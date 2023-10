Manchester United - Brentford Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester United - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 07.10.2023 lautet: Im Duell zwischen Manchester United und Brentford trifft sich das Mittelmaß der diesjährigen Premier League. Wir erwarten aufgrund schwankender Offensiven nicht allzu viele Tore.

Die Red Devils empfangen die Bees aus London im altehrwürdigen Old Trafford, in dem schon legendäre Fußball-Schlachten ausgetragen wurden. Es mag mehr als zweifelhaft erscheinen, ob die anwesenden Fans Zeuge eines solchen Leckerbissens werden, becklerten sich beide Teams in der laufenden Saison bisher nicht gerade mit Ruhm.

Aufgrund des Heimvorteils sehen wir Manchester in einer leichten Favoritenrolle und entscheiden uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Brentford auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Brentford schoss in den letzten 3 Ligaspielen nur 2 Tore, genau wie Manchester United.

Manchester United erzielte 5 der insgesamt 7 Saisontreffer vor heimischer Kulisse.

Brentford konnte in den ersten 7 Spielen der Saison erst einmal eine weiße Weste bewahren.

Manchester United vs Brentford Quoten Analyse:

Die Red Devils gehen als klarer Favorit in die kommende Begegnung, zumindest sehen das die besten Bookies so und vergeben für einen Heimsieg eine Quote von nur 1,67. Einem Sieg des Außenseiters aus London wird mit einer Gewinnquote von 4,50 nur eine geringe Chance beigemessen. Ein erfolgreicher Tipp auf ein Remis vervierfacht den Wetteinsatz.

Als wahrscheinlichste Endergebnisse werden ein 1:0, ein 2:1 oder ein 1:1 mit jeweils einer Gewinnquote von 8,25 gesehen. Wer eine solche Risiko-Wette abgeben möchte, könnte den Happybet Bonus in Erwägung ziehen, um das Verlustrisiko so gering wie möglich zu halten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Brentford Prognose: Wird Brentford zum Stolperstein für Erik ten Hag?

Nur neun Punkte aus den ersten sieben Saisonspielen, dazu gesellen sich zwei Auftakniederlagen in der diesjährigen Champions League - die Luft für Cheftrainer Erik ten Hag wird langsam aber sicher dünn in Manchester. Die Offensive der Red Devils kommt mit sieben Toren in den ersten sieben Spielen kaum bis gar nicht ins Rollen und auch die Defensive kann, mit elf Gegentreffern, nur als mittelmäßig bezeichnet werden.

Mit nur 45,7 gewonnenen Zweikämpfen pro Spiel stellt Manchester United die drittschwächste Defensive im Kampf um den Ball. Dazu gesellt sich eine Flanken-Genauigkeit von 17 Prozent (Platz 19), die bezeichnend für die schwache Ausbeute vor dem gegnerischen Kasten ist. Top-Stürmer Marcus Rashford konnte erst einen Treffer in der laufenden Saison markieren. Ein wenig Hoffnung könnte geben, dass der Engländer seine letzten vier Premier-League-Treffer gegen ein Team aus London erzielen konnte.

Der FC Brentford steht mit sieben Punkten auf Platz 14 der englischen Tabelle und kann als Remis-König der Premier League bezeichnet werden. Vier der ersten sieben Spiele endeten unentschieden, von denen in den letzten drei sogar jeweils eine Führung verspielt wurde.

An defensivem Einsatz mangelt es den Bees zudem nicht. Mit 53 gewonnenen Zweikämpfen und 11,4 erfolgreichen Tacklings pro Spiel steht Brentford im Ligavergleich jeweils im obersten Tabellenviertel. Mit 34 Prozent Flanken-Genauigkeit schlägt man das runde Leder sogar am genauesten, kann dies jedoch bisher in zu wenig Tore ummünzen.

Manchester United - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:3 Galatasaray (ECL, H), 0:1 Crystal Palace (H), 3:0 Crystal Palace (Pokal, H), 1:0 Burnley (A), 3:4 Bayern (ECL, A)

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:1 Nottingham (A), 0:1 Arsenal (Pokal, H), 1:3 Everton (H), 0:1 Newcastle (A), 2:2 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Brentford: 1:0 (H), 0:4 (A), 3:0 (H), 1:3 (A), 2:1 (H)

Der direkte Vergleich der beiden Kontrahenten kann nur bedingt Aufschluss über das kommende Matchup geben, so fand ein Großteil der 17 Duelle vor über 70 Jahren statt. Nur vier Spiele gingen in diesem Jahrtausend über die Bühne, von denen Manchester United drei gewinnen konnte und sich nur einmal auswärts geschlagen geben musste. Beide Heimspiele wurden dabei ohne Gegentor gewonnen.

Ein weiterer Heimsieg gegen Brentford wäre nicht nur für Trainer Erik ten Hag wichtig, welcher übrigens mit 2,03 pro Spiel die meisten Punkte im Schnitt aller Trainer der Red Devils, die länger als ein Jahr im Amt waren, einsammeln konnte und somit vermutlich trotz der schwachen Ergebnisse zuletzt noch halbwegs fest im Sattel sitzen dürfte. Wettfreunde finden in unserer Übersicht Buchmacher mit Gratiswetten & Freebets.

Unser Manchester United - Brentford Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

In Begegnungen mit Beteiligung von Manchester United fallen in der laufenden Saison im Schnitt 2,6 Tore, bei denen von Brentford 2,8 Tore. Wir glauben, dass Manchester United auch im dritten Heimspiel in Folge nicht als Verlierer vom Platz gehen wird, sehen aufgrund der schwachen Offensiven aber nicht allzu viele Bälle im Netz zappeln.