euch hier die entsprechenden Buchmacher aufgelistet.

Manchester City vs Newcastle Prognose: Zwei Top-Stürmer im Vergleich

Es hat nur knapp über drei Minuten gedauert, da riss Erling Haaland bereits die Arme hoch. Der neue Rekord-Torschütze mit den meisten Toren in einer Premier-League-Saison erzielte mit seinem ersten Ballkontakt sein erstes Tor der neuen Saison. Später legte der Norweger mit seinem zweiten Treffer nach und schnürte damit einen Doppelpack.

In dieser Hinsicht stand ihm ein Spieler aus den Reihen der Magpies in nichts nach. Alexander Isak traf beim 5:1-Erfolg gegen Aston Villa ebenfalls doppelt. Seit Obafemi Martins (2007/08) ist der Schwede der erste Doppeltorschütze für die Magpies bei einem Saisonauftakt.

Mit ihren torreichen Erfolgen am ersten Premier-League-Spieltag haben Manchester City und Newcastle nahtlos an die vergangene Saison angeknüpft. Beide Mannschaften boten im vergangenen Jahr nach erwartbaren Toren einen Top-5-Angriff auf.

Ein gutes Empfehlungsschreiben für eine erneut torreiche Begegnung! Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen den Skyblues und Newcastle führten zu einem Torfestival mit Über 3,5 Treffern in der Partie.

Manchester City - Newcastle Statistik & Bilanz:

Als amtierender Meister, Champions-League-Sieger und frischgebackener UEFA-Supercup-Champion kommen wir in diesem Spitzenspiel jedoch nicht daran vorbei, die Citizens zu favorisieren. Die Historie dieser Begegnung spricht ebenfalls dafür: Manchester City hat nur eines der letzten 31 Premier-League-Duelle gegen Newcastle verloren (25 Siege, 5 Remis, 1 Niederlage).

Zu Hause sitzen die Skyblues auf einer Serie von 14 Siegen gegen die Mannschaft von Eddie Howe. Um Tore mussten sich die Zuschauer in den vergangenen Aufeinandertreffen im Etihad Stadium keine Sorgen machen. Durchschnittlich fielen bei diesen 14 Siegen der Citizens 3,9 Tore pro Partie.

In der abgelaufenen Saison bekamen wir in den direkten Duellen insgesamt acht Treffer zu sehen. Für diesen Vergleich am 2. Spieltag sollten wir vielleicht nicht direkt zu hoch stapeln. Über 1,5 Tore erscheinen uns sehr realistisch.