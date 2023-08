Manchester City - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 16.08.2023

Unser Manchester City - Sevilla Tipp zum UEFA Super Cup Finale am 16.08.2023 lautet: In einem munteren Match mit mindestens zwei Treffern behalten die Citizens die Nase vorn.

Am Mittwoch treffen im Georgios Karaiskakis Stadion von Piräus Champions League-Sieger Manchester City und Europa League-Gewinner FC Sevilla im Duell um den UEFA Super Cup aufeinander. Beide starteten am Wochenende völlig unterschiedlich in die neue Saison in ihrer jeweiligen Liga.

Den deutlich besseren Eindruck hinterließen die Citizens, die wir in diesem Match auch klar vorne sehen. Einige Tore darf man ebenfalls erwartens, sodass wir uns für die kombinierte Wette „Sieg Manchester City & Über 1,5 Tore“ entscheiden, die bei Oddset eine Quote von 1,51 bringt.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Sevilla auf „Sieg Man City & Über 1,5 Tore“:

Man City siegte zum Premier League-Auftakt am Wochenende mit 3:0 bei Burnley.

Sevilla verlor das erste LaLiga-Match der neuen Saison zu Hause mit 1:2 gegen Valencia.

Von 6 UEFA Super Cup-Finals hat Sevilla 5 verloren.

Manchester City vs Sevilla Quoten Analyse:

Erst seit April 2023 kann man bei Oddset auch online wetten. Damit gehört dieser Bookie ohne Frage zu den neuen Wettanbietern . Wie seine älteren Artgenossen sieht auch er die Engländer in diesem Duell klar vorne. Höchstquoten von 1,36 für Wetten auf einen Sieg Man Citys stehen Werte bis zu 8,00 für einen Tipp auf die Spanier gegenüber.

So richtig trauen die Buchmacher den Andalusiern noch nicht einmal ein Tor zu. Für das „Beide treffen“ gibt es nämlich Quoten bis 1,95. Zum Vergleich: Dass es mindestens drei Treffer im Match gibt, ist für den von uns getesteten Buchmacher Oddset und Co. sehr wahrscheinlich. Die diesbezüglichen Wettquoten betragen im Schnitt nur 1,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Sevilla Prognose: Citizens dominieren das Geschehen

Den ersten Titel der neuen Saison musste Manchester City den Gunners von Arsenal überlassen. Im Community Shield musste der englische Triple-Sieger trotz einer 1:0-Führung bis zur elften Minute der Nachspielzeit (obwohl nur acht angezeigt wurden) aufgrund eines unglücklichen Gegentreffers doch noch ins Elfmeterschießen, das er letztlich verlor.

Den zweiten Titel der neuen Spielzeit wollen sich die Skyblues aber holen und die Generalprobe ist ihnen mehr als geglückt. Zum Auftakt der neuen Premier League-Saison gewannen die Citizens bei Aufsteiger Burnley souverän mit 3:0. Schon nach etwas mehr als drei Minuten war es mal wieder Erling Haaland, der den Torreigen eröffnete.

Der Norweger war es dann auch, der nach etwas mehr als einer halben Stunde den zweiten Treffer erzielte und damit den gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit der Premier League endgültig einleitete. Großer Wermutstropfen bei Man City: Mit Kevin De Bruyne musste der Kapitän und Spielmacher nach nur etwas mehr als 20 Minuten verletzt raus.

Der Belgier wird Pep Guardiola mehrere Wochen fehlen. Der Kader der Citizens ist aber bekanntlich stark genug, um auch diesen Ausfall irgendwie zu kompensieren, am Mittwoch den ersten UEFA Super Cup in den blauen Teil Manchesters zu bringen und damit an Siegen mit Lokalrivale United gleichziehen, der diesen Pokal auch erst einmal gewinnen konnte.

Manchester City - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Man City: 3:0 Burnley (A), 1:1, 1:4 i.E. Arsenal (N), 1:2 Atletico Madrid (N), 2:1 Bayern (N), 5:3 Yokohama Marinos (N)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:2 Valencia (H), 1:1 Atletico Madrid (N), 1:0 Betis Sevilla (N), 1:1 Crystal Palace (N), 1:3 Magdeburg (N)

Letzte 5 Spiele Man City vs. Sevilla: 3:1 (H), 4:0 (A), 3:1 (A), 2:1 (H)

Auch die spanische LaLiga startete am Wochenende in die Saison 2023/2024, doch für den FC Sevilla lief es alles andere als nach Plan. Gleich das erste Heimspiel gegen den FC Valencia wurde durch ein spätes Gegentor in der 88. Minute mit 1:2 verloren. Saisonübergreifend warten die Andalusier damit seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.

Die letzten drei Partien in LaLiga haben die Sevillistas alle verloren. Nach der verkorksten letzten Saison mit nur Platz zwölf in der Endabrechnung sollte es in dieser Spielzeit eigentlich wieder steil bergauf gehen. Doch zumindest der Auftakt wurde verpatzt und nicht nur deswegen schlagen die Man City Sevilla Quoten klar zu Gunsten der Engländer aus.

Während die Europa League der Lieblings-Wettbewerb der Blanquirrojos ist, in dem sie (zusammen mit dem Vorgänger-Wettbewerb) mit sieben Titeln der Rekordsieger sind, brachten sie im UEFA Super Cup bislang kaum etwas zustand. Von ihren bisherigen sechs Finals haben sie fünf verloren - und zwar die letzten fünf.

Bei ihren letzten drei Teilnahmen verloren sie allerdings jeweils erst in der Verlängerung bzw. im Elfmeterschießen. Ob sie es gegen die Skyblues auch so weit schaffen? Jedenfalls hat Sevilla alle bisherigen vier direkten Duelle gegen City bei 3:12 Toren verloren. Die letzten drei Aufeinandertreffen verloren sie alle mit mindestens zwei Treffern Unterschied.

Unser Manchester City - Sevilla Tipp: Sieg Man City & Über 1,5 Tore

Die Engländer haben bislang jeden Vergleich mit den Sevillistas klar für sich entschieden. Zudem können die Andalusier den UEFA Super Cup scheinbar nicht mehr gewinnen. Keiner hat so viele Niederlagen wie die Blanquirrojos, die zudem den Auftakt in LaLiga verpatzt haben. Alles in allem rechnen wir daher mit einem Sieg Man Citys, das allein schon in der Lage ist, mindestens zwei Treffer zu erzielen.