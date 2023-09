Manchester United - Crystal Palace Tipp, Prognose, Quoten

Unser Manchester United - Crystal Palace Tipp zum EFL Cup Spiel am 26.09.2023 lautet: Im ehrwürdigen Old Trafford sehen wir die Gastgeber in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg.

Mit Ruhm haben sich die Mannen von Trainer Erik ten Hag kürzlich beim FC Burnley nicht bekleckert. Dennoch reichten am Ende 38 Prozent Ballbesitz aus, um sich dank des Geniestreichs von Bruno Fernandes mit 1:0 durchzusetzen. Auf heimischem Boden kamen die Eagles kürzlich nur zu einem torlosen Remis gegen Fulham. In einem Duell auf Augenhöhe mangelte es am Ende an der letzten Entschlossenheit im Abschluss.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Manchester United“ zu einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Crystal Palace auf „Sieg Manchester United“:

8 der vergangenen 9 Premier-League-Heimspiele gestaltete die Ten-Hag-Elf siegreich (1N).

Die Adler hingegen konnten nur eines der letzten 6 Liga-Auswärtsduelle gewinnen (2U, 3N).

16 der jüngsten 23 Kräftemessen mit Crystal Palace gingen im Old Trafford an die Red Devils (3U, 4N).

Manchester United vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt bringt die Gastgeber aus Manchester als klaren Anwärter auf den Sieg zum Vorschein. Eine Tatsache, die anhand einer Manchester United Crystal Palace Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,60 bestätigt wird.

Zwei der vergangenen vier Duelle im Old Trafford entschieden die Eagles jedoch für sich. Mit einem erneuten Triumph ist laut Buchmacher-Bewertung nicht zu rechnen. Wer trotzdem entgegen der Einschätzung der Bookies in unserem Sportwetten Anbieter Vergleich tippen möchte, darf sich im Erfolgsfall über den bis zu fünffachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs. Crystal Palace Prognose: Sorgen die Mannen aus der Hauptstadt für eine Überraschung?

Nach zwei Niederlagen am Stück konnten die Red Devils am vergangenen Samstag im Oberhaus des englischen Fußballs ein Erfolgserlebnis beim FC Burnley verbuchen. Ob der dritte Saisonsieg jedoch für Selbstvertrauen sorgt, bleibt abzuwarten. Immerhin kletterten die Mannen von Trainer Erik ten Hag auf Platz 9 der Tabelle, zeigen aber weiterhin fünf Punkte Rückstand zum internationalen Geschäft auf.

Inwiefern der Disput zwischen dem Übungsleiter und Youngster Jadon Sancho weiterhin für Unruhe sorgt, bleibt abzuwarten. War einst noch eine Rückkehr des 23-Jährigen nach seiner Suspendierung kaum denkbar, schloss ten Hag diese nach dem Spiel in Burnley zumindest nicht mehr gänzlich aus.

Nur eines der letzten 21 Premier-League-Heimspiele hat der amtierende EFL-Cup-Gewinner verloren (17S, 3U). Die Liga-Heimstärke soll nun auch im Pokal auf den Platz gebracht werden.

76 Jahre ist Palace-Coach Roy Hodgson mittlerweile. An Erfahrung mangelt es dem Übungsleiter, der zuvor unter anderem bei Inter Mailand, Liverpool bzw. als englischer Nationalcoach unterwegs war, nicht. Dennoch waren die in der aktuellen Spielzeit gezeigten Leistungen auf überschaubarem Niveau (2S, 2U, 2N).

Manchester United - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Burnley (A), 3:4 Bayern (A), 1:3 Brighton (H), 1:3 Arsenal (A), 3:2 Nottingham (H).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:0 Fulham (H), 1:3 Aston Villa (A), 3:2 Wolverhampton (H), 4:2 Plymouth (A), 1:1 Brentford (A).

Letzte Spiele Manchester United vs. Crystal Palace: 2:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 0:0 (A).

Nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele wurde saisonübergreifend mit einem Erfolgserlebnis beendet (2U, 3N). Lediglich in einer der vergangenen sechs Begegnungen in der Fremde wurde ein „Clean Sheet“ aufgezeigt. Die von Hodgson bevorzugte Viererkette präsentierte sich auf gegnerischem Boden nicht sattelfest.

Die Adler haben schon ein Match im EFL-Cup absolviert und setzten sich mit 4:2 bei Plymouth durch. Dabei zeigten die Gäste Moral und egalisierten einen 0:2-Rückstand. Seit 2019 sind die Kicker aus der Hauptstadt nicht mehr über die dritte Runde hinausgekommen. Obwohl der Pokal bekannterweise seine eigenen Gesetze schreibt, könnte sich die Nutzung des Interwetten Bonus für eine Manchester United Crystal Palace Wette auf den Underdog anbieten, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Manchester United - Crystal Palace Tipp: Sieg Manchester United

Die Red Devils bringen mit 882 Millionen Euro mehr als den 2,5-fachen Kader-Marktwert der Eagles auf die Waage. Darüber hinaus agiert die Elf von Trainer ten Hag vor heimischer Kulisse und wusste mal abgesehen von der Heimniederlage gegen Brighton (1:3) im Old Trafford durchaus zu überzeugen.