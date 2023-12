Manchester United – Bournemouth Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester United - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.12.2023 lautet: Noch nie hat Bournemouth bei Manchester United gewonnen (1U, 5N). In unserem Wett Tipp heute bleibt diese Bilanz weiterhin unangetastet.

Vier der jüngsten fünf Premier-League-Spiele endeten für Manchester United siegreich. Diesen Erfolgen steht lediglich das 0:1 in Newcastle gegenüber. Auch der AFC Bournemouth präsentierte sich kürzlich auf der Höhe und holte zehn Punkte aus den letzten vier Spieltagen. Im Old Trafford schätzen wir die Gastgeber aber als stärker ein.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Bournemouth auf „Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore“:

Man United gewann 3 der letzten 4 Heimspiele im englischen Oberhaus.

Bournemouth verlor alle Auswärts-Begegnungen gegen Mannschaften der vorderen Tabellenhälfte mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Die Red Devils haben keines der 6 Heimspiele gegen den Underdog verloren (5S, 1U). 4 der 6 Begegnungen brachten mindestens 3 Tore mit sich.

Manchester United vs Bournemouth Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum Drei-Weg-Markt fällt, wird recht schnell deutlich, dass die Gastgeber als heißer Kandidat auf drei Punkte fungieren. Eine Manchester United Bournemouth Wettquote von durchschnittlich 1,50 untermauert diese Tatsache.

Die Gäste verzeichneten zwar kürzlich einen deutlichen Aufwärtstrend, dürften aber aufgrund der Vergangenheits-Werte keinen leichten Stand im Old Trafford haben. Ein Großteil der Wettanbieter in unserem Sportwetten Vergleich geht von drei oder mehr Toren aus und tendiert zu einem offensiv geführten Kräftemessen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Bournemouth Prognose: Bricht Bournemouth den Fluch des Old Trafford?

Immer wieder stand Manchester-United-Coach Erik ten Hag in der Kritik, ihm fehlte die Nähe zur Mannschaft. Die Leistungen in der Premier League belehrten aber zuletzt den einen oder anderen Kritiker eines Besseren. Vier der vergangenen fünf Spieltage wurden nämlich siegreich gestaltet. Lediglich das 0:1 in Newcastle ist als Misserfolg zu betrachten.

In der Tabelle eroberten die Red Devils, aufgrund des 2:1 über Chelsea am vergangenen Spieltag, Platz 6 und haben mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Manchester City wieder Anschluss zu den Champions-League-Rängen.

Ein Umstand, der nicht zuletzt auf starke Heim-Leistungen zurückzuführen ist. Neun Punkte aus vier Ansetzungen im Old Trafford sprechen für sich. Trotz allem zeichnen sich mit elf Gegentoren in acht Heimspielen defensive Probleme ab.

Im Schnitt fallen pro Liga-Begegnung im Old Trafford 2,63 Tore. Alle vier Heimsiege kamen jeweils nur mit einem Treffer Unterschied zustande.

Manchester United - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Chelsea (H), 0:1 Newcastle (A), 3:3 Galatasaray (A), 3:0 Everton (A), 1:0 Luton Town (H).

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 2:0 Crystal Palace (A), 2:2 Aston Villa (H), 3:1 Sheffield United (A), 2:0 Newcastle (H), 1:6 Manchester City (A).

Letzte Spiele Manchester United vs. Bournemouth: 1:0 (A), 3:0 (H), 5:2 (H), 0:1 (A), 4:1 (H).

Der AFC Bournemouth legte einen katastrophalen Saisonstart hin und holte nur drei Punkte aus den ersten neun Spielen. Trotz der schwachen Ausbeute hielten die Verantwortlichen an Andoni Iraola als Trainer weiterhin fest und stärkten ihm den Rücken. Eine Vorgehensweise, die sich mittlerweile ausgezahlt hat. Vier der jüngsten sechs PL-Partien brachten jeweils drei Punkte mit sich (1U, 1N). In der Tabelle verbesserten sich die Cherries auf Platz 15 und bauten ein Polster von neun Punkten zur Abstiegszone auf.

Nachdem die ersten fünf Begegnungen in den Stadien des Gegners nur einen mageren Zähler mit sich gebracht hatten, standen zuletzt zwei Siege in der Fremde zu Buche. Dennoch muss fairerweise erwähnt werden, dass beide Erfolgserlebnisse gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte erzielt wurden. Gegen Liverpool (1:3), Manchester City (1:6) und Brighton (1:3), alles Konkurrenten auf den Plätzen 1 bis 8, stehen teils sehr deutliche Niederlagen zu Buche. 86 Prozent der Auswärts-Partien in der Premier League absolvierte der Tabellen-15. mit drei oder mehr Toren.

Unser Manchester United – Bournemouth Tipp: Sieg Manchester United & Über 2,5 Tore

Sowohl Manchester United als auch Bournemouth präsentierten sich zuletzt auf der Höhe und wussten auf nationaler Ebene zu überzeugen. Nur einen mageren Zähler holten die Cherries in den vergangenen sechs Duellen im Old Trafford (1U, 5N). Zwei der vergangenen drei Aufeinandertreffen in Manchester brachten mehr als 4,5 Tore mit sich und lassen uns auch diesmal auf eine offensive Angelegenheit schließen.