Manchester City - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester City - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 23.09.2023 lautet: Im Duell des aktuellen Meisters gegen den klaren Underdog aus Nottingham erwarten wir einen Sieg der Hausherren, wenn auch nicht so deutlich wie das Matchup vermuten lässt.

Manchester City kann im eigenen Stadion mit dem 6. Sieg in Folge den vereinsinternen Rekordstart in eine Premier-League-Saison egalisieren. Nur 2016/17 ist den Skyblues dieses Kunststück gelungen - am Ende stand Platz 3. Auch Nottingham Forest kann mit dem Saisonstart durchaus zufrieden sein. Seit September 1998 gingen die Tricky Trees nicht mehr von einem achten Tabellenplatz oder höher in einen Spieltag in der Premier League.