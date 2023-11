Manchester City - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quote|28.11.

Unser Manchester City - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: In der Königsklasse brauchen die Skyblues nur noch einen Punkt für den Gruppensieg. Im Wett Tipp heute trauen wir Man City gegen Leipzig sogar noch mehr zu.

In der CL-Gruppe G sind die zwei Achtelfinal-Tickets schon an Manchester City und RB Leipzig vergeben. Nun geht es an den letzten beiden Spieltagen nur noch um den Gruppensieg. Den Skyblues reicht im direkten Duell mit RB am Dienstag schon ein Remis. Die Roten Bullen müssen dagegen im Etihad gewinnen, um noch Chancen auf Platz 1 zu haben. Laut den Wettquoten sind die Gäste aus der Bundesliga am fünften Spieltag der Gruppenphase aber die klaren Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,73 bei DAZN Bet den Wett Tipp heute „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs RB Leipzig auf „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“:

Man City ist seit 28 CL-Heimspielen ungeschlagen

Leipzig hat die letzten vier CL-Gastspiele in England alle verloren

RB ging in 3 der vergangenen 4 Pflicht-Auswärtspartien als Verlierer vom Platz

Manchester City vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Skyblues sind in der Königsklasse und im heimischen Etihad eine Macht. Dementsprechend gehen die Gastgeber bei der Manchester City vs RB Leipzig Prognose auch als klare Favoriten ins Rennen. Für einen Sieg der Citizens gibt es bei den Bookies, die auch mit ihrem Sportwetten Anbieter Bonus überzeugen, Quoten im Schnitt von 1,34.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 8,53 belohnt. Gegen keinen anderen Gegner kommt Erling Haaland auf so viele Tore wie gegen RB (11 in 7 Spielen). Netzt der Citizens-Angreifer auch am Dienstag ein, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,60. Vor einer Wette bei diesem Bookie bieten wir alle Infos zur Bet3000 Registrierung .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs RB Leipzig Prognose: Kassiert RB wieder eine Klatsche?

Nach zwei Remis in Folge musste Manchester City die Tabellenführung in der Premier League wieder abgeben. Auf ein 4:4 zu Gast bei Chelsea vor der Länderspielpause folgte am Wochenende ein 1:1 daheim gegen Liverpool. Vor allem das Remis gegen die Reds war eigentlich vermeidbar. Die Skyblues machten mit einer fahrlässigen Chancenverwertung mal wieder zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Zuvor hatte das Team von Coach Pep Guardiola im Kalenderjahr 2023 schon 23 Heimsiege in Serie eingefahren.

Der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Arsenal beträgt aber nur einen Zähler. In der CL-Gruppe G stehen die Citizens mit vier Siegen aus vier Spielen und 12:3 Toren auf Rang 1. Hier ist City seit 17 Spielen ungeschlagen. Im eigenen Stadion sind die Skyblues sogar schon seit 28 Champions-League Heim-Partien ohne Niederlage (26S, 2U). Coach Guardiola dürfte wohl etwas rotieren. Denn am Sonntag steht in der heimischen Liga schon das nächste Topspiel gegen Tottenham an.

Ende Oktober musste Leipzig mit dem 0:1 in Wolfsburg frühzeitig den Traum von der Titelverteidigung im DFB-Pokal begraben. Am Samstag waren die Roten Bullen erneut bei den Wölfen zu Gast und mussten nach einer 1:2-Pleite ein weiteres Vorhaben abhaken: RB wollte in der Bundesliga eigentlich das Titelrennen möglichst lange offen gestalten. Ein Chancenwucher und billige Gegentore hatten für die Niederlage gesorgt. Doch nun hat die Mannschaft von Coach Marco Rose schon elf Punkte Rückstand auf Platz 1.

Einen solchen Abstand hatte man an einem zwölften Spieltag seit dem Aufstieg 2016 noch nie. Selbst 2021 unter Jesse Marsch hatten die Sachsen nicht mehr als zehn Zähler Rückstand. In den nationalen Wettbewerben hat man drei der letzten vier Auswärtsspiele verloren. In der Königsklasse konnte Leipzig dagegen vier der vergangenen fünf Gastspiele gewinnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es bei Man City. Zudem gab es in den letzten zehn CL-Partien nur zwei Pleiten (7S, 1U).

Manchester City - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1 Liverpool (H), 4:4 Chelsea (A), 3:0 Young Boys (H), 6:1 Bournemouth (H), 3:0 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Wolfsburg (A), 3:1 Freiburg (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (A), 0:2 Mainz (A), 0:1 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs RB Leipzig: 3:1 (A), 7:0 (H), 1:1 (A), 1:2 (A), 6:3 (H)

Schon 2021/22 (Gruppenphase) und 2022/23 (Achtelfinale) traf Leipzig auf Manchester City. Nach fünf Duellen stehen für die Roten Bullen immerhin ein Sieg und ein Remis bei drei Niederlagen zu Buche.

Das Hinspiel in der laufenden Gruppenphase gewannen die Skyblues mit 3:1 zu Gast in Deutschland. Zudem kassierte RB zwei bittere Auswärts-Pleiten im Etihad: Ein 3:6 im September 2021 und ein 0:7 im März 2023. RB hat die letzten vier Gastspiele in England alle verloren, mit einer gesamten Torbilanz von 3:20. City hat dagegen zwölf von 14 Heimspielen gegen deutsche Teams gewonnen (1U, 1N).

Unser Manchester City - RB Leipzig Tipp: Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore

Da beide Teams schon im Achtelfinale stehen, ist der ganz große Druck aus dieser Partie raus. Die Skyblues wollen aber den Gruppensieg eintüten. Da City im Etihad traditionell sehr stark ist, dürfte hier auch nicht viel schieflaufen. Selbst wenn ein paar Stammspieler geschont werden, hat der Kader noch genügend Qualität. Zudem fühlt sich Leipzig zur Zeit auf des Gegners Platz und grundsätzlich auf englischem Boden nicht so wohl.