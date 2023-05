Manchester City - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Manchester City - West Ham Tipp zum Premier League Spiel am 03.05.2023 lautet: In den vergangenen Wochen erlebten wir eine Kehrtwende im Meisterschaftsrennen. City marschierte unaufhaltsam an die Spitze und brilliert wohl auch weiter im Angriff.

Den Citizens gelangen zuletzt acht Siege in Serie! Mittlerweile hat die Mannschaft von Pep Guardiola das Meisterschaftsrennen in der eigenen Hand. Darüber hinaus ist Erling Haaland drauf und dran, einen weiteren Rekord zu brechen. West Ham haderte in den vergangenen Wochen mehrfach mit der eigenen Defensive. In unseren Augen wird Manchester City dieses Spiel dominieren und „Über 2,5 Tore“ erzielen. Bwin lockt mit einer Quote von 1,82.

Darum tippen wir bei Manchester City vs West Ham auf „Manchester City Über 2,5 Tore“:

City erzielte in 6 der vergangenen 7 Heimspiele mindestens 3 Tore.

West Ham kassierte in 2 der vorherigen 4 Auswärtsspiele 4 Gegentore.

Die Citizens erzielten 100 Tore in den vergangenen 30 Heimspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs West Ham Quoten Analyse:

Das Etihad Stadium verwandelte sich über die vergangenen Monate in eine uneinnehmbare Festung. Aktuell blicken die Skyblues auf sieben Heimsiege in Folge und sind mit Quoten bis zu 1,22 der haushohe Favorit dieser Begegnung.

West Ham kann sich unter der Woche auf ein Spiel mit großen Strapazen einstellen. Erinnerungen an die vorherigen Vergleiche im Etihad Stadium sollten sie stets vermeiden: Seit 14 Auswärtsspielen warten die Londoner auf einen Dreier in der Arena der Citizens.

Gewinnen die Hammers überraschend diesen Vergleich, findet ihr dort eine Wettquote von 13,00.

Manchester City vs West Ham Prognose: „Sturmlauf der Gastgeber“

In Manchester hat sich ein Sturm entwickelt, der auf keinen Gegner Rücksicht nimmt. City hat den besten Angriff der Liga (84) und bald möglicherweise einen Rekord-Stürmer. Erling Haaland erzielte 34 Treffer in 31 Auftritten - jetzt fehlt ihm nur noch ein Tor, um die Bestmarken von Andy Cole (93/94) und Alan Shearer (94/95) zu überbieten.

Thierry Henry netzte in der Saison 2003/04 im eigenen Stadion (Highbury) 22 Mal. Diesen Rekord könnte Erling Haaland ebenfalls knacken. Bisher sorgte der norwegische Angreifer für 21 Treffer im Etihad Stadium. Erzielt der beste Stürmer der Premier League mindestens ein Tor, könnt ihr auch in den Sportwetten-Apps Quoten um 1,43 ergattern.

Bleiben wir beim Thema Manchester City und Angriffsfußball. Phänomenale 100 Tore gelangen den Gastgebern in den vergangenen 30 Heimspielen - in jeder Partie trafen sie mindestens ein Mal. Zuletzt errang der Spitzenreiter aus Manchester in der eigenen Arena sieben Siege in Folge. Zusätzlich sind die Hausherren seit 14 Heimspielen gegen West Ham ungeschlagen.

Der Angriff der Skyblues ist eine Urgewalt, besonders vor heimischer Kulisse. In sechs der letzten sieben Auftritte als Gastgeber erzielten die Citizens mindestens drei eigene Treffer. Durchschnittlich sorgte der Tabellenführer für 3,38 Tore pro Heimspiel.

Manchester City - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:1 Fulham (A), 4:1 Arsenal (H), 3:0 Sheffield (H), 1:1 Bayern (A), 3:1 Leicester (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:4 Crystal Palace (A), 1:2 Liverpool (H), 4:0 Bournemouth (A), 4:1 Gent (H), 2:2 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. West Ham: 2:0 (A), 2:2 (A), 2:1 (H), 3:5 n.E. (A), 2:1 (H)

Passen die Hammers nicht auf, stehen sie am Ende der Saison unter dem Strich. Derzeit rangiert West Ham vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Auswärts sammelten nur vier Teams weniger Zähler als die Gäste aus London (12 Punkte in 16 Spielen). Speziell das Etihad Stadium ist für die Irons eine Sperrzone: 16 Gastauftritte brachten vier Zähler ein.

Der eigene Angriff war über weite Strecken der Saison eine Schwachstelle. Neuerdings ist die Abwehr zu einer weiteren Baustelle geworden. Zwei der vergangenen vier Auswärtsspiele endeten mit vier Gegentreffern.

Manchester City mag für die Londoner eine Nummer zu groß sein, doch die Zeit der Ausreden ist vorbei. Über die letzten vier Ligaspiele feierten die Gäste nur einen Sieg. Ein Dreier gegen den Tabellenführer würde zu einem 7-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge führen.

Bis zum 27. Spieltag brachten die Hammers vier Eckbälle im gegnerischen Gehäuse unter. Seitdem gelangen den Gästen sechs Tore nach einer Ecke in ebenso vielen Partien. Knapp 30 Prozent der Tore (11/37) erzielten die Irons nach einem Standard.

City weiß das in aller Regel zu verhindern: Nur West Ham (4) kassierte weniger Gegentore nach einem ruhenden Ball als Man City (6).

Unser Manchester City - West Ham Tipp: Manchester City Über 2,5 Tore

West Ham startet mit einem Torverhältnis von minus 10 in diese Partie - der Tabellenführer aus Manchester beeindruckt mit einer Tordifferenz von plus 54. Trat die Guardiola-Elf an einem Mittwoch an, gestaltete sie 24 Spiele in Folge siegreich. Das ist die längste Serie an einem bestimmten Wochentag in der Premier League. Wir erwarten einen dominanten Auftritt der Hausherren, die eine verunsicherte Hintermannschaft von West Ham bestrafen werden.