Manchester City - Sheffield United Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2023

Unser Manchester City - Sheffield United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.12.2023 lautet: Mangelnde Chancenverwertung führte in den vergangenen drei Heimspielen der Citizens zu drei Punkteteilungen. In unserem Wett Tipp heute fokussieren wir uns auf die Anzahl der Tore.

Erling Haaland wird voraussichtlich das Spiel gegen Sheffield United verpassen. Der Top-Torschütze der Premier League (14) fehlt dem Angriff der Citizens, speziell sein Torriecher wird vermisst. Im Etihad Stadium teilten die Skyblues zuletzt drei Partien in Folge die Punkte. Das darf den Hausherren im ungleichen Duell mit dem Tabellenschlusslicht nicht passieren.

Sheffield belegt nach 19 absolvierten Spielrunden den letzten Tabellenplatz. Auswärts erzielte der Aufsteiger nur fünf Treffer - allesamt in der zweiten Hälfte. Zu Gast bei Manchester City blieben die Blades in den vergangenen fünf Vergleichen torlos.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Sheffield United auf „Unter 3,5 Tore“:

Sheffield erzielte bislang die wenigsten Tore der Liga (0,8 pro Spiel).

In 11 Premier-League-Duellen fielen zwischen Manchester City und Sheffield United erst 14 Tore (1,3 pro Partie).

Sheffield kassierte an 4 der letzten 5 Spieltage „Unter 2,5 Gegentore“.

Manchester City vs Sheffield United Quoten Analyse:

Seit 19 Premier-League-Heimspielen ist die Mannschaft von Pep Guardiola ungeschlagen. Zudem feierte der amtierende Meister gegen Sheffield sechs Siege in Folge. Ein weiterer Dreier ist für die Buchmacher mit Quoten bis 1,10 fast in Stein gemeißelt.

Der Aufsteiger hatte bisher große Probleme und holte durchschnittlich nur 0,22 Punkte pro Auswärtsspiel. Nur eines der vergangenen 39 Auswärtsspiele in der höchsten englischen Spielklasse beendeten die Blades mit „Über 1,5 erzielten Toren“. In der Konsequenz sind Siegquoten zwischen 23,00 und 30,00 im Angebot.

Für einen Wettgutschein sollten lieber andere Wetten in Betracht gezogen werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Sheffield United Prognose: Fehlende Kaltschnäuzigkeit

Dem Aufsteiger aus Sheffield steht eine schwierige Rückrunde bevor. Die Gäste erzielten bislang die wenigsten Tore pro Partie (0,8) und jubelten erst über fünf Auswärtstore. Sie erspielten sich nur 26 Großchancen (19.) und nutzten diese seltener als jede andere Mannschaft der Premier League (23,1 Prozent).

Die Auswärtsschwäche zieht sich bei Sheffield schon durch mehrere Spielzeiten. Innerhalb der Premier League erzielten die Blades nur 18 Tore in den letzten 39 Auswärtsspielen. In der jüngeren Vergangenheit bekamen die mitgereisten Anhänger nur in einer dieser 39 Partien mehr als 1,5 Treffer ihrer Mannschaft zu sehen.

Fehlende Kaltschnäuzigkeit ist bei den Skyblues ebenfalls ein Thema. Am letzten Spieltag drehten die Citizens zwar einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg gegen Everton, benötigten dafür jedoch 23 Abschlüsse. Sechs Teams der Premier League haben aktuell eine bessere Großchancen-Verwertung als der amtierende Meister (43,6 Prozent).

Ohne Haaland fehlt die Zielstrebigkeit im Angriff der Hausherren. Dementsprechend halten wir es für möglich, dass sich diese Begegnung dem Tor-Schnitt der letzten Vergleiche annähert. In 11 Premier-League-Duellen zwischen beiden Teams fielen nur 14 Treffer (1,3 pro Spiel). Zwölf davon erzielten die Hausherren, nur zwei der Aufsteiger.

Manchester City - Sheffield United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Everton (A), 4:0 Fluminense (H), 3:0 Urawa (A), 2:2 Crystal Palace (H), 3:2 Roter Stern Belgrad (A).

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 2:3 Luton (H), 1:1 Aston Villa (A), 0:2 Chelsea (A), 1:0 Brentford (H), 0:2 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Sheffield United: 2:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (A).

Des Weiteren ist bei den Gästen seit dem Trainertausch eine Entwicklung zu erkennen. Unter Chris Wilder kassierte Sheffield in vier der letzten 5 Liga-Partien „Unter 2,5 Gegentore“. In diesem Zeitraum traf der Aufsteiger auf Aston Villa, Chelsea und Liverpool.

Über die Offensive der Blades machen wir uns in diesem Vergleich wenig Gedanken. Sheffield erzielte in keinem der letzten fünf Liga-Duelle im Etihad Stadium ein Tor. Zudem gingen die Gäste in allen neun Auswärtsspielen dieser Saison ohne Torerfolg in die Halbzeit. Nach der Pause erzielte das Schlusslicht nur fünf magere Tore.

Darüber hinaus verpassten die Citizens in ihren vorangegangenen drei Heimspielen einen Sieg (3 Remis). Die Form der Hausherren darf trotz der hohen Qualität in Frage gestellt werden.

In der aktuellen Spielzeit verlor Manchester City sechs von acht Heimspielen mit einem Handicap von 0:3. Setzt ihr bei Admiralbet auf einen „Sieg Sheffield United (HC +3)“, wartet eine Quote von 1,95 auf euch. Bei dieser Wette lohnt sich dieser AdmiralBet Gutschein.

Unser Manchester City - Sheffield United Tipp: Unter 3,5 Tore

Im heimischen Stadion werden die Citizens aller Voraussicht nach endlich wieder einen Dreier einfahren, so wie in den vergangenen sechs Vergleichen mit Sheffield United. Die Blades zeigten in den Spielen unter Chris Wilder jedoch, dass sie sich auch gegen Top-Teams der Premier League nicht mehr abschießen lassen.