Manchester City - Young Boys Tipp, Prognose, Quote | 07.11.

Unser Manchester City - Young Boys Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 07.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute steht der Sieg der Hausherren nicht wirklich in Frage. Es geht nur um die Höhe des Erfolges.

Ab Ende September kassierte Manchester City ganz ungewohnt in vier Pflichtspielen drei Niederlagen. Dadurch mussten die Citizens auch die Tabellenführung in der Premier League abgeben. Inzwischen läuft bei den Skyblues aber alles wieder nach Plan. Sowohl in der heimischen Liga als auch in der Königsklasse steht die Truppe von Coach Pep Guardiola ganz oben. Am Dienstag empfängt Man City in der Champions League die Young Boys. Mit einem Sieg zieht der englische Meister vorzeitig in die nächste Runde ein.

Wir haben keine Zweifel am Erfolg der Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten die Wette „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Young Boys auf „Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore“:

Man City ist seit 27 Europapokal-Heimspielen ungeschlagen

Die Skyblues haben gerade mal 2 der letzten 32 CL-Gruppenspiele verloren

Die Youngs Boys sind in der Gruppenphase der Königsklasse noch ohne Auswärtssieg

Manchester City vs Young Boys Quoten Analyse:

Im heimischen Etihad Stadium ist der amtierende Premier-League-Meister und Königsklassen-Champion fast immer der klare Favorit. Gegen den Schweizer Titelträger fällt der Unterschied sogar noch deutlicher aus.

Die Buchmacher bezahlen für einen Heimsieg lediglich Quoten im Schnitt von 1,08. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit astronomisch hohen Durchschnittsquoten von 33,1 belohnt. Wer bei dieser Partie etwas ins Risiko gehen möchte, könnte dafür Gratiswetten & Freebets nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Young Boys Prognose: Das Etihad ist eine Festung

Neben Josko Gvardiol (90 Mio. Euro) und Matheus Nunes (62 Mio. Euro) war im Sommer Jeremy Doku (60 Mio. Euro) einer der Königstransfers von Manchester City. Dabei hatte der Belgier für Stade Rennes nur zwölf Tore in 92 Partien erzielt. Beim 6:1-Sieg gegen Bournemouth bereitete Doku als siebter Spieler der Premier-League-Historie gleich vier Treffer vor und netzte zudem selbst nochmal ein. So muss sich Coach Pep Guardiola in der Offensive nicht immer nur auf Erling Haaland verlassen.

Im Mittelfeld ist Sechser Rodri unersetzbar. In der Premier League haben die Skyblues mit 28 Treffern die beste Offensive und mit acht Gegentoren die beste Defensive. Bei den letzten sechs CL-Teilnahmen hat City immer die Gruppe gewonnen. Zudem ist die Mannschaft seit 17 Partien in der Königsklasse und 27 internationalen Heimspielen (25S, 2U) ungeschlagen. In den jüngsten 20 CL-Matches im heimischen Etihad gab es 19 Siege, bei einem 0:0 gegen Sporting Lissabon. Insgesamt ging Manchester nur in zwei der jüngsten 32 Gruppenspiele der Königsklasse als Verlierer vom Feld (24S, 6U).

WETT-NEWS BEI SPORT1

In den vergangenen Jahren hatten die Young Boys die Schweizer Liga oft klar dominiert und die Konkurrenz auch meistens deklassiert. Auch im vergangenen Jahr hatte Bern am Saisonende 16 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. In dieser Saison tun sich die Gelb-Schwarzen bisher aber noch schwer. Ende September setzte es mit dem 1:2 bei St. Gallen die erste Niederlage. Nach dem 4:1 am Samstag in Winterthur hat der Meister erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Tabellenführung in der Liga übernommen.

Zu Gast in Winterthur bestach YB endlich mal wieder durch seine Qualität und Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Grundsätzlich wirft man dem Team von Raphael Wicky vor, zu selten das eigentliche Potenzial abzurufen. Zudem spiele die Mannschaft zu wenig attraktiv. Zum dritten Mal steht der Verein in der CL-Gruppenphase. Einen Auswärtssieg gab es in dieser Phase des Wettbewerbs noch nie (2U, 5N).

Manchester City - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 6:1 Bournemouth (H), 3:0 Manchester United (A), 3:1 Young Boys (A), 2:1 Brighton (H), 0:1 Arsenal (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 4:1 Winterthur (A), 2:0 Rapperswil-Jona (A), 1:1 Lugano (A), 1:3 Manchester City (H), 0:0 Zürich (H)

Letzte Spiele Manchester City vs Young Boys: 3:1 (A)

Beide Teams waren im Hinspiel erstmals aufeinandergetroffen. Die Young Boys hielten mit einem kompakten Defensiv-Block lange ganz ordentlich dagegen und gingen mit einem 0:0 in die Pause. Am Ende ging der Sieg aber doch verdient an die Citizens. Bern kommt auf elf Duelle gegen englische Teams. Die Bilanz steht hier bei zwei Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen. In fünf Gastspielen auf der Insel schaffte YB nur zwei Remis, bei drei Pleiten.

Manchester City hat die ersten drei CL-Gruppenspiele der laufenden Saison jeweils mit 3:1 gewonnen. Folgt am Dienstag das nächste 3:1 für die Skyblues, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 12,0. Vor einem Tipp bei diesem Bookie sollten sich Neukunden den Interwetten Sportwetten Bonus nicht entgehen lassen.

Unser Manchester City - Young Boys Tipp: Sieg Manchester City & Über 3,5 Tore

Der Man-City-Motor läuft aktuell wieder auf Hochtouren. Die Truppe von Pep Guardiola bekommt im Moment ihre Qualität wieder perfekt auf den Rasen. Dem dürften die Young Boys nicht viel entgegensetzen können. Schon das Hinspiel in Bern ging klar an die Citizens. Die Gäste werden sich wieder in Schadensbegrenzung versuchen. Am Ende werden aber trotzdem ein paar Tore fallen und der Sieg wird an die Hausherren gehen.