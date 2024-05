Manchester City - West Ham Tipp, Prognose, Quoten 19.5.24

Unser Manchester City - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.05.2024 lautet: Den Citizens fehlen noch drei Punkte für die vierte PL-Meisterschaft in Serie. Im Wett Tipp heute spricht am Ende auch wirklich alles für einen Heimsieg.

Am Dienstag musste Manchester City im Nachholspiel bei Angstgegner Tottenham ran. Bei keinem anderen Gegner hatte Pep Guardiola als Coach der Skyblues in sieben Gastspielen so viele Niederlagen kassiert (5). Dieses Mal gaben sich die Citizens aber keine Blöße und siegten mit 2:0. Vor dem letzten Spieltag hat der Titelverteidiger nun alle Trümpfe in der Hand. Der Vorsprung auf Arsenal beträgt zwei Punkte. Mit einem Heimsieg gegen West Ham würde City mit vier Premier-League-Titeln in Serie eine neue Bestmarke aufstellen.

Darum tippen wir bei Manchester City vs West Ham auf “Sieg Manchester City mit HC -2″:

Man City ist seit 22 Liga-Spielen ungeschlagen

West Ham steht in der Rückrundentabelle lediglich auf Rang 15

Seit 16 PL-Duellen warten die Hammers auf einen Sieg gegen die Skyblues

Manchester City vs West Ham Quoten Analyse:

Manchester City vs West Ham Prognose: Auch die Defensive der Skyblues steht

Schon im letzten Jahr sicherte sich Manchester City den PL-Titel durch die größte Konstanz aller Teams im Endspurt. Auch in dieser Spielzeit lassen die Männer von Coach Pep Guardiola in der zweiten Saisonhälfte kaum noch Punkte liegen. Mit dem 2:0 bei den Spurs am Dienstag sind die Citizens schon seit 22 Liga-Spielen ungeschlagen und kassierten gerade mal ein Gegentor in den letzten sechs Pflichtspielen. Durch das Aus im Viertelfinale der Königsklasse konnten sich die Skyblues noch besser auf die Liga konzentrieren.

Doch gegen Angstgegner Tottenham hatte Man City lange Zeit große Mühe. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte Stefan Ortega sein Team nicht mit einer Weltklasse-Parade gegen Heung-Min Son beim Stand von 1:0 gerettet. So schleichen sich bei Manchester durchaus auch immer wieder mal Überheblichkeit und Unkonzentriertheiten ins Spiel ein. Nach dem letzten Spieltag in der Premier League steht für City dann noch das Finale im FA Cup gegen Manchester United an.

West Ham wollte in dieser Saison eigentlich zum vierten Mal in Folge das Ticket fürs internationale Geschäft buchen. Nach der Hinrunde lag der Verein aus dem Osten der Hauptstadt auf Platz 6 mit 33 Punkten auch noch gut im Rennen. In der Rückserie läuft bei den Männern von Coach David Moyes aber nicht mehr viel zusammen. Von 18 Partien in der zweiten Saisonhälfte konnte man nur vier gewinnen (7U, 7N). Damit steht der WHUFC in der Rückrundentabelle lediglich auf Platz 15.

Eine Serie von gerade mal einem Punkt aus vier Liga-Partien ging am Wochenende mit einem 3:1-Heimsieg gegen Kellerkind Luton Town zu Ende. So steht West Ham nach 37 Runden auf dem 9. Platz und hat fünf Zähler Rückstand auf Platz 7, der im Falle eines Pokalsiegs von Man City immerhin noch für die UEFA-Conference-League reichen würde. So steht schon jetzt fest, dass David Moyes nach 198 Spielen als Cheftrainer der Hammers mit Saisonende seinen Hut nehmen muss.

Manchester City - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Tottenham (A), 4:0 Fulham (A), 5:1 Wolverhampton (H), 2:0 Nottingham (A), 4:0 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:1 Luton Town (H), 0:5 Chelsea (A), 2:2 Liverpool (H), 2:5 Crystal Palace (A), 1:1 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs West Ham: 3:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (A), 2:2 (A), 2:1 (H)

Seit 16 Premier-League-Spielen und einem 1:2 daheim im September 2015 ist Manchester City ohne Niederlage gegen West Ham (13S, 3U). Die Hammers haben auch 15 der letzten 17 Gastspiele bei den Skyblues verloren (1S, 1U). Die Männer aus Stratford konnten im Etihad in 17 Versuchen nie zu Null spielen. Das Hinspiel in London ging mit 3:1 an Man City. Der WHUFC kassierte in den letzten vier PL-Auswärtspartien insgesamt 15 Gegentreffer.

Nur Arsenal kann dem Favoriten die erfolgreiche Titelverteidigung noch streitig machen. Dafür müssten die Gunners ihr Heimspiel gegen Everton gewinnen und hoffen, dass Man City gegen West Ham keinen Dreier holt. Diesen Matchball werden die Skyblues aber nicht liegen lassen. Sicher können die Hammers eigentlich befreit aufspielen, doch die Formkurve der Gäste und der direkte Vergleich machen wenig Hoffnung auf etwas Zählbares. Zudem sind die Citizens in dieser Saison immer noch ohne PL-Heimpleite und haben Glücksbringer Rodri am Start, mit dem man seit 49 Liga-Partien ungeschlagen ist. Am Ende spricht sogar alles für einen deutlichen Sieg der Hausherren.