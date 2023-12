Manchester United - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser Manchester United - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir den deutschen Rekordmeister leicht im Vorteil. Wir sehen mehr als ein Tor im Netz der Gastgeber zappeln.

Die Bayern stehen mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen auf dem ersten Platz der Gruppe A der Champions League. Im Hinspiel gegen Manchester United konnten die Fans einen sehr kurzweiligen 4:3 Sieg des Teams aus München bewundern.

Wir erwarten wieder ein Spiel mit einigen Toren und vertrauen der Defensive von Manchester United nicht unbedingt. Daher entscheiden wir uns für eine „Bayern über 1,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Bayern auf „Bayern über 1,5 Tore“:

Manchester United musste in den ersten fünf Spielen der Champions League 14 Gegentreffer hinnehmen.

Bayern München ist seit 39 Spielen in Folge in der Champions League Gruppenphase ungeschlagen.

Manchester United konnte erst zwei der zwölf Duelle mit den Bayern in der Champions League gewinnen.



Manchester United vs Bayern Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen keinen wirklichen Favoriten im kommenden Duell zwischen Manchester United und den Bayern. So bekommt der deutsche Rekordmeister auf dem Drei-Wege-Markt eine nur minimal niedrigere Quote von 2,38 im Vergleich zur Siegquote für Manchester in Höhe von 2,64 zugewiesen.

Als wahrscheinlichster Torschütze in der Partie wird wenig überraschend Harry Kane von Bayern München gesehen, der mit einer Quote von 2,10 noch vor United Stürmer Rasmus Hojlund mit einer Quote in Höhe von 2,52 steht.

Wer an den 23. Treffer im 20. Spiel des englischen Stürmers im Kader des FC Bayern München glaubt, sollte für einen Tipp darauf den tollen NEObet Sportwetten Bonus verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Bayern Prognose: Bekommen die Red Devils die benötigte Schützenhilfe?

Manchester United spielt bisher eine durchwachsene Saison in der englischen Premier League und eine schwache Saison in der laufenden Champions League. Während es in der ersten englischen Liga immerhin noch für Platz 6 in der Tabelle reicht, steht das Team von Trainer Erik ten Hag in der europäischen Königsklasse mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen auf dem letzten Platz der Gruppe.

So benötigen die Red Devils selbst bei einem Sieg gegen die Bayern ein Unentschieden im Parallelspiel zwischen Kopenhagen und Galatasaray, um sich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Das vermeintliche englische Spitzenteam stellt die sechstschwächste Defensive der gesamten Champions League, steht jedoch mit im Schnitt 2,4 erzielten Treffern pro Partie auch unter den Top Ten aller Teams.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Es gibt wohl kaum eine schwierigere Aufgabe im Profifußball als ein Gruppenspiel in der Champions League gegen die Bayern zu gewinnen. Die letzte Niederlage liegt fünf Jahre zurück. 19 Auswärtsspiele in der Gruppenphase der Champions League in Folge ohne Niederlage (17S 2U) sind natürlich laufender Rekord. Die letzten acht Gastspiele konnten allesamt gewonnen werden.

In der heimischen Liga läuft es für die Münchner gut, jedoch nicht überragend. Momentan belegt man nach der bitteren 1:5 Klatsche gegen Frankfurt nur den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Leverkusen. Neuzugang Harry Kane schlug jedoch wie erhofft voll ein und erzielte in seinen ersten 13 Bundesligaspielen unglaubliche 18 Tore.

Manchester United - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Bournemouth (H), 2:1 Chelsea (H), 0:1 Newcastle (A), 3:3 Galatasaray (A), 3:0 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:5 Frankfurt (A), 0:0 Kopenhagen (H), 1:0 Köln (A), 4:2 Heidenheim (H), 2:1 Galatasaray (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Bayern: 3:4 (A), 1:3 (A), 1:1 (H), 3:2 (H), 1:2 (A).



Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich der beiden Traditionsklubs. In zwölf gespielten Pflichtspielen konnten die Münchner fünf Siege einfahren, während United nur zweimal gewinnen konnte. Fünf Spiele endeten mit einem Unentschieden. Im Schnitt fielen in den direkten Duellen zwischen Bayern und den Red Devils 3,00 Tore.

Vor allem im Kombinationsspiel konnten die Bayern in der laufenden Champions League bisher die gewohnte Dominanz versprühen. So liegen die Münchner im Schnitt beim Ballbesitz mit 58 Prozent, bei der Passgenauigkeit mit 87 Prozent und bei den erfolgreichen Dribblings pro Partie mit 13,8 jeweils unter den Top Ten.

Wer auf einen Sieg der Münchner tippen möchte, sollte sich eine Kombination mit einer „Über 2,5 Tore“-Wette durch den Kopf gehen lassen. Die Defensive der Red Devils ist in diesem Jahr bisweilen ziemlich löchrig.

In den letzten fünf Ligaspielen der Bayern fielen zudem im Schnitt fast fünf Treffer. Wer kein Risiko bei einem Tipp auf das Spiel zwischen Manchester United und Bayern eingehen möchte, kann ganz einfach die tolle NEObet Freiwette ohne Einzahlung nutzen.

Unser Manchester United - Bayern Tipp: Bayern über 1,5 Tore

Die Defensive der Red Devils in dieser Champions League Gruppenphase zeigte sich bisher in einem desolaten Zustand. In einem Spiel, in dem ein Sieg Pflicht ist, werden die Männer aus England irgendwann ihr Heil in der Offensive suchen müssen, was Räume für den abgezockten Gegner aus München öffnen wird. Die Bayern konnten zudem in vier der letzten fünf Spiele gegen Manchester United mindestens zwei Tore erzielen.