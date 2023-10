Manchester United - FC Kopenhagen Tipp, Prognose & Quoten

Unser Manchester United - FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 24.10.2023 lautet: Kopenhagen hat noch keinen Sieg errungen. Stattdessen gaben die Dänen jeweils eine Führung aus der Hand. Die Red Devils starteten mit zwei Niederlagen.

Manchester United hat einen fatalen Fehlstart in die CL-Gruppenphase hingelegt. Nach Niederlagen gegen Bayern (3:4) und Galatasaray (2:3) muss am 3. Spieltag unbedingt ein Sieg her, um Kontakt zu den ersten beiden Plätzen zu halten. Allerdings haben die Red Devils in dieser Saison weder in der Liga noch europäisch überzeugen können.

Bisher gelang dem FC Kopenhagen in keinem der vier CL-Auswärtsspiele gegen ein Team aus der Premier League ein Sieg (1 Remis, 3 Niederlagen). Unser Wett Tipp heute lautet dennoch: „Sieg FC Kopenhagen (HC +2)“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Manchester United vs FC Kopenhagen auf „Sieg FC Kopenhagen (HC +2)“:

Kopenhagen hat gegen dieselbe Konkurrenz deutlich weniger erwartbare Gegentore (1,9 xGA) als United (4,9 xGA) zugelassen.

Die Red Devils haben weder in der Liga noch der Königsklasse ein Spiel mit mindestens 2 Toren Differenz gewonnen.

Kopenhagen hat an den ersten beiden Spieltagen jeweils die Führung übernommen.

Manchester United vs FC Kopenhagen Quoten Analyse:

Rein qualitativ betrachtet befinden sich im Kader der Red Devils deutlich stärkere Spieler als im Team des dänischen Vertreters. Logischerweise nutzen die besten Wettanbieter diesen Grund für ihre Quotenverteilung und bewerten einen Sieg der englischen Hausherren mit Quoten bis 1,37.

Zudem hat der FC Kopenhagen nur eines seiner letzten zwölf Champions-League-Spiele gewonnen, sodass Siegquoten von 8,00 bis 8,80 als realistisch eingestuft werden können. Allerdings gibt dieses Spiel eine gute Möglichkeit, den Außenseiter mit einem Handicap zu favorisieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs FC Kopenhagen Prognose: Schwierige Saison der Red Devils

Erik ten Hag hat mit seiner Mannschaft einen äußerst wackeligen Start in die Spielzeit 2023/24 hinter sich. Innerhalb der Premier League reichen 15 Punkte aus den ersten neun Ligaspielen nur für den achten Tabellenplatz. Auf europäischem Niveau hat Manchester United seine ersten beiden Partien verloren.

Sollte aus dem Duell mit dem FC Kopenhagen die dritte Niederlage in Folge resultieren, wäre das ein Novum in der traditionsreichen Historie von Manchester United. Inklusive der vergangenen Spielzeit auf höchster europäischer Ebene hat United bereits drei CL-Niederlagen in Folge kassiert.

Der katastrophale Auftakt in die Königsklasse hat den letzten Platz in der Gruppe A zur Folge. Einen großen Anteil daran hat die anfällige Hintermannschaft des englischen Vertreters. Insgesamt sieben Gegentore gegen Bayern (4) und Galatasaray (3) sind für die Ansprüche der Gastgeber definitiv zu viel.

Die erwartbaren Gegentore (4,9 xGA) fallen ebenfalls eindeutig zu hoch aus. Selbst der klare Außenseiter aus Dänemark hat gegen die übrigen beiden Teams aus der Gruppe nur 1,9 erwartbare Gegentore zugelassen.

Manchester United - FC Kopenhagen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:1 Sheffield (A), 2:1 Brentford (H), 2:3 Galatasaray (H), 0:1 Crystal Palace (H), 3:0 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 2:1 Vejle (H), 1:1 Aarhus (A), 1:2 Bayern (H), 0:2 Midtjylland (H), 9:0 Lyseng (A)

Letzte Spiele Manchester United vs. FC Kopenhagen: 1:0 (H), 0:1 (A), 3:0 (H)

Der FC Kopenhagen hat sich an den ersten beiden Spieltagen der Königsklasse als starker Herausforderer präsentiert. Sowohl gegen den FC Bayern (1:2) als auch gegen Galatasaray (2:2) haben die Byens Hold eine Führung aus der Hand gegeben.

Dennoch reichte der einzige Zähler gegen Galatasaray, um aktuell einen Punkt vor den Red Devils zu liegen. Herausragend ist der starke Umgang mit den eigenen Chancen. Bisher brachte die Elf von Jacob Neestrup 63,6 Prozent der Schüsse aufs Tor (4.) und münzte 66,7 Prozent der eigenen Großchancen in einen Treffer um (5.).

Zwar liegen die Dänen in der Statistik der erwartbaren Tore auf Platz 30 (1,5 xG), können mit ihren 1,9 erwartbaren Gegentoren jedoch einen klaren Vorteil gegenüber den Red Devils aufweisen. Das führt uns erneut zu Interwetten. In der Interwetten App könnt ihr für eine Wette auf „Manchester United erzielt Unter 1,5 Tore“ eine Quote von 2,75 erhalten. Ausgeschlossen ist dieser Ansatz in unseren Augen nicht.

Unser Manchester United - FC Kopenhagen Tipp: Sieg FC Kopenhagen (HC +2)

Die Dänen haben sich gegen Bayern und Galatasaray teuer verkauft und keines der beiden Spiele mit Über 1,5 Toren Differenz verloren. Manchester United hingegen hat weder in der nationalen Liga noch der Königsklasse eine Partie mit mehr als einem Tor Differenz gewonnen.