Manchester City - Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester City - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.05.2024 lautet: Spielerisch ist der amtierende englische Meister den Gästen aus den West Midlands deutlich überlegen. Alles andere als ein klarer Heimsieg würde in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen.

Manchester City spielte zuletzt im englischen Oberhaus stark auf und holte fünf Siege am Stück. Der vergangene Spieltag führte bei Nottingham Forest zu einem soliden 2:0-Triumph. Wolverhampton feierte kürzlich nach sechs sieglosen PL-Duellen (2U, 4N) einen knappen 2:1-Erfolg gegen Luton Town.

Ähnlich der Wettanbieter-Einschätzung sehen auch wir die Hausherren aus Manchester in der Favoritenrolle. Für „Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore“ gewährt Betano eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Manchester City vs Wolverhampton auf „Sieg Manchester City & Unter 4,5 Tore“:

Manchester City vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt ist sehr deutlich eingepreist. Die Wettanbieter gehen von einem klaren Sieg des derzeitigen Tabellenzweiten aus Manchester aus. Der Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,10 bewertet.

Nur einen der vergangenen fünf Gastauftritte im Etihad Stadium gewannen die Gäste aus Wolverhampton. Wer dennoch an einen weiteren Triumph glaubt, darf sich bei vielen Sportwettenanbietern über teilweise mehr als den 20-fachen Wetteinsatz freuen. Im Allgemeinen rechnen die Buchmacher mit mindestens drei Toren, gehen aber davon aus, dass die Hausherren diese erzielen.

Manchester City vs. Wolverhampton Prognose: Stellen die Wolves dem Meister ein Bein?

Nach dem Ausscheiden in der Champions League liegt bei den Mannen von Trainer Pep Guardiola der Fokus klar auf der Premier League.

Mit 79 erbeuteten Punkten haben die Skyblues einen Zähler weniger als Tabellenführer Arsenal auf dem Konto. Da die Citizens ein Spiel weniger absolviert haben, haben sie die Titelverteidigung selbst in der Hand.

Nur beim 0:0 gegen Arsenal wurde zu Hause ein Treffer verpasst. Zwölf der bisherigen 17 Spiele im eigenen Stadion führten zu weniger als 4,5 Toren. Erling Haaland ist mit 21 Treffern der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Bei seinen letzten drei Liga-Auftritten verbuchte er jeweils ein Tor.

Manchester City - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Wolverhampton konnte sich gegenüber dem Vorjahr nach aktuellem Stand um zwei Ränge verbessern und kletterte auf Platz 11. Zuletzt wurde ein Negativtrend von sechs sieglosen Liga-Duellen beendet. Ob das 2:1 gegen Luton Town für neuen Aufwind sorgt, bleibt abzuwarten. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mittlerweile auf 21 Punkte angewachsen. In Bezug auf den Klassenerhalt muss sich die Elf von Trainer Gary O‘Neil keine Gedanken machen. Die letzten drei Spieltage gegen Man City, Crystal Palace und Liverpool können entspannt angegangen werden.

Auswärts legten die Wolves kürzlich Probleme an den Tag und holten nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Fernduellen. Die Offensive verpasste in zwei der vier Ansetzungen einen eigenen Treffer und wird sich deutlich steigern müssen, um gegen die Citizens zu bestehen. Zudem steht die Abwehr in der Fremde mit 28 Gegentoren auf wackeligen Beinen. Mehr als 75 Prozent der Auswärtspartien brachten weniger als 4,5 Tore mit sich. Bet365 bietet deutschen Kunden die Chance, ihren Manchester City Wolverhampton Tipp steuerfrei zu spielen. Darüber hinaus werden Neukunden mit offenen Armen empfangen und dürfen sich über den Happybet Neukundenbonus von bis zu 100 Euro freuen.