Manchester City - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten|16.03.

Unser Manchester City - Newcastle Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 16.03.2024 lautet: Newcastle hat in dieser Saison die Citizens schon aus einem Pokalwettbewerb geworfen. Mit einer Wiederholung kann im Wett Tipp heute aber nicht gerechnet werden.

Manchester City hat in dieser Saison noch so einiges vor. Coach Pep Guardiola möchte als erster Coach überhaupt zum vierten Mal in Serie die Premier League gewinnen. Zudem würden die Skyblues auch gerne ihre Titel in der Champions League und im FA Cup verteidigen. Auf dem Weg zum nächsten Triumph im Verbandspokal treffen die Citizens am Samstag im Viertelfinale daheim auf Liga-Kontrahent Newcastle United. Die Wettquoten lassen wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren aufkommen.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,64 bei NEObet die Wette „Sieg Manchester City mit HC-1″.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Newcastle auf „Sieg Manchester City mit HC -1″:

City gewann 15 der letzten 16 Heimspiele gegen Newcastle

Die Skyblues sind seit 21 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Magpies warten seit 5 Gastspielen im Etihad Stadium auf einen Treffer



Manchester City vs Newcastle Quoten Analyse:

Im heimischen Etihad Stadium sind die Skyblues fast immer die haushohen Favoriten. Das ist auch bei der Manchester City vs Newcastle Prognose nicht anders. Für einen Sieg der Gastgeber in der regulären Spielzeit bekommt ihr gerade mal Quoten im Schnitt von 1,25.

Auf der Gegenseite wird ein Weiterkommen der Gäste in 90 Minuten mit durchschnittlichen Quoten von 10,7 belohnt. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, könnte euch ein Sportwetten Gutschein helfend zur Seite stehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Newcastle Prognose: Bauen die Skyblues die Serie im FA Cup aus?

Eigentlich kann Manchester City mit seiner Qualität jeden Gegner beherrschen und jedes Spiel gewinnen. Doch immer wieder lassen die Skyblues auch mal Punkte liegen. So auch am vergangenen Wochenende, als sich die Mannschaft von Coach Pep Guardiola zu Gast in Liverpool zurecht mit einem 1:1 begnügen musste. Das war schon das sechste Remis in dieser PL-Saison, bei drei Niederlagen. So steht der amtierende Meister nach 28 Spieltagen erst mal auf Platz 3, einen Punkt hinter Arsenal und den Reds.

Immerhin konnten die Citizens ihre Serie ohne Niederlage auf 21 Pflichtspiele ausbauen. In diesem Zeitraum feierte Manchester 18 Siege und ist auch noch in der Champions League im Rennen. Steht der aktuell wohl weltbeste Sechser Rodri auf dem Feld, ist der MCFC sogar seit 61 Partien hintereinander ungeschlagen. Zudem sind die Skyblues im FA Cup stark. Seit Beginn der Vorsaison hat man die letzten neun Pokal-Partien mit einem gesamten Torverhältnis von 31:3 alle gewonnen.

Nach dem vierten Platz am Ende der Vorsaison hatten die Fans von Newcastle gehofft, dass sich ihr Verein unter dem Top-Teams der Premier League etabliert hat. Doch in diesem Jahr läuft es bei den Magpies nicht mehr rund. Schon zwölf Niederlagen stehen zu Buche. In der kompletten Vorsaison ging der NUFC insgesamt nur fünf Mal als Verlierer vom Platz. Seit Anfang November hat die Mannschaft von Coach Eddie Howe auch sieben von neun PL-Gastspielen verloren und dabei 24 Gegentreffer kassiert.

Im Ranking der zweiten Saisonhälfte steht United mit gerade mal drei Siegen in neun Spielen auf Rang 11. Im Gesamtklassement reichen 40 Zähler für Platz 10, schon 15 Zähler hinter dem CL- und 13 Punkte hinter dem EL-Rang. Auch der ECL-Platz 7 ist schon sieben Punkte entfernt. Im FA Cup musste Newcastle im Achtelfinale gegen Zweitligist Blackburn ins Elfmeterschießen. Die Verantwortlichen wollen trotz der schwachen Ergebnisse mit dem Trainer in die nächste Saison gehen.

Manchester City - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Liverpool (A), 3:1 Kopenhagen (H), 3:1 Manchester United (H), 6:2 Luton Town (A), 1:0 Bournemouth (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:3 Chelsea (A), 3:0 Wolverhampton (H), 4:3 n.E. Blackburn Rovers (A), 1:4 Arsenal (A), 2:2 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Newcastle: 3:2 (A), 1:0 (A), 1:0 (H), 2:0 (H), 3:3 (A)



Am Samstag folgt schon das vierte Kräftemessen in dieser Saison zwischen beiden Vereinen. In der Premier League konnte City beide Vergleiche für sich entscheiden - mit 1:0 im Etihad Stadium und mit 3:2 im St James‘ Park. Allerdings hat Newcastle den Skyblues das mögliche Quadruple in dieser Saison zerstört. In Runde 3 des Ligapokals siegten die Magpies Ende September daheim mit 1:0. Das war aber einer von nur drei Siegen gegen die Citizens in den vergangenen 37 Pflichtspiel-Duellen.

Besonders bitter ist die Bilanz zu Gast in Manchester. Hier verlor der NUFC 15 der vergangenen 16 Gastspiele. Seit fünf Heimspielen gegen die Magpies ist die Truppe von Coach Pep Guardiola sogar ohne Gegentreffer. Gewinnen die Hausherren auch am Samstag zu Null, wird das von Intertops mit einer Quote von 2,10 belohnt. Vor einer ersten Wette bei diesem Anbieter findet ihr bei uns alle Infos zur Intertops Anmeldung.

Unser Manchester City - Newcastle Tipp: Sieg Manchester City mit HC -1

Schaut man auf die Serie von City mit 37 Heimspielen in Folge ohne Niederlage, die gute Form im FA Cup seit dem Beginn der Vorsaison und die eindeutige Bilanz gegen Newcastle, kann man eigentlich nur auf die Hausherren setzen. Zudem haben die Skyblues aus dem Ligapokal noch eine Rechnung mit den Magpies offen. Seit der Saison 1992/93 gab es keine Mannschaft mehr, welche die Citizens aus beiden nationalen Pokal-Wettbewerben eliminieren konnte.

Da Newcastle aktuell weit weg von seiner Topform ist und sich in dieser Spielzeit auch in der Fremde schwer tut, spricht am Ende sogar vieles für einen deutlichen Sieg.