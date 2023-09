Manchester United - Crystal Palace Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Manchester United - Crystal Palace Tipp zum Premier League Spiel am 30.09.2023 lautet: Auf dem Papier stellt United im Duell gegen die Eagles das bessere Team, zeigte zu Beginn der Saison jedoch sehr schwankende Leistungen. In den vergangenen drei Pflichtspielen zeigte die Formkurve jedoch nach oben, sodass wir den englischen Rekordmeister favorisieren.

Es ist die zweite Begegnung der beiden Teams innerhalb von vier Tagen. Am vergangenen Dienstag reisten die Eagles aus London nach Manchester, um sich eine klare 0:3-Niederlage im EFL Cup abzuholen - nicht die besten Vorzeichen für das kommende Auswärtsspiel im Old Trafford. Crystal Palace konnte keines der letzten drei Spiele gewinnen (2N 1U).

Im gleichen Zeitraum kommt der englische Rekordmeister aus Manchester auf zwei Siege und eine knappe Niederlage im Champions League-Spiel in München, in dem die Mannen von United jedoch eine starke Partie machten. Wir sehen die Red Devils zwar als Favorit in das kommende Heimspiel gehen, empfehlen aber die Wette „Es fallen 2-3 Tore im Spiel“ mit einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Crystal Palace auf „Es fallen 2-3 Tore im Spiel“:

In den letzten drei Duellen zwischen den beiden Teams fielen zwei bis drei Tore pro Spiel.

In Partien von Manchester United fallen in dieser Saison im Schnitt 2,9 Tore.

In Spielen von Crystal Palace fallen in der aktuellen Spielzeit durchschnittlich 2,2 Tore.

Manchester United vs Crystal Palace Quoten Analyse:

Die Bookies sehen den Rekordmeister aus Manchester als klaren Favoriten. Das liegt vermutlich nicht zuletzt an dem eindeutigen Sieg der Red Devils vor ein paar Tagen. Die Heimsieg-Quote liegt bei 1,57, ein Tipp auf einen Auswärtssieg der Adler aus London bringt eine Höchstquote von 5,60. Bei einer Wette auf ein Unentschieden wird etwas mehr als das Vierfache des Einsatzes ausgezahlt.

Als wahrscheinlichste Endergebnisse werden ein 1:0, 2:0 oder 2:1-Heimsieg angesehen. Die Quoten dafür bewegen sich im Bereich von 7,30 bis 8,50. Wer auf eine Wiederholung des 3:0 Sieges von Manchester vom vergangenen Dienstag tippen möchte, wird mit einer Quote von 12,50 belohnt. Ein solcher Risiko-Tipp würde sich in Kombination mit dem Betano Bonus anbieten, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Crystal Palace Prognose: Kann United den zweiten Sieg binnen vier Tagen einfahren?

Manchester United ließ an den ersten sechs Spieltagen jeweils einem Sieg eine Niederlage folgen und steht mit neun Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle. So laufen die Mannen vom Rekordmeister den eigenen Ansprüchen, wie so oft in den letzten Jahren, wieder einmal hinterher.

Der letzte Titelgewinn in Englands oberster Spielklasse liegt mehr als zehn Jahre zurück und wurde noch mit Trainerlegende Sir Alex Ferguson erreicht. In der vergangenen Saison konnten sich die Red Devils den dritten Platz sichern und sich somit für die Teilnahme an der Champions League qualifizieren. Aus dem Titelrennen der Liga mussten sie sich jedoch schon recht früh verabschieden.

Crystal Palace startete sehr ausgeglichen in die laufende Spielzeit und steht mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und damit acht Punkten einen Platz hinter Manchester United auf Rang zehn der Tabelle.

Dabei haperte es vor allem in der Offensive. Mit nur sechs Treffern in den ersten sechs Spielen landen die Adler im Ligavergleich im unteren Drittel. Immerhin steht man mit nur sieben Gegentoren in der oberen Tabellenhälfte und fängt sich durchschnittlich nur 1,2 Gegentore pro Spiel ein.

Manchester United - Crystal Palace Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 Crystal Palace (Pokal, H), 1:0 Burnley (A), 3:4 Bayern (A), 1:3 Brighton (H), 1:3 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 0:3 Manchester United (Pokal, A), 0:0 Fulham (H), 1:3 Aston Villa (A), 3:2 Wolverhampton (H), 4:2 Plymouth (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Crystal Palace: 3:0 (Pokal, H), 2:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (H).

Bester Torschütze Manchesters in der laufenden Saison ist Kapitän Bruno Fernandes mit zwei Treffern und damit der einzige Red Devil, der mehrfach netzen konnte. Bei Crystal Palace führt Stürmer Odsonne Edouard die vereinsinterne Torjägerliste mit vier Treffern an und erzielte somit zwei Drittel aller Tore der Eagles.

Der direkte Vergleich der beiden Kontrahenten geht eindeutig an den Rekordmeister. Von 64 Pflichtspielen gewannen die Red Devils 41 und erzielten 115 Tore bei 56 Gegentoren. In der Premier League konnte Crystal Palace in 46 Begegnungen erst achtmal gewinnen (28N, 10U).

Wettneulingen, die auf Manchester United gegen Crystal Palace einen Tipp abgeben möchten, empfehlen wir die Nutzung des Betano Gutschein Codes.

Unser Manchester United - Crystal Palace Tipp: Es fallen 2-3 Tore im Spiel

Am Samstag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die teilweise mit offensiven Ladehemmungen zu kämpfen haben. Manchester United geht dabei mit etwas ansteigender Formkurve als Favorit in dieses Spiel und wird sich am Ende durchsetzen. Wir erwarten jedoch kein Torfestival, da vor allem Crystal Palace Schwierigkeiten haben wird, sich viele gute Torchancen zu erarbeiten.