Manchester City - Roter Stern Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester City - Roter Stern Belgrad Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2023 lautet: Undankbare Aufgabe für Roter Stern Belgrad zum Einstand in die diesjährige Champions-League-Saison. Wir erwarten eine klare Angelegenheit zugunsten der Superstar-Truppe von Trainer Pep Guardiola.

David gegen Goliath im Etihad Stadium in Manchester. Der Tabellenzweite der serbischen SuperLiga muss gegen den aktuellen Spitzenreiter der Premier League ran. Dass es sich bei diesem Matchup um eine sehr einseitige Angelegenheit handeln dürfte, ist keine große Überraschung.

Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber würde einer faustdicken Überraschung gleichkommen. Daher entscheiden wir uns für eine „Beide Teams treffen: Nein & Über 2,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,20 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Roter Stern Belgrad auf „Beide Teams treffen: Nein & Über 2,5 Tore“:

Das letzte Auftaktspiel in der CL-Gruppenphase verlor Manchester City in der Saison 2018/19 gegen Lyon (1:2, H), danach folgten 4 Auftaktsiege in Folge.

Manchester City startete mit 5 Siegen aus 5 Spielen in die aktuelle Premier-League-Saison.

Erling Braut Haaland traf in den ersten 5 PL-Partien 7 Mal für Manchester City.

Manchester City vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle in diesem Match könnte kaum klarer verteilt sein. Das sehen auch die besten Buchmacher so und vergeben für einen Sieg der Citizens Quoten von 1,02 bis 1,07. Kein Wunder, so ist der amtierende englische Meister bärenstark in die aktuelle Saison gestartet und konnte sechs der ersten sieben Pflichtspiele der Saison gewinnen. Nur gegen Arsenal musste man sich im englischen Supercup nach Elferschießen geschlagen geben.

Wettfreunde, die an ein Fußball-Wunder glauben, werden bei einer Punkteteilung mit Quoten von etwa 11,25 belohnt. Bei einem Auswärtssieg von Roter Stern in Manchester winkt sogar etwa die 40-fache Auszahlung des Wetteinsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Roter Stern Belgrad Prognose: Underdog als Stolperstein für erfolgsverwöhnte Skyblues?

15 Punkte nach fünf Spielen - die Citizens stehen mit einer weißen Weste auf dem ersten Tabellenplatz der englischen Premier League und sind somit auf einem guten Weg, den vierten Meistertitel in Folge nach Manchester zu holen.

Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola führt zudem die Liga bei erzielten Toren (14) und den wenigsten Gegentreffern (3) an. Das zeigt, dass nicht nur die Offensive der Skyblues einer gut geölten Maschine gleichkommt, auch die Defensive präsentiert sich in dieser Saison bisher sehr stabil.

Roter Stern Belgrad könnte sogar die siebte Meisterfeier in Folge veranstalten, sollten sie auch diese Saison als Erster die heimische Super Liga beenden. Damit würden sie einen Rekord von Lokalrivale Partizan Belgrad brechen, der in den Jahren 2007/08 bis 2012/13 sechsmal in Folge Meister wurde.

Momentan stehen die Mannen von Trainer Barak Bakhar mit fünf Siegen und zwei Niederlagen auf dem dritten Tabellenplatz, hinter Erzrivale Partizan Belgrad und dem aktuellen Spitzenreiter Backa Topola. Die beiden Pleiten musste man dabei in der Ferne einstecken.

Machester City - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 West Ham (A), 5:1 Fulham (H), 2:1 Sheffield (A), 1:0 Newcastle (H), 5:4 (n.E.) Sevilla (Supercup, N)

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 1:2 Čukarički (A), 2:1 Novi Pazar (H), 2:3 Voždovac (A), 3:0 Subotica (H), 4:1 Mladost Lučani (A)

Letzte Spiele Manchester City vs. Roter Stern Belgrad: -

Manchester City ist eine absolute Macht im europäischen Vereins-Fußball, nicht erst seit der Verpflichtung des norwegischen Superstars Erling Haaland. Dieser verkörpert die personalisierte Torgefahr - in 60 Spielen für die Citizens erzielte Haaland 59 Tore und zehn Vorlagen. In der Champions League gelangen dem Norweger in bisher 30 Partien für seine Klubs (RB Salzburg, BVB und Manchester City) 35 Tore und vier Assists. Eine Torwette, zum Beispiel „Zwei oder mehr Tore im Spiel“ mit einer Quote von um die 1,75 bei Betano, würde sich also auch anbieten. Wir empfehlen euch, dazu einmal die Betano App genauer anzusehen.

In der letztjährigen Champions-League-Saison, in welcher am Ende der erste Titel der Vereinshistorie in diesem Wettbewerb erreicht wurde, gewannen die Skyblues alle Heimspiele mit einem Gesamt-Torverhältnis von 24:2. Manchester Citys letzte Heimniederlage in der Champions League liegt mehr als drei Jahre zurück, als man im Viertelfinale 1:3 Lyon unterlag. Danach blieb man in 18 Heimspielen in der europäischen Königsklasse ungeschlagen (17 S, 1U).

Die Mannen vom serbischen Serienmeister aus Belgrad konnten sich zuletzt in der Saison 2019/20 für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. In den folgenden drei Jahren wurde die Teilnahme über die Qualifikationsphase verpasst und man konnte sich nur für die Europa League qualifizieren, in welcher Belgrad jedoch nicht über das Achtelfinale hinauskam.

Unser Manchester City - Roter Stern Belgrad Tipp: Beide Teams treffen: Nein & Über 2,5 Tore

Die Mannschaft der Citizens spielt in einer anderen Liga als die Gäste aus Belgrad. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine große Überraschung im Auftaktspiel der diesjährigen Champions League. Vor allem im heimischen Etihad Stadium sind die Skyblues kaum zu bezwingen.